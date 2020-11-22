2020-2021 Beypiliç Boluspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Ankaraspor ile 21.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beypiliç Boluspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Beypiliç Boluspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Bayarslan(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir
Yedekler
83. Oğul Kaan Doğan, 18. Muhammet Arslantaş, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 89. Fatih Özkan, 90. Ange Aboa Belıbı, 93. Mert Meriç Köstereli, 95. Oğuzhan Erbay
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Muhammed Gümüşkaya,87.dk (f), Muhammet Arslantaş,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rydell Romano Poepon 37.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Sazdağı 90+6.dk, Rydell Romano Poepon 71.dk, Nemanja Mıhajlovıc 79.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Raşit Yöndem 90+6.dk, Muhammet Arslantaş 71.dk, Muhammed Gümüşkaya 79.dk
Ankaraspor İlk 11
1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 66. Levent Gülen, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 11. Mahmut Akan, 70. Engin Bekdemir, 6. Mılos Stanojevıc, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 10. Beykan Şimşek
Yedekler
34. Berk Balaban, 77. Bernard Bulbwa, 94. Ali Rıza Kılıç, 8. Emre Can Atila, 50. Enes Eliaçık, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 88. Tamer Aşık
Teknik Sorumlu
Mustafa Özer
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mahmut Akan 72.dk
Oyundan Çıkanlar
Engin Bekdemir 69.dk, Doğukan Efe 69.dk, Mılos Stanojevıc 78.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Batuhan Altıntaş 69.dk, Emre Can Atila 69.dk, Halil İbrahim Esen 78.dk
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|3
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|4
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|5
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|6
|Ankara Keçiörengücü
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|15
|2
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Akhisarspor
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|13
|2
|10
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|11
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|15
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|16
|Bandırmaspor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Akhisarspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-1
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Samsunspor
|17.11.2020
|Altınordu
|2-0
|Bandırmaspor
|01.12.2020
|Menemenspor
|Osmanlıspor FK