2020-2021 Anagold 24erzincanspor 4 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Şanlıurfaspor ile 14.10.2020 14:30'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Anagold 24erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?

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