2020-2021 Balıkesirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Balıkesirspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Balıkesirspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Balıkesirspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 6. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Adanaspor ile 30.10.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Balıkesirspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Balıkesirspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(dördüncü Hakem)
Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 3. Berat Aydoğdu, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 93. Cumali Bişi, 39. Antonıo Mrsıc, 20. İsmail Yüksek, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede
Yedekler
19. Atilla Özmen, 53. Birol Parlak, 4. Abdülkadir Kayalı, 11. Oltıon Bılallı, 5. Serdar Güncü, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 77. Doğa İşeri, 2. Kağan Kayalı, 22. Ayberk Kaygısız, 25. Sedat Yiğit Kurnaz
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Adanaspor İlk 11
1. Burak Çapkınoğlu, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 19. Adolphe Belem, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
48. Yaşar Memişoğullarından, 39. Cenk Alptekin, 23. Evren Korkmaz, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 97. Serhat Tunç, 42. Berkan Fırat, 24. Ergin Keleş, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 7. Ömer Çiçek
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|2
|İstanbulspor
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|16
|9
|3
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|4
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|8
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|9
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|10
|Balıkesirspor
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|-4
|11
|Akhisarspor
|7
|2
|3
|2
|6
|5
|9
|1
|12
|Bursaspor
|7
|2
|1
|4
|12
|13
|7
|-1
|13
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|14
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|15
|Ümraniyespor
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|5
|-7
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|7
|0
|3
|4
|4
|8
|3
|-4
|18
|Eskişehirspor
|7
|0
|3
|4
|2
|13
|3
|-11
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor