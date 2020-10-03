2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Altay maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altay ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Altay taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Altay ile 03.10.2020 14:00'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mert Güzenge(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 98. Osman Keçelioğlu, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 77. Cem Ekinci, 11. Joseph Dodoo, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 45. Famoussa Kone
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 27. Erdal Öztürk, 53. Barış Alper Yılmaz, 14. İrfan Akgün, 88. Ilır Mustafa, 61. Toheeb Adewale Alabı, 21. Emre Uğur Uruç
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Altay İlk 11
34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 14. Yılmaz Özeren, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk
Yedekler
35. Cihan Topaloğlu, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 29. Khaly Iyane Thıam, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 61. Kadir Yazıcı
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|9
|3
|2
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|3
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|4
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|7
|2
|6
|Altınordu
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|1
|7
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|8
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|9
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|10
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|11
|Bandırmaspor
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|-1
|12
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|13
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|14
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|16
|Boluspor
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|1
|-2
|17
|Menemenspor
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|1
|-5
|18
|Eskişehirspor
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|1
|-7
TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür
|02.10.2020
|İstanbulspor
|2-1
|Bandırmaspor
|03.10.2020
|Giresunspor
|Boluspor
|03.10.2020
|Altınordu
|Osmanlıspor FK
|03.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Altay
|03.10.2020
|Tuzlaspor
|3-3
|Bursaspor
|04.10.2020
|Adana Demirspor
|Adanaspor
|04.10.2020
|Samsunspor
|Akhisarspor
|04.10.2020
|Balıkesirspor
|Menemenspor
|04.10.2020
|Eskişehirspor
|Ümraniyespor