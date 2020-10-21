2020-2021 Ankara Demirspor 2 - 2 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Gümüşhanespor ile 14.10.2020 15:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Ankara Demirspor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.