2020-2021 Bayburt Özel İdare Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 5. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 20.10.2020 14:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Bayburt Genç Osman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Aydın(hakem), Sezgin Altun(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Cihan Ölmez(dördüncü Hakem)

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 6. Pekin Köşnek, 7. Akın Açık, 8. Savaş Yorulmaz, 20. Bilal Yener Arıca, 29. Nezir Özer, 34. Kadir Mert Örentepe, 90. Rıdvan Okuş, 99. Can Ahmet Üstün



Yedekler

71. Musa Emre Yakar, 17. Gürol Demirezen, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 11. Gökdeniz Karadeniz, 13. Furkan Karabatak, 14. Şamil Başaran, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 61. Salih Seyis, 10. Yasin Hatipoğlu



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 9. Berat Tosun, 10. Mikail Koçak, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 54. Yasin Görkem Arslan, 61. Burçak Özkanca, 77. Mehmet Zahit Çınar, 88. Erdi Zengin



Yedekler

97. Furkan Taş, 5. Çağlayan Menderes, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 8. Emre Gündoğdu, 13. Mehmet Taşcı, 20. Şahin Fıstıkcı, 23. Kaan Yılmaz, 26. Halil Köçer, 70. Ahmet Sun



Teknik Sorumlu

Taşkın Güngör



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 5 5 0 0 6 1 15 5 2 Serik Belediyespor 5 3 2 0 9 2 11 7 3 Karacabey Belediyespor 5 3 1 1 7 3 10 4 4 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 5 Eyüpspor 5 3 1 1 9 6 10 3 6 Kırklarelispor 5 2 3 0 7 1 9 6 7 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 8 Mamak FK 5 2 2 1 6 3 8 3 9 Van Spor 5 2 2 1 3 3 8 0 10 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 11 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 12 Pendikspor 5 2 0 3 9 7 6 2 13 Sakaryaspor 5 1 3 1 3 3 6 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 5 2 0 3 8 13 6 -5 16 Bodrumspor 5 1 0 4 7 9 3 -2 17 1922 Konyaspor 5 1 0 4 2 4 3 -2 18 Sivas Belediyespor 4 0 2 2 3 6 2 -3 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 5 0 0 5 1 14 0 -13

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