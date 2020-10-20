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2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 17.10.2020 15:18'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Kütahyaspor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:18

MAÇIN HAKEMLERİ
Gürcan Hasova(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Yakup Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 9. Güven Güneri, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 11. Onur Garip, 15. Ahmet Üner, 22. Fatih Aydın, 88. Aykut Geçmen, 99. Muhammet Enes Gök

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 3. Umut Kadir Kiraz, 7. Enes Nalbantoğlu, 12. Ömer Yanık, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 78. Mustafa Demirel

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
Mustafa Demirel,82.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Onur Garip 42.dk, Sarı Kart Aykut Geçmen 35.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Dağ 74.dk, Serhat Velioğlu 46.dk, Muhammet Enes Gök 46.dk, Adem Hakan Ali Denizer 46.dk

Oyuna Girenler
Umut Kadir Kiraz 74.dk, Mustafa Demirel 46.dk, Enes Nalbantoğlu 46.dk, Ali Han Aydın 46.dk

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARIÇengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
48. Kemal Mert Özyiğit, 3. Mertcan Aşcı, 4. Ömerül Faruk İşler, 8. Oğuz Mataracı, 9. Ali Özgür Basa, 10. Emin Soğuk, 17. Ömer Faruk Öztürk, 22. Burak Büyükkaya, 25. Kadir Doğukan, 27. Sedat Yahşi, 60. Yusuf Ağın

Yedekler
74. Sabri Can, 19. Berat Özbek, 28. Aziz Can Büyükdede, 47. Alperen Keleş, 69. İsmail Buğra Kaynarcı, 99. Taner Gümüş

Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu

Goller
Ömer Faruk Öztürk,26.dk (f), Emin Soğuk,90+1.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Kemal Mert Özyiğit 90.dk, Sarı Kart Burak Büyükkaya 34.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Faruk Öztürk 67.dk, Oğuz Mataracı 90+5.dk, Kadir Doğukan 67.dk

Oyuna Girenler
Alperen Keleş 67.dk, Berat Özbek 90+5.dk, İsmail Buğra Kaynarcı 67.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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