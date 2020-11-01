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2020-2021 Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında İstanbulspor ile 01.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankara Keçiörengücü İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Soyutürk(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 21. Emre Uğur Uruç, 98. Osman Keçelioğlu, 88. Ilır Mustafa, 27. Erdal Öztürk

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 33. Levent Ayçiçek, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 20. Kamal Issah, 23. Muhammed Enes Durmuş, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 44. Yusuf Ali Özer

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor8521167179
2Tuzlaspor7520167179
3Adana Demirspor7421146148
4Samsunspor7421117144
5Ankara Keçiörengücü842297142
6Altınordu74121110131
7Adanaspor8332139124
8Giresunspor73221111110
9Altay6312104106
10Bursaspor83141615101
11Balıkesirspor831481210-4
12Akhisarspor72326591
13Ümraniyespor82249158-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor71246115-5
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor80356123-6
18Eskişehirspor70342133-11

TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür

24.10.2020Ümraniyespor1-1Altınordu
24.10.2020Samsunspor4-2Ankara Keçiörengücü
25.10.2020AltayP-PGiresunspor
25.10.2020İstanbulspor3-0Eskişehirspor
25.10.2020Osmanlıspor FK Balıkesirspor
25.10.2020Adanaspor1-3Tuzlaspor
25.10.2020Bandırmaspor0-3Adana Demirspor
25.10.2020Ankaraspor1-2Balıkesirspor
26.10.2020Akhisarspor2-1Bursaspor
26.10.2020Boluspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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