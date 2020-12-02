2020-2021 Batman Petrol Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Batman Petrol Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Karşıyaka ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Batman Petrol Spor - Karşıyaka maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Batman Petrol Spor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Batman Yeni Şehir Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Batman Petrol Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri

Tunç Özdemir(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), İlayda Nihal Çetiner(dördüncü Hakem)

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 20. Berkant Şahin Kök, 22. Muhammed Ali Kol, 23. Mesut Saray, 27. Abdulsamet Kırım



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 6. Okan Toprak, 19. Umut Çakar, 25. Emre Kars, 29. Özgen Erdem, 70. Rıfat Can Aslan, 72. Veysel Karadağ



Teknik Sorumlu

Özgür Vurur



Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 14. Özkan Duman, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 19. Batuhan Kara, 48. Onur Kıntaş, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

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