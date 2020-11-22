2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Akhisarspor ile 22.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankara Keçiörengücü Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Serkan Pınar(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 27. Erdal Öztürk, 11. Joseph Dodoo, 98. Osman Keçelioğlu, 16. Ogün Bayrak, 88. Ilır Mustafa, 45. Famoussa Kone, 23. Fatih Selimhan Solmaz

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

Arb Manaj

Arb Manaj

Cem Ekinci

Barış Alper Yılmaz

Joseph Dodoo

Cem Ekinci

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

25. Batuhan Ataç, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 3 Ankara Keçiörengücü 10 5 3 2 17 9 18 8 4 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 5 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 6 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 10 Akhisarspor 10 3 4 3 9 13 13 -4 11 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 15 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 16 Bandırmaspor 9 1 2 6 6 14 5 -8 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür