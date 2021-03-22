2020-2021 Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Arhavi Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Arhavi Spor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Arhavi Spor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Arhavi Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne oldu?
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Arhavi Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Arhavi Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri
Hakan Ülker(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Deniz Can Aydın(dördüncü Hakem)
Arhavi Spor İlk 11
19. İbrahim Karaca, 4. Emrah Çırak, 6. Gökhan Kocaman, 7. Mert Türkileri, 10. Hüseyin Terzi, 35. Ahmet Tamet, 36. Orhan Nahırcı, 22. Timuçin Aşcıgil, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 11. Alperen Utku Eskiçırak
Yedekler
99. Baran Güler, 97. Ömer Serbest, 17. Berat Vardal, 21. Abdurrahman İlkyaz, 27. Hüseyin Yıldız, 16. İbrahim Ak, 55. Eyüp Can Temiz
Teknik Sorumlu
Emrah Demeli
Goller
Abdurrahman İlkyaz,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Çırak 70.dk, Sarı Kart Tolga Şahin 60.dk, Sarı Kart Ahmet Tamet 100.dk
Oyundan Çıkanlar
Timuçin Aşcıgil 46.dk, Tolga Şahin 73.dk, Ahmet Tamet 73.dk, Gökhan Kocaman 79.dk, Orhan Nahırcı 46.dk
Oyuna Girenler
Abdurrahman İlkyaz 46.dk, Hüseyin Yıldız 73.dk, Ömer Serbest 73.dk, Berat Vardal 79.dk, İbrahim Ak 46.dk
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 77. Aslan Gök, 13. Ömer Önder, 61. Tunahan Ergül, 7. Gülhan Özdemir, 28. Özer Ozan Pekdemir, 70. Furkan Güneş, 39. Fatih Şerifoğlu
Yedekler
99. Samet Diler, 34. Emre Tekin Pınar, 22. Ekrem Aydemir, 26. İsmail Oykun, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 4. Burak Bilgen, 97. Ahmet Mert Bayındır
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Goller
Furkan Güneş,16.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fatih Şerifoğlu 75.dk, Sarı Kart Sertaç Güzel 90+3.dk, Sarı Kart Aslan Gök 90+3.dk, Sarı Kart Furkan Güneş 70.dk, Sarı Kart Tunahan Ergül 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Fatih Şerifoğlu 77.dk, Alper Hamdi Bayraktar 77.dk, Gülhan Özdemir 82.dk, Furkan Güneş 88.dk, Tunahan Ergül 88.dk
Oyuna Girenler
Emre Tekin Pınar 77.dk, Ekrem Aydemir 77.dk, Ahmet Mert Bayındır 82.dk, İsmail Oykun 88.dk, Burak Bilgen 88.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Av
|1
|Somaspor
|25
|16
|8
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|53
|22
|56
|31
|2
|Esenler Erokspor
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|50
|26
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|26
|12
|9
|5
|36
|21
|45
|15
|4
|Çarşambaspor
|25
|10
|10
|5
|34
|22
|40
|12
|5
|Çatalcaspor
|25
|10
|9
|6
|28
|24
|39
|4
|6
|Şile Yıldızspor
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|39
|3
|7
|Isparta 32 Spor
|25
|10
|7
|8
|35
|28
|37
|7
|8
|Karşıyaka
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|36
|-1
|9
|Osmaniyespor FK
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|35
|2
|10
|Altındağspor
|25
|8
|8
|9
|23
|26
|32
|-3
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|26
|7
|10
|9
|24
|29
|31
|-5
|12
|Batman Petrolspor
|26
|6
|11
|9
|18
|26
|29
|-8
|13
|Erbaaspor
|25
|8
|4
|13
|21
|30
|28
|-9
|14
|Gölcükspor
|26
|7
|4
|15
|16
|29
|25
|-13
|15
|Cizrespor
|25
|5
|8
|12
|22
|48
|23
|-26
|16
|Arhavispor
|25
|5
|7
|13
|19
|35
|22
|-16
|17
|Yalovaspor
|26
|3
|8
|15
|22
|41
|17
|-19
Fikstür
|17.03.2021
|Elazığ Belediyespor
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Gölcükspor
|3-1
|Isparta 32 Spor
|21.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Somaspor
|4-1
|Karşıyaka
|21.03.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Şile Yıldızspor
|21.03.2021
|Çarşambaspor
|2-0
|Batman Petrolspor
|21.03.2021
|Cizrespor
|3-2
|Altındağspor
|21.03.2021
|Arhavispor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|21.03.2021
|Yalovaspor
|0-2
|Osmaniyespor FK