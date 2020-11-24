2020-2021 Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 23.11.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aydeniz Et Balıkesirspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Aydeniz Et Balıkesirspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Ömer Tolga Güldibi(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 35. Batuhan İşçiler, 77. Doğa İşeri, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 24. Anıl Taşdemir, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 34. Abdulhamit Yıldız, 17. Uğur Aygören, 22. Ayberk Kaygısız, 14. Bosse Adam Cedrıc Kore, 2. Kağan Kayalı, 70. Dersim Sahan Kaynak, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 32. Ante Zıvkovıc, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 14. Turgut Doğan Şahin

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 10. Okan Derici, 92. Mustafa Murat Uslu, 40. Yusuf Emre Gültekin

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Adana Demirspor 9 5 3 1 19 8 18 11 3 Ankara Keçiörengücü 10 5 3 2 17 9 18 8 4 Tuzlaspor 9 5 3 1 17 14 18 3 5 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 6 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Balıkesirspor 10 4 2 4 12 14 14 -2 10 Altay 8 4 1 3 13 8 13 5 11 Akhisarspor 10 3 4 3 9 13 13 -4 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Ümraniyespor 10 2 4 4 11 17 10 -6 14 Bandırmaspor 10 2 2 6 12 14 8 -2 15 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 16 Menemenspor 8 1 3 4 7 13 6 -6 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 10 0 4 6 5 20 4 -15

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür