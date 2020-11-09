2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 8. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile 07.11.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
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Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Trabzonspor
|1
|1
Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ali Palabıyık(hakem), Serkan Çimen(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Esat Sancaktar(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu
Goller
Steven Roy Caulker,50.dk (h), Steven Roy Caulker,59.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Davıdson Da Luz Pereıra 52.dk, Sarı Kart Berkan İsmail Kutlu 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Efecan Karaca 86.dk, Salih Uçan 65.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 81.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 81.dk
Oyuna Girenler
Efkan Bekiroğlu 86.dk, Berkan İsmail Kutlu 65.dk, Fatih Aksoy 81.dk, Mustafa Pektemek 81.dk
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 38. Ahmet Canbaz, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
İhsan Gündüz Derelioğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Serkan Asan 28.dk, Sarı Kart Joao Pedro Da Sılva Pereıra 50.dk, Sarı Kart Vıtor Hugo Franchescolı De Souza 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdülkadir Ömür 55.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 86.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 56.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Sarı 55.dk, Safa Kınalı 86.dk, Seyedmajıd Hosseını 86.dk, Benık Tunanı Afobe 56.dk
Süper Lig 8. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|2
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|17
|4
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Başakşehir FK
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|13
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|12
|6
|6
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|7
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|8
|Gaziantep FK
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|11
|1
|9
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|10
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|11
|-2
|11
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|10
|-2
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|13
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|14
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|15
|Sivasspor
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|8
|-2
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|5
|-4
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|5
|-7
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları
|06.11.0020
|Gaziantep FK
|3-1
|Beşiktaş
|07.11.0020
|Kasımpaşa
|2-2
|Antalyaspor
|07.11.0020
|Fenerbahçe
|0-2
|Konyaspor
|07.11.0020
|BB Erzurumspor
|1-1
|Göztepe
|07.11.0020
|Alanyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|08.11.0020
|Başakşehir FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|08.11.0020
|Kayserispor
|0-1
|Hatayspor
|08.11.0020
|MKE Ankaragücü
|2-2
|Fatih Karagümrük
|08.11.0020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Denizlispor
|08.11.0020
|Sivasspor
|1-2
|Galatasaray