2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 20.10.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankara Keçiörengücü Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Orkun Aktaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 14. İrfan Akgün, 45. Famoussa Kone, 53. Barış Alper Yılmaz

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 8. Burak Aydın, 22. Bilal Budak, 21. Emre Uğur Uruç, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 98. Osman Keçelioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 6. Feyyaz Belen, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 4. Fırat Arıkan, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 20. Hüseyin Bak

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 17. Doğan Can Davas, 11. Erkan Taşkıran, 18. Görkem Kıran, 66. Gökay Güney, 12. Mahamadou Ba, 53. Orhan Ovacıklı, 72. Rahmi Anıl Başaran, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 2 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 3 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 4 Altay 5 3 1 1 9 2 10 7 5 Adanaspor 5 2 3 0 6 2 9 4 6 Altınordu 5 3 0 2 8 8 9 0 7 Adana Demirspor 5 2 2 1 7 4 8 3 8 Samsunspor 5 2 2 1 6 5 8 1 9 Giresunspor 5 2 2 1 7 7 8 0 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Akhisarspor 5 1 2 2 2 2 5 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 16 Eskişehirspor 5 0 3 2 2 9 3 -7 17 Menemenspor 5 0 2 3 4 10 2 -6 18 Boluspor 5 0 1 4 4 8 1 -4

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür