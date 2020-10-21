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2020-2021 Anagold 24erzincanspor 4 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Anagold 24erzincanspor 4 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Şanlıurfaspor ile 14.10.2020 14:30'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Anagold 24erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Sezer Yalçın(hakem), Ozan Burak Akduman(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Alkayalar(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 30. Umut Sönmez, 33. Mümin Talip Pazarlı, 48. Rıdvan Türker

Yedekler
1. Murat Demir, 7. Niyazi Batuhan Salman, 12. Abdulcebrail Akbulut, 15. Orhan Taşdelen, 17. Abdulkadir Özgen, 23. Batuhan Yılmaz, 24. Oğuz Özden, 55. Ahmet Ürer, 57. Emre Yıldız, 61. Sefa Akgün

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
Mustafa Ethem Erboğa,4.dk (h), Mümin Talip Pazarlı,6.dk (f), Abdullah Balıkuv,43.dk (f), Sefa Akgün,54.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hayrullah Mert Akyüz 87.dk, Sarı Kart Yunus Emre Çakır 71.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 89.dk, Hakan Demir 79.dk, Uğurcan Bekçi 46.dk, Mustafa Ethem Erboğa 68.dk, Umut Sönmez 68.dk

Oyuna Girenler
Emre Yıldız 89.dk, Batuhan Yılmaz 79.dk, Sefa Akgün 46.dk, Abdulkadir Özgen 68.dk, Niyazi Batuhan Salman 68.dk

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 24. Emre Özkan, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 7. Mustafa Şen, 11. Tarık Kurt, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş, 25. Yunus Emre Gedik, 61. Muhammet Mahmut Emir, 62. Volkan Geyik

Yedekler
12. Alperen Güner, 4. Sefa Özdemir, 9. Gökdeniz Varol, 14. İlker Sayan, 17. Serkan Sefil, 19. İsmail Cem Kara, 54. Enes Subaşı

Teknik Sorumlu


Goller
Muhammet Mahmut Emir,82.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emre Özkan 43.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Şen 46.dk, Volkan Geyik 46.dk, Emre Özkan 58.dk, Mustafa Samican Keskin 79.dk, Tarık Kurt 46.dk

Oyuna Girenler
İlker Sayan 46.dk, Serkan Sefil 46.dk, Sefa Özdemir 58.dk, İsmail Cem Kara 79.dk, Gökdeniz Varol 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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