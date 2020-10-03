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2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Altay maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Altay maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altay ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Altay taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Altay ile 03.10.2020 14:00'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankara Keçiörengücü Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mert Güzenge(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 98. Osman Keçelioğlu, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 77. Cem Ekinci, 11. Joseph Dodoo, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 27. Erdal Öztürk, 53. Barış Alper Yılmaz, 14. İrfan Akgün, 88. Ilır Mustafa, 61. Toheeb Adewale Alabı, 21. Emre Uğur Uruç

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ALTAYAltay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 14. Yılmaz Özeren, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 29. Khaly Iyane Thıam, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 61. Kadir Yazıcı

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor43017493
2Tuzlaspor42209584
3Altay42118276
4Adana Demirspor32107374
5Ankara Keçiörengücü42113172
6Altınordu32014361
7Samsunspor31205253
8Adanaspor31201051
9Akhisarspor31112141
10Bursaspor4112784-1
11Bandırmaspor4112564-1
12Giresunspor3111454-1
13Balıkesirspor3102343-1
14Ankaraspor3102253-3
15Ümraniyespor3102373-4
16Boluspor3012241-2
17Menemenspor3012381-5
18Eskişehirspor3012071-7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür

02.10.2020İstanbulspor2-1Bandırmaspor
03.10.2020Giresunspor Boluspor
03.10.2020Altınordu Osmanlıspor FK
03.10.2020Ankara Keçiörengücü0-1Altay
03.10.2020Tuzlaspor3-3Bursaspor
04.10.2020Adana Demirspor Adanaspor
04.10.2020Samsunspor Akhisarspor
04.10.2020Balıkesirspor Menemenspor
04.10.2020Eskişehirspor Ümraniyespor


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