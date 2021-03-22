2020-2021 Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Arhavi Spor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Arhavi Spor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Arhavi Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne oldu? Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arhavi Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Arhavi Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri

Hakan Ülker(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Deniz Can Aydın(dördüncü Hakem)

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

19. İbrahim Karaca, 4. Emrah Çırak, 6. Gökhan Kocaman, 7. Mert Türkileri, 10. Hüseyin Terzi, 35. Ahmet Tamet, 36. Orhan Nahırcı, 22. Timuçin Aşcıgil, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 11. Alperen Utku Eskiçırak



Yedekler

99. Baran Güler, 97. Ömer Serbest, 17. Berat Vardal, 21. Abdurrahman İlkyaz, 27. Hüseyin Yıldız, 16. İbrahim Ak, 55. Eyüp Can Temiz



Teknik Sorumlu

Emrah Demeli



Goller

Abdurrahman İlkyaz,90+5.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Çırak 70.dk, Sarı Kart Tolga Şahin 60.dk, Sarı Kart Ahmet Tamet 100.dk



Oyundan Çıkanlar

Timuçin Aşcıgil 46.dk, Tolga Şahin 73.dk, Ahmet Tamet 73.dk, Gökhan Kocaman 79.dk, Orhan Nahırcı 46.dk



Oyuna Girenler

Abdurrahman İlkyaz 46.dk, Hüseyin Yıldız 73.dk, Ömer Serbest 73.dk, Berat Vardal 79.dk, İbrahim Ak 46.dk

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 77. Aslan Gök, 13. Ömer Önder, 61. Tunahan Ergül, 7. Gülhan Özdemir, 28. Özer Ozan Pekdemir, 70. Furkan Güneş, 39. Fatih Şerifoğlu



Yedekler

99. Samet Diler, 34. Emre Tekin Pınar, 22. Ekrem Aydemir, 26. İsmail Oykun, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 4. Burak Bilgen, 97. Ahmet Mert Bayındır



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

Furkan Güneş,16.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Fatih Şerifoğlu 75.dk, Sarı Kart Sertaç Güzel 90+3.dk, Sarı Kart Aslan Gök 90+3.dk, Sarı Kart Furkan Güneş 70.dk, Sarı Kart Tunahan Ergül 41.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Şerifoğlu 77.dk, Alper Hamdi Bayraktar 77.dk, Gülhan Özdemir 82.dk, Furkan Güneş 88.dk, Tunahan Ergül 88.dk



Oyuna Girenler

Emre Tekin Pınar 77.dk, Ekrem Aydemir 77.dk, Ahmet Mert Bayındır 82.dk, İsmail Oykun 88.dk, Burak Bilgen 88.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 25 16 8 1 53 22 56 31 2 Esenler Erokspor 25 15 5 5 46 20 50 26 3 İçel İdmanyurdu Spor 26 12 9 5 36 21 45 15 4 Çarşambaspor 25 10 10 5 34 22 40 12 5 Çatalcaspor 25 10 9 6 28 24 39 4 6 Şile Yıldızspor 26 10 9 7 33 30 39 3 7 Isparta 32 Spor 25 10 7 8 35 28 37 7 8 Karşıyaka 26 10 6 10 31 32 36 -1 9 Osmaniyespor FK 25 10 5 10 29 27 35 2 10 Altındağspor 25 8 8 9 23 26 32 -3 11 Elazığ Karakoçan FK 26 7 10 9 24 29 31 -5 12 Batman Petrolspor 26 6 11 9 18 26 29 -8 13 Erbaaspor 25 8 4 13 21 30 28 -9 14 Gölcükspor 26 7 4 15 16 29 25 -13 15 Cizrespor 25 5 8 12 22 48 23 -26 16 Arhavispor 25 5 7 13 19 35 22 -16 17 Yalovaspor 26 3 8 15 22 41 17 -19

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