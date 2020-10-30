2020-2021 Balıkesirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Balıkesirspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Balıkesirspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 6. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Adanaspor ile 30.10.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Balıkesirspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Balıkesirspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(dördüncü Hakem)

Balıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 3. Berat Aydoğdu, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 93. Cumali Bişi, 39. Antonıo Mrsıc, 20. İsmail Yüksek, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede

Yedekler

19. Atilla Özmen, 53. Birol Parlak, 4. Abdülkadir Kayalı, 11. Oltıon Bılallı, 5. Serdar Güncü, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 77. Doğa İşeri, 2. Kağan Kayalı, 22. Ayberk Kaygısız, 25. Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 19. Adolphe Belem, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 39. Cenk Alptekin, 23. Evren Korkmaz, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 97. Serhat Tunç, 42. Berkan Fırat, 24. Ergin Keleş, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 7. Ömer Çiçek

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17 9 2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 9 3 Adana Demirspor 7 4 2 1 14 6 14 8 4 Samsunspor 7 4 2 1 11 7 14 4 5 Ankara Keçiörengücü 7 4 1 2 8 6 13 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 8 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 9 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 10 Balıkesirspor 8 3 1 4 8 12 10 -4 11 Akhisarspor 7 2 3 2 6 5 9 1 12 Bursaspor 7 2 1 4 12 13 7 -1 13 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 14 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 15 Ümraniyespor 7 1 2 4 8 15 5 -7 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Boluspor 7 0 3 4 4 8 3 -4 18 Eskişehirspor 7 0 3 4 2 13 3 -11

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür