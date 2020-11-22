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2020-2021 Beypiliç Boluspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Beypiliç Boluspor, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Ankaraspor ile 21.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beypiliç Boluspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Beypiliç Boluspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir

Yedekler

83. Oğul Kaan Doğan, 18. Muhammet Arslantaş, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 89. Fatih Özkan, 90. Ange Aboa Belıbı, 93. Mert Meriç Köstereli, 95. Oğuzhan Erbay

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Muhammed Gümüşkaya,87.dk (f), Muhammet Arslantaş,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Rydell Romano Poepon 37.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 52.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Sazdağı 90+6.dk, Rydell Romano Poepon 71.dk, Nemanja Mıhajlovıc 79.dk

Oyuna Girenler

Muhammet Raşit Yöndem 90+6.dk, Muhammet Arslantaş 71.dk, Muhammed Gümüşkaya 79.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 66. Levent Gülen, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 11. Mahmut Akan, 70. Engin Bekdemir, 6. Mılos Stanojevıc, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 10. Beykan Şimşek

Yedekler

34. Berk Balaban, 77. Bernard Bulbwa, 94. Ali Rıza Kılıç, 8. Emre Can Atila, 50. Enes Eliaçık, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 88. Tamer Aşık

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mahmut Akan 72.dk

Oyundan Çıkanlar

Engin Bekdemir 69.dk, Doğukan Efe 69.dk, Mılos Stanojevıc 78.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Batuhan Altıntaş 69.dk, Emre Can Atila 69.dk, Halil İbrahim Esen 78.dk

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu106221511204
2Tuzlaspor8530178189
3İstanbulspor9522168178
4Samsunspor10451139174
5Adana Demirspor8431157158
6Ankara Keçiörengücü9432119152
7Giresunspor94321211151
8Bursaspor104241816142
9Akhisarspor934297132
10Balıkesirspor9414111313-2
11Adanaspor93331310123
12Altay7313117104
13Ümraniyespor923410169-6
14Boluspor1014510147-4
15Menemenspor71336116-5
16Bandırmaspor91266145-8
17Ankaraspor91265155-10
18Eskişehirspor90454164-12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür

30.10.2020TuzlasporP-PAltay
30.10.2020Balıkesirspor0-3Adanaspor
31.10.2020Giresunspor0-1Ümraniyespor
31.10.2020Bursaspor4-2Boluspor
01.11.2020Eskişehirspor0-1Akhisarspor
01.11.2020Ankara Keçiörengücü1-1İstanbulspor
01.11.2020Adana Demirspor1-1Samsunspor
17.11.2020Altınordu2-0Bandırmaspor
01.12.2020Menemenspor Osmanlıspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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