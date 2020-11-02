2020-2021 Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 6. hafta maçında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile 01.11.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maç sonucu: Beşiktaş Yeni Malatyaspor 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Cyle Chrıstopher Ların,55.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Atıba Hutchınson 65.dk, Sarı Kart Cyle Chrıstopher Ların 90+3.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 59.dk

Oyundan Çıkanlar

Dorukhan Toköz 85.dk, Oğuzhan Özyakup 69.dk, Vıncent Aboubakar 85.dk

Oyuna Girenler

Necip Uysal 85.dk, Bernard Mensah 69.dk, Güven Yalçın 85.dk

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 11. Jody Lukoki, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 39. Erkan Kaş, 44. Murat Akça, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Kubilay Kanatsızkuş 70.dk, Ahmed Ildız 70.dk, Afrıyıe Acquah 70.dk, Chrıstıan Alberto Cueva Bravo 84.dk

Oyuna Girenler

Jody Lukoki 70.dk, Moryke Fofana 70.dk, Olcay Şahan 70.dk, Jetmir Topalli 84.dk

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 5 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 6 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 2 7 Başakşehir FK 7 3 1 3 9 8 10 1 8 Beşiktaş 6 3 1 2 9 9 10 0 9 Gaziantep FK 7 1 5 1 9 10 8 -1 10 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 11 Yeni Malatyaspor 7 2 2 3 6 10 8 -4 12 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 13 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 7 -1 14 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 16 Konyaspor 6 1 3 2 6 5 6 1 17 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 6 -5 18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 21 MKE Ankaragücü 5 0 1 4 4 9 1 -5

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları