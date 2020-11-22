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2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Akhisarspor ile 22.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankara Keçiörengücü Akhisarspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Serkan Pınar(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 27. Erdal Öztürk, 11. Joseph Dodoo, 98. Osman Keçelioğlu, 16. Ogün Bayrak, 88. Ilır Mustafa, 45. Famoussa Kone, 23. Fatih Selimhan Solmaz

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

Arb Manaj

Arb Manaj

Cem Ekinci

Barış Alper Yılmaz

Joseph Dodoo

Cem Ekinci

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

25. Batuhan Ataç, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu106221511204
2Tuzlaspor8530178189
3Ankara Keçiörengücü10532179188
4İstanbulspor9522168178
5Samsunspor10451139174
6Adana Demirspor8431157158
7Giresunspor94321211151
8Bursaspor104241816142
9Balıkesirspor9414111313-2
10Akhisarspor1034391313-4
11Adanaspor93331310123
12Altay7313117104
13Ümraniyespor923410169-6
14Boluspor1014510147-4
15Menemenspor71336116-5
16Bandırmaspor91266145-8
17Ankaraspor91265155-10
18Eskişehirspor90454164-12

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür

06.11.2020Altay1-3Balıkesirspor
07.11.2020Ankaraspor1-1Bursaspor
07.11.2020Ümraniyespor1-1Tuzlaspor
07.11.2020Bandırmaspor0-1Giresunspor
07.11.2020AdanasporP-PMenemenspor
08.11.2020Samsunspor1-1Altınordu
08.11.2020Osmanlıspor FK Bursaspor
08.11.2020İstanbulsporP-PAdana Demirspor
08.11.2020Eskişehirspor2-2Ankara Keçiörengücü
08.11.2020Akhisarspor2-2Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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