2020-2021 Bayburt Özel İdare Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman - Bayburt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ

Bayburt Genç Osman - Bayburt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Ali Özer(hakem), Harun Pekyürek(1. Yardımcı Hakem), Şafak Nalbantoğlu(2. Yardımcı Hakem), Levent Buğra Vartemel(dördüncü Hakem)

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 8. Savaş Yorulmaz, 6. Pekin Köşnek, 10. Yasin Hatipoğlu, 7. Akın Açık, 24. Deniz Solmaz, 29. Nezir Özer, 90. Rıdvan Okuş, 99. Can Ahmet Üstün



Yedekler

41. Enes Fidayeo, 4. Abdulkadir Oktay, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 14. Şamil Başaran, 11. Gökdeniz Karadeniz, 13. Furkan Karabatak, 17. Gürol Demirezen, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 61. Salih Seyis



Teknik Sorumlu



Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

53. Kadem Burak Yaşar, 5. Ahmet Önay, 9. Mehmet Ali Can, 25. Bahattin Tuğrul Aygün, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 55. Kemal Aleçakır



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

Fikstür