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2020-2021 Ankaraspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ankaraspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankaraspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ankaraspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Ankaraspor sahasında Balıkesirspor ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankaraspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankaraspor Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Yiğit Arslan(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 23. Mete Çelik, 5. Halil İbrahim Esen, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 70. Engin Bekdemir, 77. Bernard Bulbwa, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

34. Berk Balaban, 11. Mahmut Akan, 21. Doğukan Efe, 66. Levent Gülen, 10. Beykan Şimşek, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 25. Fatih Kızılkaya, 33. Hacı Ömer Doğru

Teknik Sorumlu

İsmet Taşdemir

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BALIKESİRSPORBalıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 77. Doğa İşeri, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 93. Cumali Bişi

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 10. Foxı Kethevoama, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 4. Abdülkadir Kayalı, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 2. Kağan Kayalı

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor7421146148
2Tuzlaspor6420136147
3Samsunspor7421117144
4İstanbulspor6411126136
5Ankara Keçiörengücü741286132
6Altınordu74121110131
7Giresunspor63211110111
8Altay6312104106
9Balıkesirspor73138910-1
10Adanaspor62319693
11Bursaspor6213111170
12Akhisarspor61324460
13Bandırmaspor71246115-5
14Menemenspor61236115-5
15Ümraniyespor71248155-7
16Ankaraspor71154124-8
17Eskişehirspor60332103-8
18Boluspor6024482-4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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