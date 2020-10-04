2020-2021 Balıkesirspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Balıkesirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Balıkesirspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Menemen Spor ile 04.10.2020 16:30'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Balıkesirspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Balıkesirspor Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Ramazan Keleş(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Sinan Dereci(dördüncü Hakem)

Balıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 3. Berat Aydoğdu, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 35. Batuhan İşçiler, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede, 10. Foxı Kethevoama

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 27. Emre Şahin, 88. Ümit Doğru, 11. Oltıon Bılallı, 4. Abdülkadir Kayalı, 24. Anıl Taşdemir, 8. Görkem Fidan, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 9. Emirhan Çakır

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 66. Davıd Domgjonas, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 7. Murat Elkatmış, 8. Murat Erdemir, 9. Oğuz Han Aynaoğlu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 21. Ömer Şahbaş

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 4 3 0 1 7 4 9 3 2 Altınordu 4 3 0 1 6 3 9 3 3 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 4 Samsunspor 4 2 2 0 6 2 8 4 5 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 6 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 7 Ankara Keçiörengücü 4 2 1 1 3 1 7 2 8 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 9 Balıkesirspor 4 2 0 2 5 5 6 0 10 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 11 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 12 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 13 Bandırmaspor 4 1 1 2 5 6 4 -1 14 Ümraniyespor 4 1 1 2 4 8 4 -4 15 Ankaraspor 4 1 0 3 2 7 3 -5 16 Eskişehirspor 4 0 2 2 1 8 2 -7 17 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür