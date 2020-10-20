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2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 20.10.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankara Keçiörengücü Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Orkun Aktaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 14. İrfan Akgün, 45. Famoussa Kone, 53. Barış Alper Yılmaz

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 8. Burak Aydın, 22. Bilal Budak, 21. Emre Uğur Uruç, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 98. Osman Keçelioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 6. Feyyaz Belen, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 4. Fırat Arıkan, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 20. Hüseyin Bak

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 17. Doğan Can Davas, 11. Erkan Taşkıran, 18. Görkem Kıran, 66. Gökay Güney, 12. Mahamadou Ba, 53. Orhan Ovacıklı, 72. Rahmi Anıl Başaran, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü641162134
2İstanbulspor5401104126
3Tuzlaspor5320116115
4Altay531192107
5Adanaspor52306294
6Altınordu53028890
7Adana Demirspor52217483
8Samsunspor52216581
9Giresunspor52217780
10Bursaspor521210971
11Balıkesirspor5203686-2
12Akhisarspor51222250
13Bandırmaspor6123685-2
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor5113384-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Menemenspor50234102-6
18Boluspor5014481-4

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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