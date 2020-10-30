Buse enkaz altından kurtarıldı mı?2020-2021 Balıkesirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucuTarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düşmesi sonucu yaralandılarBinali Yıldırım: Amacımız enkazdakilere sağ ulaşmakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklamaİzmir'de meydana gelen deprem sonrası THY'den ek sefer kararı!Başakşehir açıkladı! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıBabil 18. bölüm izle | Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Hercai 45. bölüm full izle | Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bakan Pakdemirli enkaz altında kalan vatandaşla telefonda konuştu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Balıkesirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Balıkesirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Balıkesirspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Balıkesirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Balıkesirspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Balıkesirspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 6. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Adanaspor ile 30.10.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Balıkesirspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Balıkesirspor Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(dördüncü Hakem)

BALIKESİRSPORBalıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 3. Berat Aydoğdu, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 93. Cumali Bişi, 39. Antonıo Mrsıc, 20. İsmail Yüksek, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede

Yedekler

19. Atilla Özmen, 53. Birol Parlak, 4. Abdülkadir Kayalı, 11. Oltıon Bılallı, 5. Serdar Güncü, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 77. Doğa İşeri, 2. Kağan Kayalı, 22. Ayberk Kaygısız, 25. Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 19. Adolphe Belem, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 39. Cenk Alptekin, 23. Evren Korkmaz, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 97. Serhat Tunç, 42. Berkan Fırat, 24. Ergin Keleş, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 7. Ömer Çiçek

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor7520167179
2İstanbulspor7511156169
3Adana Demirspor7421146148
4Samsunspor7421117144
5Ankara Keçiörengücü741286132
6Altınordu74121110131
7Adanaspor8332139124
8Giresunspor63211110111
9Altay6312104106
10Balıkesirspor831481210-4
11Akhisarspor72326591
12Bursaspor721412137-1
13Menemenspor71336116-5
14Bandırmaspor71246115-5
15Ümraniyespor71248155-7
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor7034483-4
18Eskişehirspor70342133-11

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT