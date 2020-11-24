2020-2021 Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 1. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 23.11.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aydeniz Et Balıkesirspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Aydeniz Et Balıkesirspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Aydın(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Ömer Tolga Güldibi(dördüncü Hakem)
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 35. Batuhan İşçiler, 77. Doğa İşeri, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 24. Anıl Taşdemir, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 34. Abdulhamit Yıldız, 17. Uğur Aygören, 22. Ayberk Kaygısız, 14. Bosse Adam Cedrıc Kore, 2. Kağan Kayalı, 70. Dersim Sahan Kaynak, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 32. Ante Zıvkovıc, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 14. Turgut Doğan Şahin
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 10. Okan Derici, 92. Mustafa Murat Uslu, 40. Yusuf Emre Gültekin
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Adana Demirspor
|9
|5
|3
|1
|19
|8
|18
|11
|3
|Ankara Keçiörengücü
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|4
|Tuzlaspor
|9
|5
|3
|1
|17
|14
|18
|3
|5
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|6
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Balıkesirspor
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|14
|-2
|10
|Altay
|8
|4
|1
|3
|13
|8
|13
|5
|11
|Akhisarspor
|10
|3
|4
|3
|9
|13
|13
|-4
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Ümraniyespor
|10
|2
|4
|4
|11
|17
|10
|-6
|14
|Bandırmaspor
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|8
|-2
|15
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|16
|Menemenspor
|8
|1
|3
|4
|7
|13
|6
|-6
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|10
|0
|4
|6
|5
|20
|4
|-15
TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür
|11.09.2020
|Menemenspor
|0-2
|Altınordu
|12.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Eskişehirspor
|12.09.2020
|Ümraniyespor
|2-1
|Bandırmaspor
|12.09.2020
|Boluspor
|0-1
|Ankara Keçiörengücü
|12.09.2020
|Ankaraspor
|1-0
|Eskişehirspor
|13.09.2020
|Bursaspor
|1-3
|Adana Demirspor
|13.09.2020
|Adanaspor
|1-0
|İstanbulspor
|13.09.2020
|Altay
|0-0
|Samsunspor
|14.09.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Tuzlaspor
|14.09.2020
|Balıkesirspor
|3-1
|Giresunspor