2020-2021 Balıkesirspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Balıkesirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Balıkesirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Balıkesirspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Menemen Spor ile 04.10.2020 16:30'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Balıkesirspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Balıkesirspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.10.2020 16:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Ramazan Keleş(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Sinan Dereci(dördüncü Hakem)
Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 3. Berat Aydoğdu, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 35. Batuhan İşçiler, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede, 10. Foxı Kethevoama
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 27. Emre Şahin, 88. Ümit Doğru, 11. Oltıon Bılallı, 4. Abdülkadir Kayalı, 24. Anıl Taşdemir, 8. Görkem Fidan, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 9. Emirhan Çakır
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 66. Davıd Domgjonas, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
33. Amir Güren, 7. Murat Elkatmış, 8. Murat Erdemir, 9. Oğuz Han Aynaoğlu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 21. Ömer Şahbaş
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|9
|3
|2
|Altınordu
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|9
|3
|3
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|4
|Samsunspor
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|8
|4
|5
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|6
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|7
|Ankara Keçiörengücü
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|7
|2
|8
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|9
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|10
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|11
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|12
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|13
|Bandırmaspor
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|4
|-4
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Eskişehirspor
|4
|0
|2
|2
|1
|8
|2
|-7
|17
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür
|02.10.0020
|İstanbulspor
|2-1
|Bandırmaspor
|03.10.0020
|Giresunspor
|2-1
|Boluspor
|03.10.0020
|Altınordu
|2-0
|Osmanlıspor FK
|03.10.0020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Altay
|03.10.0020
|Tuzlaspor
|3-3
|Bursaspor
|04.10.0020
|Adana Demirspor
|0-0
|Adanaspor
|04.10.0020
|Samsunspor
|1-0
|Akhisarspor
|04.10.0020
|Balıkesirspor
|2-1
|Menemenspor
|04.10.0020
|Eskişehirspor
|1-1
|Ümraniyespor