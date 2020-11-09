2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile 07.11.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Çimen(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Esat Sancaktar(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Goller

Steven Roy Caulker,50.dk (h), Steven Roy Caulker,59.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Davıdson Da Luz Pereıra 52.dk, Sarı Kart Berkan İsmail Kutlu 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 86.dk, Salih Uçan 65.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 81.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 81.dk

Oyuna Girenler

Efkan Bekiroğlu 86.dk, Berkan İsmail Kutlu 65.dk, Fatih Aksoy 81.dk, Mustafa Pektemek 81.dk

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 38. Ahmet Canbaz, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

İhsan Gündüz Derelioğlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Serkan Asan 28.dk, Sarı Kart Joao Pedro Da Sılva Pereıra 50.dk, Sarı Kart Vıtor Hugo Franchescolı De Souza 49.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdülkadir Ömür 55.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 86.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 56.dk

Oyuna Girenler

Yusuf Sarı 55.dk, Safa Kınalı 86.dk, Seyedmajıd Hosseını 86.dk, Benık Tunanı Afobe 56.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Başakşehir FK 8 4 1 3 11 9 13 2 5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 8 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 8 -2 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 5 -4 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları