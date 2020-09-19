2020 - 2021 Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020 -2021 Süper Lig 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Hes Kablo Kayserispor
|2
|0
Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erkan Özdamar(hakem), Mehmet Salih Mazlum(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Esat Sancaktar(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 25. Onur Bulut, 26. Emmanouıl Sıopıs, 75. Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hes Kablo Kayserispor İlk 11
33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 32. Karahan Yasir Subaşı, 86. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah
Yedekler
1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 19. Ömer Uzun, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 26. İlhan Depe
Teknik Sorumlu
Bayram Kadir Bektaş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|2
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|4
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|6
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|8
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|9
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|10
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|11
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|13
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|14
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|15
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|16
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|17
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|18
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|19
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|20
|Başakşehir FK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|21
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|Hatayspor