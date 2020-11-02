2020-2021 Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 6. hafta maçında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile 01.11.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Beşiktaş
|Yeni Malatyaspor
|1
|0
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Cyle Chrıstopher Ların,55.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Atıba Hutchınson 65.dk, Sarı Kart Cyle Chrıstopher Ların 90+3.dk, Sarı Kart Rachıd Ghezzal 59.dk
Oyundan Çıkanlar
Dorukhan Toköz 85.dk, Oğuzhan Özyakup 69.dk, Vıncent Aboubakar 85.dk
Oyuna Girenler
Necip Uysal 85.dk, Bernard Mensah 69.dk, Güven Yalçın 85.dk
Yeni Malatyaspor İlk 11
1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler
22. Guıdo Gabrıel Herrera, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 11. Jody Lukoki, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 39. Erkan Kaş, 44. Murat Akça, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Kubilay Kanatsızkuş 70.dk, Ahmed Ildız 70.dk, Afrıyıe Acquah 70.dk, Chrıstıan Alberto Cueva Bravo 84.dk
Oyuna Girenler
Jody Lukoki 70.dk, Moryke Fofana 70.dk, Olcay Şahan 70.dk, Jetmir Topalli 84.dk
Süper Lig 6. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|16
|13
|2
|Fenerbahçe
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|14
|5
|3
|Galatasaray
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|7
|3
|2
|2
|14
|8
|11
|6
|5
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|6
|Kasımpaşa
|7
|3
|2
|2
|8
|6
|11
|2
|7
|Başakşehir FK
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|10
|1
|8
|Beşiktaş
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|10
|0
|9
|Gaziantep FK
|7
|1
|5
|1
|9
|10
|8
|-1
|10
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|8
|-2
|11
|Yeni Malatyaspor
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|-4
|12
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|7
|3
|13
|Sivasspor
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|7
|-1
|14
|BB Erzurumspor
|6
|2
|1
|3
|8
|11
|7
|-3
|15
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|16
|Konyaspor
|6
|1
|3
|2
|6
|5
|6
|1
|17
|Kayserispor
|6
|2
|0
|4
|4
|9
|6
|-5
|18
|Gençlerbirliği
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|5
|-3
|19
|Trabzonspor
|7
|1
|2
|4
|9
|14
|5
|-5
|20
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|5
|-5
|21
|MKE Ankaragücü
|5
|0
|1
|4
|4
|9
|1
|-5
Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları
|23.10.2020
|Kasımpaşa
|0-0
|Göztepe
|24.10.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Galatasaray
|24.10.2020
|MKE Ankaragücü
|P-P
|Hatayspor
|24.10.2020
|Gaziantep FK
|1-0
|Konyaspor
|24.10.2020
|Başakşehir FK
|5-1
|Antalyaspor
|25.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|Gençlerbirliği
|25.10.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|25.10.2020
|Fenerbahçe
|3-1
|Trabzonspor
|26.10.2020
|Sivasspor
|0-2
|Çaykur Rizespor
|26.10.2020
|Denizlispor
|2-3
|Beşiktaş