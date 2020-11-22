Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?İzmir'de soba zehirlenmesi : 1ölüGünlük burç yorumları | 22 Kasım Pazar Nuray Sayarı günlük burç yorumları60 yaşındaki şahıs karantina yurdundan kaçtı, polis alarma geçti2020-2021 Giresunspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bursaspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu2020-2021 Beypiliç Boluspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile 21.11.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç sonucu:

BEŞİKTAŞ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Beşiktaş Medipol Başakşehir
3 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ümit Öztürk(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Kerem Ersoy(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

61. Emre Bilgin, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Atıba Hutchınson,44.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,45+1.dk (f), Vıncent Aboubakar,72.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Dorukhan Toköz 67.dk, Sarı Kart Bernard Mensah 58.dk, Sarı Kart Cyle Chrıstopher Ların 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Rıdvan Yılmaz 76.dk, Bernard Mensah 69.dk, Cyle Chrıstopher Ların 65.dk, Rachıd Ghezzal 69.dk

Oyuna Girenler

Erdoğan Kaya 76.dk, Adem Ljajıc 69.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 65.dk, Gökhan Töre 69.dk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 23. Deniz Türüç, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,81.dk (f), Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,90+4.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Mehmet Topal 70.dk, Sarı Kart Martın Skrtel 90+6.dk, Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 77.dk, Sarı Kart Bolı Bolıngolı Mbombo 42.dk

Oyundan Çıkanlar

İrfan Can Kahveci 75.dk, Demba Ba 75.dk, Alexandru Epureanu 46.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 80.dk, Bolı Bolıngolı Mbombo 46.dk

Oyuna Girenler

Mahmut Tekdemir 75.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 75.dk, Nacer Chadlı 46.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 80.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 46.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe9621179208
2Alanyaspor75201631713
3Galatasaray8512116165
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Kasımpaşa8332108122
9Çaykur Rizespor7322108112
10Yeni Malatyaspor832381011-2
11Hatayspor63215711-2
12Konyaspor72328593
13Sivasspor82338109-2
14Antalyaspor82339129-3
15Göztepe715111883
16BB Erzurumspor72239128-3
17Trabzonspor813410156-5
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü60246112-5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları

06.11.0020Gaziantep FK3-1Beşiktaş
07.11.0020Kasımpaşa2-2Antalyaspor
07.11.0020Fenerbahçe0-2Konyaspor
07.11.0020BB Erzurumspor1-1Göztepe
07.11.0020Alanyaspor1-1Trabzonspor
08.11.0020MKE Ankaragücü2-2Fatih Karagümrük
08.11.0020Sivasspor1-2Galatasaray
08.11.0020Yeni Malatyaspor2-0Denizlispor
08.11.0020Başakşehir FK2-1Gençlerbirliği
08.11.0020Kayserispor0-1Hatayspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT