2020-2021 Ankaraspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ankaraspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ankaraspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Ankaraspor sahasında Balıkesirspor ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankaraspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankaraspor Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Yiğit Arslan(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 23. Mete Çelik, 5. Halil İbrahim Esen, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 70. Engin Bekdemir, 77. Bernard Bulbwa, 9. Basıt Abdulrahman Umar
Yedekler
34. Berk Balaban, 11. Mahmut Akan, 21. Doğukan Efe, 66. Levent Gülen, 10. Beykan Şimşek, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 25. Fatih Kızılkaya, 33. Hacı Ömer Doğru
Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 77. Doğa İşeri, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 93. Cumali Bişi
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 10. Foxı Kethevoama, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 4. Abdülkadir Kayalı, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 2. Kağan Kayalı
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|2
|Tuzlaspor
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|14
|7
|3
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|4
|İstanbulspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|5
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Balıkesirspor
|7
|3
|1
|3
|8
|9
|10
|-1
|10
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|11
|Bursaspor
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|7
|0
|12
|Akhisarspor
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|6
|0
|13
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|14
|Menemenspor
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|-5
|15
|Ümraniyespor
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|5
|-7
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|18
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor