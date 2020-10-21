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2020-2021 Ankara Demirspor 2 - 2 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ankara Demirspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankara Demirspor 2 - 2 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ankara Demirspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Ankara Demirspor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Gümüşhanespor ile 14.10.2020 15:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ankara Demirspor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Eryılmaz(hakem), Barış Çardaklı(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)

ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 9. Süleyman Güneş, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz

Yedekler
61. Ömercan Avci, 93. Fatih Gülmez, 10. Ahmet Sivri, 17. Ayberk Altan, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 88. Burak Özdemir, 55. Rahmi Can Karadaş, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Serdar Eylik,40.dk (h), Ahmet Sivri,60.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Güngör 12.dk

Oyundan Çıkanlar
Hasan Küçcük 85.dk, Serdar Eylik 55.dk

Oyuna Girenler
Rahmi Can Karadaş 85.dk, Ahmet Sivri 55.dk

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
34. Soykan Alp Aydın, 7. Tuğay Adamcıl, 90. Osman Torun, 22. Burak Demireğen, 28. Berkan Yıldırım, 5. Muharrem Efe, 35. Mert Çakar, 10. Tekin Adar, 98. İlke Tankul, 8. Sercan Kaya, 48. Yunus Şimşek

Yedekler
52. Ömer Melih Yalman, 9. Hasan Kaşıkara, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 23. Raif Gündoğdu, 87. Ömer Alp Kulga, 27. Orkun Dervişler, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 41. Erdinç Mergen, 11. Musa Sinan Yılmazer, 78. Oğuz Eken

Teknik Sorumlu


Goller
Muharrem Efe,10.dk (f), Mert Çakar,49.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Soykan Alp Aydın 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 82.dk, Tekin Adar 67.dk, Muharrem Efe 89.dk, Mert Çakar 82.dk, İlke Tankul 67.dk

Oyuna Girenler
Oğuz Eken 82.dk, Raif Gündoğdu 67.dk, Ömer Alp Kulga 89.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 82.dk, Musa Sinan Yılmazer 67.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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