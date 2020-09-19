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2020 - 2021 Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 - 2021 Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020 -2021 Süper Lig 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR HES KABLO KAYSERİSPOR
Aytemiz Alanyaspor Hes Kablo Kayserispor
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Erkan Özdamar(hakem), Mehmet Salih Mazlum(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Esat Sancaktar(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 25. Onur Bulut, 26. Emmanouıl Sıopıs, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 32. Karahan Yasir Subaşı, 86. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 19. Ömer Uzun, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 26. İlhan Depe

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor22004064
2Göztepe21106244
3Beşiktaş21104242
4Antalyaspor21103142
5Fatih Karagümrük11003033
6Galatasaray11003132
7Hatayspor11002032
8BB Erzurumspor11002131
9Fenerbahçe11002131
10Kayserispor2101123-1
11Konyaspor10100010
12Trabzonspor2011131-2
13Gençlerbirliği2011021-2
14Yeni Malatyaspor2011141-3
15Denizlispor2011151-4
16Çaykur Rizespor1001120-1
17MKE Ankaragücü1001120-1
18Kasımpaşa1001010-1
19Gaziantep FK1001130-2
20Başakşehir FK1001020-2
21Sivasspor1001020-2

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor2-0Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş1-1Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe Hatayspor


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