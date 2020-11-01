2020-2021 Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında İstanbulspor ile 01.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Soyutürk(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 21. Emre Uğur Uruç, 98. Osman Keçelioğlu, 88. Ilır Mustafa, 27. Erdal Öztürk
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 33. Levent Ayçiçek, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 20. Kamal Issah, 23. Muhammed Enes Durmuş, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 44. Yusuf Ali Özer
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|2
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|3
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|4
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|14
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|8
|Giresunspor
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|11
|0
|9
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|10
|Bursaspor
|8
|3
|1
|4
|16
|15
|10
|1
|11
|Balıkesirspor
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|-4
|12
|Akhisarspor
|7
|2
|3
|2
|6
|5
|9
|1
|13
|Ümraniyespor
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|8
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|3
|-6
|18
|Eskişehirspor
|7
|0
|3
|4
|2
|13
|3
|-11
TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür
|24.10.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Altınordu
|24.10.2020
|Samsunspor
|4-2
|Ankara Keçiörengücü
|25.10.2020
|Altay
|P-P
|Giresunspor
|25.10.2020
|İstanbulspor
|3-0
|Eskişehirspor
|25.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Balıkesirspor
|25.10.2020
|Adanaspor
|1-3
|Tuzlaspor
|25.10.2020
|Bandırmaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.10.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Balıkesirspor
|26.10.2020
|Akhisarspor
|2-1
|Bursaspor
|26.10.2020
|Boluspor
|0-0
|Menemenspor