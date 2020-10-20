2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 17.10.2020 15:18'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Belediye Kütahyaspor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:18
MAÇIN HAKEMLERİ
Gürcan Hasova(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Yakup Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)
Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 9. Güven Güneri, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 11. Onur Garip, 15. Ahmet Üner, 22. Fatih Aydın, 88. Aykut Geçmen, 99. Muhammet Enes Gök
Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 3. Umut Kadir Kiraz, 7. Enes Nalbantoğlu, 12. Ömer Yanık, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 78. Mustafa Demirel
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
Mustafa Demirel,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Onur Garip 42.dk, Sarı Kart Aykut Geçmen 35.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Dağ 74.dk, Serhat Velioğlu 46.dk, Muhammet Enes Gök 46.dk, Adem Hakan Ali Denizer 46.dk
Oyuna Girenler
Umut Kadir Kiraz 74.dk, Mustafa Demirel 46.dk, Enes Nalbantoğlu 46.dk, Ali Han Aydın 46.dk
Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
48. Kemal Mert Özyiğit, 3. Mertcan Aşcı, 4. Ömerül Faruk İşler, 8. Oğuz Mataracı, 9. Ali Özgür Basa, 10. Emin Soğuk, 17. Ömer Faruk Öztürk, 22. Burak Büyükkaya, 25. Kadir Doğukan, 27. Sedat Yahşi, 60. Yusuf Ağın
Yedekler
74. Sabri Can, 19. Berat Özbek, 28. Aziz Can Büyükdede, 47. Alperen Keleş, 69. İsmail Buğra Kaynarcı, 99. Taner Gümüş
Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu
Goller
Ömer Faruk Öztürk,26.dk (f), Emin Soğuk,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kemal Mert Özyiğit 90.dk, Sarı Kart Burak Büyükkaya 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Faruk Öztürk 67.dk, Oğuz Mataracı 90+5.dk, Kadir Doğukan 67.dk
Oyuna Girenler
Alperen Keleş 67.dk, Berat Özbek 90+5.dk, İsmail Buğra Kaynarcı 67.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|P
|Av
|1
|Yomraspor
|5
|3
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|0
|8
|4
|11
|4
|2
|Çengelköyspor A.Ş.
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|10
|2
|3
|Ceyhanspor
|5
|3
|1
|1
|9
|8
|10
|1
|4
|Nazilli Belediyespor
|5
|3
|0
|2
|13
|4
|9
|9
|5
|Fethiyespor
|5
|3
|0
|2
|9
|5
|9
|4
|6
|Tekirdağspor
|5
|2
|2
|1
|6
|7
|8
|-1
|7
|Mardin Fosfat Spor
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|8
|İskenderun FK
|4
|2
|1
|1
|4
|5
|7
|-1
|9
|Darıca Gençlerbirliği
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|6
|0
|10
|Kahta 02 Spor
|5
|1
|2
|2
|6
|5
|5
|1
|11
|Tokatspor
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|5
|-5
|12
|Belediye Kütahyaspor
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|4
|0
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|4
|-2
|14
|Halide Edip Adıvar
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|4
|-2
|15
|Yozgatspor 1959 FK
|5
|0
|2
|3
|3
|9
|2
|-6
|16
|Karaman Belediyespor
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|1
|-5
|17
|Ağrı 1970 Spor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|-5
Fikstür
|17.10.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-4
|Nazilli Belediyespor
|17.10.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-1
|Darıca Gençlerbirliği
|17.10.2020
|Yomraspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|17.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Darıca Gençlerbirliği
|17.10.2020
|Kahta 02 Spor
|1-1
|Yozgatspor 1959 FK
|17.10.2020
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|17.10.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Karaman Belediyespor
|17.10.2020
|Erzin Spor
|Nazilli Belediyespor
|17.10.2020
|Ceyhanspor
|4-0
|Tekirdağspor
|17.10.2020
|Belediye Kütahyaspor
|1-2
|Çengelköyspor A.Ş.