2020-2021 Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 8. hafta maçında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile 21.11.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Beşiktaş
|Medipol Başakşehir
|3
|2
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ümit Öztürk(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Kerem Ersoy(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Yedekler
61. Emre Bilgin, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Atıba Hutchınson,44.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,45+1.dk (f), Vıncent Aboubakar,72.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Dorukhan Toköz 67.dk, Sarı Kart Bernard Mensah 58.dk, Sarı Kart Cyle Chrıstopher Ların 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Rıdvan Yılmaz 76.dk, Bernard Mensah 69.dk, Cyle Chrıstopher Ların 65.dk, Rachıd Ghezzal 69.dk
Oyuna Girenler
Erdoğan Kaya 76.dk, Adem Ljajıc 69.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 65.dk, Gökhan Töre 69.dk
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 23. Deniz Türüç, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,81.dk (f), Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,90+4.dk (f)
Kartlar
Çift Sarı Kart Mehmet Topal 70.dk, Sarı Kart Martın Skrtel 90+6.dk, Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 77.dk, Sarı Kart Bolı Bolıngolı Mbombo 42.dk
Oyundan Çıkanlar
İrfan Can Kahveci 75.dk, Demba Ba 75.dk, Alexandru Epureanu 46.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 80.dk, Bolı Bolıngolı Mbombo 46.dk
Oyuna Girenler
Mahmut Tekdemir 75.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 75.dk, Nacer Chadlı 46.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 80.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 46.dk
Süper Lig 8. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|2
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|9
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|10
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|11
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|11
|-2
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|13
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|14
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|15
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları
|06.11.0020
|Gaziantep FK
|3-1
|Beşiktaş
|07.11.0020
|Kasımpaşa
|2-2
|Antalyaspor
|07.11.0020
|Fenerbahçe
|0-2
|Konyaspor
|07.11.0020
|BB Erzurumspor
|1-1
|Göztepe
|07.11.0020
|Alanyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|08.11.0020
|MKE Ankaragücü
|2-2
|Fatih Karagümrük
|08.11.0020
|Sivasspor
|1-2
|Galatasaray
|08.11.0020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Denizlispor
|08.11.0020
|Başakşehir FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|08.11.0020
|Kayserispor
|0-1
|Hatayspor