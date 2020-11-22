2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Akhisarspor ile 22.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Arda Kardeşler(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Serkan Pınar(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 27. Erdal Öztürk, 11. Joseph Dodoo, 98. Osman Keçelioğlu, 16. Ogün Bayrak, 88. Ilır Mustafa, 45. Famoussa Kone, 23. Fatih Selimhan Solmaz
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
Arb Manaj
Arb Manaj
Cem Ekinci
Barış Alper Yılmaz
Joseph Dodoo
Cem Ekinci
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
25. Batuhan Ataç, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|3
|Ankara Keçiörengücü
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|4
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|6
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|10
|Akhisarspor
|10
|3
|4
|3
|9
|13
|13
|-4
|11
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|15
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|16
|Bandırmaspor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür
|06.11.2020
|Altay
|1-3
|Balıkesirspor
|07.11.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Bursaspor
|07.11.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Tuzlaspor
|07.11.2020
|Bandırmaspor
|0-1
|Giresunspor
|07.11.2020
|Adanaspor
|P-P
|Menemenspor
|08.11.2020
|Samsunspor
|1-1
|Altınordu
|08.11.2020
|Osmanlıspor FK
|Bursaspor
|08.11.2020
|İstanbulspor
|P-P
|Adana Demirspor
|08.11.2020
|Eskişehirspor
|2-2
|Ankara Keçiörengücü
|08.11.2020
|Akhisarspor
|2-2
|Boluspor