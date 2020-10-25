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2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ramazan Keleş(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 7. Brahim Darri, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 9. Artur Adam Sobıech, 87. Ervın Zukanovıc

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe532074113
3Galatasaray631285103
4Fatih Karagümrük62229782
5Kasımpaşa62224381
6Antalyaspor6222688-2
7Yeni Malatyaspor6222698-3
8Göztepe614110773
9BB Erzurumspor52127671
10Sivasspor42115471
11Başakşehir FK62137770
12Gaziantep FK6141897-1
13Hatayspor4211367-3
14Konyaspor51315362
15Kayserispor5203486-4
16Çaykur Rizespor5122785-1
17Trabzonspor5122575-2
18Denizlispor5122375-4
19Beşiktaş4112574-2
20Gençlerbirliği5113364-3
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor2-1Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor2-0Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe0-0Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor Beşiktaş


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