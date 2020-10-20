2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 17.10.2020 15:18'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Kütahyaspor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Dumlupınar - Kütahya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:18



MAÇIN HAKEMLERİ

Gürcan Hasova(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Yakup Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 9. Güven Güneri, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 11. Onur Garip, 15. Ahmet Üner, 22. Fatih Aydın, 88. Aykut Geçmen, 99. Muhammet Enes Gök



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 3. Umut Kadir Kiraz, 7. Enes Nalbantoğlu, 12. Ömer Yanık, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 78. Mustafa Demirel



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

Mustafa Demirel,82.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Onur Garip 42.dk, Sarı Kart Aykut Geçmen 35.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Dağ 74.dk, Serhat Velioğlu 46.dk, Muhammet Enes Gök 46.dk, Adem Hakan Ali Denizer 46.dk



Oyuna Girenler

Umut Kadir Kiraz 74.dk, Mustafa Demirel 46.dk, Enes Nalbantoğlu 46.dk, Ali Han Aydın 46.dk

Çengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11

48. Kemal Mert Özyiğit, 3. Mertcan Aşcı, 4. Ömerül Faruk İşler, 8. Oğuz Mataracı, 9. Ali Özgür Basa, 10. Emin Soğuk, 17. Ömer Faruk Öztürk, 22. Burak Büyükkaya, 25. Kadir Doğukan, 27. Sedat Yahşi, 60. Yusuf Ağın



Yedekler

74. Sabri Can, 19. Berat Özbek, 28. Aziz Can Büyükdede, 47. Alperen Keleş, 69. İsmail Buğra Kaynarcı, 99. Taner Gümüş



Teknik Sorumlu

Özgür Ataçocuğu



Goller

Ömer Faruk Öztürk,26.dk (f), Emin Soğuk,90+1.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Kemal Mert Özyiğit 90.dk, Sarı Kart Burak Büyükkaya 34.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Faruk Öztürk 67.dk, Oğuz Mataracı 90+5.dk, Kadir Doğukan 67.dk



Oyuna Girenler

Alperen Keleş 67.dk, Berat Özbek 90+5.dk, İsmail Buğra Kaynarcı 67.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

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