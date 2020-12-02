2020-2021 Batman Petrol Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Batman Petrol Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Batman Petrol Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Karşıyaka ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Batman Petrol Spor - Karşıyaka maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Batman Petrol Spor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Batman Yeni Şehir Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Batman Petrol Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Tunç Özdemir(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), İlayda Nihal Çetiner(dördüncü Hakem)
Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 20. Berkant Şahin Kök, 22. Muhammed Ali Kol, 23. Mesut Saray, 27. Abdulsamet Kırım
Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 6. Okan Toprak, 19. Umut Çakar, 25. Emre Kars, 29. Özgen Erdem, 70. Rıfat Can Aslan, 72. Veysel Karadağ
Teknik Sorumlu
Özgür Vurur
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 14. Özkan Duman, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 19. Batuhan Kara, 48. Onur Kıntaş, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|12
|7
|4
|1
|17
|3
|25
|14
|2
|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
|6
|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|24
|9
|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
|1
|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor