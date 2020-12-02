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2020-2021 Batman Petrol Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Batman Petrol Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Batman Petrol Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Batman Petrol Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  12. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Karşıyaka ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Batman Petrol Spor - Karşıyaka maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Batman Petrol Spor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Batman Yeni Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Batman Petrol Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Tunç Özdemir(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), İlayda Nihal Çetiner(dördüncü Hakem)

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 20. Berkant Şahin Kök, 22. Muhammed Ali Kol, 23. Mesut Saray, 27. Abdulsamet Kırım

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 6. Okan Toprak, 19. Umut Çakar, 25. Emre Kars, 29. Özgen Erdem, 70. Rıfat Can Aslan, 72. Veysel Karadağ

Teknik Sorumlu
Özgür Vurur
 

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 14. Özkan Duman, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 19. Batuhan Kara, 48. Onur Kıntaş, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor127411732514
2Somaspor117311762411
3Çatalcaspor11731189249
4Karşıyaka11641157228
5Çarşambaspor11632167219
6Esenler Erokspor10613137196
7Şile Yıldızspor125431513192
8Isparta 32 Spor104331511154
9Batman Petrolspor11434101115-1
10Altındağspor104247814-1
11Elazığ Karakoçan FK12345101313-3
12Erbaaspor1131751210-7
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK1031691310-4
15Cizrespor111376226-16
16Yalovaspor101278195-11
17Arhavispor101185184-13

Fikstür

22.11.2020Erokspor Elazığ Karakoçan FK
02.12.2020Esenler Erokspor1-0Elazığ Belediyespor
02.12.2020Isparta 32 Spor1-2Yalovaspor
02.12.2020Altındağspor1-0Arhavispor
02.12.2020Erbaaspor0-1Cizrespor
02.12.2020Batman Petrolspor0-0Karşıyaka
02.12.2020Şile Yıldızspor0-1Çarşambaspor
02.12.2020Osmaniyespor FK1-2Çatalcaspor
02.12.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Somaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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