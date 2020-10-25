2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 6. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Fatih Karagümrük
|2
|0
Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mete Kalkavan(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ramazan Keleş(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 7. Brahim Darri, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 9. Artur Adam Sobıech, 87. Ervın Zukanovıc
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 92. Aatıf Chahechouhe
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|16
|13
|2
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|11
|3
|3
|Galatasaray
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3
|4
|Fatih Karagümrük
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|8
|2
|5
|Kasımpaşa
|6
|2
|2
|2
|4
|3
|8
|1
|6
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|8
|-2
|7
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|8
|-3
|8
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|7
|3
|9
|BB Erzurumspor
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|7
|1
|10
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|1
|11
|Başakşehir FK
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|7
|0
|12
|Gaziantep FK
|6
|1
|4
|1
|8
|9
|7
|-1
|13
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|14
|Konyaspor
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|6
|2
|15
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|16
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|5
|-1
|17
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|5
|-2
|18
|Denizlispor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|19
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|20
|Gençlerbirliği
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları
|23.10.2020
|Kasımpaşa
|0-0
|Göztepe
|24.10.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Galatasaray
|24.10.2020
|MKE Ankaragücü
|P-P
|Hatayspor
|24.10.2020
|Gaziantep FK
|1-0
|Konyaspor
|24.10.2020
|Başakşehir FK
|5-1
|Antalyaspor
|25.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|Gençlerbirliği
|25.10.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|25.10.2020
|Fenerbahçe
|0-0
|Trabzonspor
|26.10.2020
|Sivasspor
|Çaykur Rizespor
|26.10.2020
|Denizlispor
|Beşiktaş