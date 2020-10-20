2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 20.10.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Bayarslan(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Orkun Aktaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 14. İrfan Akgün, 45. Famoussa Kone, 53. Barış Alper Yılmaz
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 8. Burak Aydın, 22. Bilal Budak, 21. Emre Uğur Uruç, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 98. Osman Keçelioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 6. Feyyaz Belen, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 4. Fırat Arıkan, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 20. Hüseyin Bak
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 17. Doğan Can Davas, 11. Erkan Taşkıran, 18. Görkem Kıran, 66. Gökay Güney, 12. Mahamadou Ba, 53. Orhan Ovacıklı, 72. Rahmi Anıl Başaran, 90. Lacına Traore
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|13
|4
|2
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|3
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|4
|Altay
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|10
|7
|5
|Adanaspor
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|6
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|7
|Adana Demirspor
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|8
|3
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|9
|Giresunspor
|5
|2
|2
|1
|7
|7
|8
|0
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|6
|-2
|12
|Akhisarspor
|5
|1
|2
|2
|2
|2
|5
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Menemenspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|18
|Boluspor
|5
|0
|1
|4
|4
|8
|1
|-4
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor