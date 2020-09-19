2020 - 2021 Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020 -2021 Süper Lig 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Hes Kablo Kayserispor 2 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Erkan Özdamar(hakem), Mehmet Salih Mazlum(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Esat Sancaktar(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 25. Onur Bulut, 26. Emmanouıl Sıopıs, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 32. Karahan Yasir Subaşı, 86. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 19. Ömer Uzun, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 26. İlhan Depe

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 2 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 3 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 4 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 5 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 6 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 10 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 3 -1 11 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 13 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 14 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 15 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 16 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 17 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 18 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 19 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 20 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 0 -2 21 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları