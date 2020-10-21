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2020-2021 Bayburt Özel İdare Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bayburt Özel İdare Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 5. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 20.10.2020 14:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayburt Özel İdare Spor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Bayburt Genç Osman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Aydın(hakem), Sezgin Altun(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Cihan Ölmez(dördüncü Hakem)

BAYBURT ÖZEL İDARE SPORBayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 6. Pekin Köşnek, 7. Akın Açık, 8. Savaş Yorulmaz, 20. Bilal Yener Arıca, 29. Nezir Özer, 34. Kadir Mert Örentepe, 90. Rıdvan Okuş, 99. Can Ahmet Üstün

Yedekler
71. Musa Emre Yakar, 17. Gürol Demirezen, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 11. Gökdeniz Karadeniz, 13. Furkan Karabatak, 14. Şamil Başaran, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 61. Salih Seyis, 10. Yasin Hatipoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 9. Berat Tosun, 10. Mikail Koçak, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 54. Yasin Görkem Arslan, 61. Burçak Özkanca, 77. Mehmet Zahit Çınar, 88. Erdi Zengin

Yedekler
97. Furkan Taş, 5. Çağlayan Menderes, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 8. Emre Gündoğdu, 13. Mehmet Taşcı, 20. Şahin Fıstıkcı, 23. Kaan Yılmaz, 26. Halil Köçer, 70. Ahmet Sun

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor550061155
2Serik Belediyespor532092117
3Karacabey Belediyespor531173104
4Elazığspor531196103
5Eyüpspor531196103
6Kırklarelispor52307196
7Tarsus İdman Yurdu6231101090
8Mamak FK52216383
9Van Spor52213380
10Etimesgut Belediyespor52125471
11Kırşehir Belediyespor52125570
12Pendikspor52039762
13Sakaryaspor51313360
14Bayburt Özel İdare Spor4202456-1
15Pazarspor52038136-5
16Bodrumspor5104793-2
171922 Konyaspor5104243-2
18Sivas Belediyespor4022362-3
19Kastamonuspor60246142-8
20Kardemir Karabükspor50051140-13

Fikstür

14.10.2020Kastamonuspor1-4Pendikspor
14.10.2020Kırklarelispor2-0Karacabey Belediyespor
14.10.2020Pazarspor4-2Sivas Belediyespor
14.10.2020Tarsus İdman Yurdu3-2Bodrumspor
14.10.2020Turgutluspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
14.10.2020Van Spor1-0Sakaryaspor
14.10.20201922 Konyaspor0-1Başkent Akademi FK
14.10.2020Eyüpspor2-1Kırşehir Belediyespor
14.10.2020Etimesgut Belediyespor1-2Elazığspor
14.10.2020Kardemir Karabükspor0-2Serik Belediyespor


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