2020-2021 Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında İstanbulspor ile 01.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankara Keçiörengücü İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Soyutürk(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 21. Emre Uğur Uruç, 98. Osman Keçelioğlu, 88. Ilır Mustafa, 27. Erdal Öztürk

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 33. Levent Ayçiçek, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 20. Kamal Issah, 23. Muhammed Enes Durmuş, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 44. Yusuf Ali Özer

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 2 Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17 9 3 Adana Demirspor 7 4 2 1 14 6 14 8 4 Samsunspor 7 4 2 1 11 7 14 4 5 Ankara Keçiörengücü 8 4 2 2 9 7 14 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 8 Giresunspor 7 3 2 2 11 11 11 0 9 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 10 Bursaspor 8 3 1 4 16 15 10 1 11 Balıkesirspor 8 3 1 4 8 12 10 -4 12 Akhisarspor 7 2 3 2 6 5 9 1 13 Ümraniyespor 8 2 2 4 9 15 8 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Boluspor 8 0 3 5 6 12 3 -6 18 Eskişehirspor 7 0 3 4 2 13 3 -11

TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür