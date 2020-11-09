2020-2021 Ankaraspor, Bursaspor maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Ankaraspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankaraspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Ankaraspor sahasında Bursaspor ile 07.11.2020 19:00'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankaraspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankaraspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Caner Ak(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 11. Mahmut Akan, 77. Bernard Bulbwa, 61. Barış Zeren, 21. Doğukan Efe, 70. Engin Bekdemir, 10. Beykan Şimşek, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 66. Levent Gülen, 25. Fatih Kızılkaya, 33. Hacı Ömer Doğru, 6. Mılos Stanojevıc, 23. Mete Çelik, 8. Emre Can Atila, 20. Muzaffer Doğan, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 94. Ali Rıza Kılıç

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

Beykan Şimşek,25.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Engin Bekdemir 70.dk, Sarı Kart Levent Gülen 78.dk, Sarı Kart Thales Natanael Lıra De Matos 90+4.dk, Sarı Kart Basıt Abdulrahman Umar 11.dk

Oyundan Çıkanlar

Beykan Şimşek 90.dk, Gökhan Akkan 46.dk, Doğukan Efe 67.dk, Basıt Abdulrahman Umar 90.dk, Bernard Bulbwa 46.dk

Oyuna Girenler

Hacı Ömer Doğru 90.dk, Levent Gülen 46.dk, Mustafa Batuhan Altıntaş 67.dk, Ali Rıza Kılıç 90.dk, Mılos Stanojevıc 46.dk

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen

Yedekler

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 4. Cüneyt Köz, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 29. Ömer Turan Görgüç, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Batuhan Kör,8.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Furkan Emre Ünver 90+3.dk, Sarı Kart İsmail Çokçalış 22.dk, Sarı Kart Tuğbey Akgün 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Aydın 60.dk, Burak Kapacak 60.dk, Kerem Şen 46.dk, Ali Akman 90+1.dk, Batuhan Kör 76.dk

Oyuna Girenler

Tuğbey Akgün 60.dk, Çağatay Yılmaz 60.dk, Ertuğrul Kurtuluş 46.dk, Berat Altındiş 90+1.dk, İsmail Can Çavuşluk 76.dk

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 2 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 3 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16 4 4 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 5 Ankara Keçiörengücü 9 4 3 2 11 9 15 2 6 Altınordu 8 4 2 2 12 11 14 1 7 Giresunspor 8 4 2 2 12 11 14 1 8 Akhisarspor 9 3 4 2 9 7 13 2 9 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 10 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 11 Bursaspor 9 3 2 4 17 16 11 1 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Ankaraspor 8 1 2 5 5 13 5 -8 17 Boluspor 9 0 4 5 8 14 4 -6 18 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür