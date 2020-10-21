2020-2021 Anagold 24erzincanspor 4 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Şanlıurfaspor ile 14.10.2020 14:30'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Anagold 24erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Sezer Yalçın(hakem), Ozan Burak Akduman(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Alkayalar(dördüncü Hakem)
Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 30. Umut Sönmez, 33. Mümin Talip Pazarlı, 48. Rıdvan Türker
Yedekler
1. Murat Demir, 7. Niyazi Batuhan Salman, 12. Abdulcebrail Akbulut, 15. Orhan Taşdelen, 17. Abdulkadir Özgen, 23. Batuhan Yılmaz, 24. Oğuz Özden, 55. Ahmet Ürer, 57. Emre Yıldız, 61. Sefa Akgün
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
Mustafa Ethem Erboğa,4.dk (h), Mümin Talip Pazarlı,6.dk (f), Abdullah Balıkuv,43.dk (f), Sefa Akgün,54.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hayrullah Mert Akyüz 87.dk, Sarı Kart Yunus Emre Çakır 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 89.dk, Hakan Demir 79.dk, Uğurcan Bekçi 46.dk, Mustafa Ethem Erboğa 68.dk, Umut Sönmez 68.dk
Oyuna Girenler
Emre Yıldız 89.dk, Batuhan Yılmaz 79.dk, Sefa Akgün 46.dk, Abdulkadir Özgen 68.dk, Niyazi Batuhan Salman 68.dk
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 24. Emre Özkan, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 7. Mustafa Şen, 11. Tarık Kurt, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş, 25. Yunus Emre Gedik, 61. Muhammet Mahmut Emir, 62. Volkan Geyik
Yedekler
12. Alperen Güner, 4. Sefa Özdemir, 9. Gökdeniz Varol, 14. İlker Sayan, 17. Serkan Sefil, 19. İsmail Cem Kara, 54. Enes Subaşı
Teknik Sorumlu
Goller
Muhammet Mahmut Emir,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emre Özkan 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Şen 46.dk, Volkan Geyik 46.dk, Emre Özkan 58.dk, Mustafa Samican Keskin 79.dk, Tarık Kurt 46.dk
Oyuna Girenler
İlker Sayan 46.dk, Serkan Sefil 46.dk, Sefa Özdemir 58.dk, İsmail Cem Kara 79.dk, Gökdeniz Varol 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|P
|Av
|1
|Manisa FK
|5
|5
|0
|0
|22
|3
|15
|19
|2
|Sancaktepe FK
|5
|3
|2
|0
|11
|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor