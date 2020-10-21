2020-2021 Ankara Demirspor 2 - 2 Gümüşhanespor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ankara Demirspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ankara Demirspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Ankara Demirspor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Gümüşhanespor ile 14.10.2020 15:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ankara Demirspor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Eryılmaz(hakem), Barış Çardaklı(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)
Ankara Demirspor İlk 11
99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 9. Süleyman Güneş, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz
Yedekler
61. Ömercan Avci, 93. Fatih Gülmez, 10. Ahmet Sivri, 17. Ayberk Altan, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 88. Burak Özdemir, 55. Rahmi Can Karadaş, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Serdar Eylik,40.dk (h), Ahmet Sivri,60.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Güngör 12.dk
Oyundan Çıkanlar
Hasan Küçcük 85.dk, Serdar Eylik 55.dk
Oyuna Girenler
Rahmi Can Karadaş 85.dk, Ahmet Sivri 55.dk
Gümüşhanespor İlk 11
34. Soykan Alp Aydın, 7. Tuğay Adamcıl, 90. Osman Torun, 22. Burak Demireğen, 28. Berkan Yıldırım, 5. Muharrem Efe, 35. Mert Çakar, 10. Tekin Adar, 98. İlke Tankul, 8. Sercan Kaya, 48. Yunus Şimşek
Yedekler
52. Ömer Melih Yalman, 9. Hasan Kaşıkara, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 23. Raif Gündoğdu, 87. Ömer Alp Kulga, 27. Orkun Dervişler, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 41. Erdinç Mergen, 11. Musa Sinan Yılmazer, 78. Oğuz Eken
Teknik Sorumlu
Goller
Muharrem Efe,10.dk (f), Mert Çakar,49.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Soykan Alp Aydın 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 82.dk, Tekin Adar 67.dk, Muharrem Efe 89.dk, Mert Çakar 82.dk, İlke Tankul 67.dk
Oyuna Girenler
Oğuz Eken 82.dk, Raif Gündoğdu 67.dk, Ömer Alp Kulga 89.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 82.dk, Musa Sinan Yılmazer 67.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|5
|5
|0
|0
|22
|3
|15
|19
|2
|Sancaktepe FK
|5
|3
|2
|0
|11
|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor