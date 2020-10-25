2020-2021 Ankaraspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ankaraspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Ankaraspor sahasında Balıkesirspor ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankaraspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankaraspor Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Yiğit Arslan(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 23. Mete Çelik, 5. Halil İbrahim Esen, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 70. Engin Bekdemir, 77. Bernard Bulbwa, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

34. Berk Balaban, 11. Mahmut Akan, 21. Doğukan Efe, 66. Levent Gülen, 10. Beykan Şimşek, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 25. Fatih Kızılkaya, 33. Hacı Ömer Doğru

Teknik Sorumlu

İsmet Taşdemir

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Balıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 77. Doğa İşeri, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 93. Cumali Bişi

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 10. Foxı Kethevoama, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 4. Abdülkadir Kayalı, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 2. Kağan Kayalı

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 7 4 2 1 14 6 14 8 2 Tuzlaspor 6 4 2 0 13 6 14 7 3 Samsunspor 7 4 2 1 11 7 14 4 4 İstanbulspor 6 4 1 1 12 6 13 6 5 Ankara Keçiörengücü 7 4 1 2 8 6 13 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Balıkesirspor 7 3 1 3 8 9 10 -1 10 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 11 Bursaspor 6 2 1 3 11 11 7 0 12 Akhisarspor 6 1 3 2 4 4 6 0 13 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 14 Menemenspor 6 1 2 3 6 11 5 -5 15 Ümraniyespor 7 1 2 4 8 15 5 -7 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 18 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür