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2020-2021 Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Bodrumspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bodrumspor - Karacabey Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Bodrumspor - Karacabey Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Türkmen(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Göker Erel(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)

{homeLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 27. Cengiz Demir, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık

Yedekler
13. Melih Enes Uygun, 14. Emirhan Subaş, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 22. Kayahan Karagöl, 24. Burak Çolak, 28. İsmail Tarım, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 21. Erman Herman Vardar

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam

Goller
Orhan Aktaş,5.dk (f), Ozan Sol,45+5.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Erkan Değişmez 28.dk, Sarı Kart Gökdeniz Yılmaz 71.dk, Sarı Kart Orhan Aktaş 68.dk

Oyundan Çıkanlar
Erkan Değişmez 83.dk, Medeni Bingöl 46.dk, Sergen Yatağan 79.dk, Cenk Şen 46.dk, Cengiz Demir 14.dk

Oyuna Girenler
Erman Herman Vardar 83.dk, Kaan Mert Nasırcılar 46.dk, Hüseyin Erkan 79.dk, Emirhan Subaş 46.dk, Kayahan Karagöl 14.dk

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 12. İlyas Yılmazer, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci

Yedekler
96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 24. Alper Karaman, 25. Taşkın Kartal, 26. Hüseyin Arslan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 75. Murat Karadeniz, 99. Ömer Çetinbaş

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Goller
Yusuf Türk,78.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Alper Karaman 90+5.dk, Sarı Kart Abdullah Dıjlan Aydın 45+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 46.dk, Hasan Güleryüz 74.dk, Gökhan Cingirt 61.dk, Berk Ali Nızam 90.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 74.dk

Oyuna Girenler
Berk Ali Nızam 46.dk, Ömer Faruk Gümüş 74.dk, Ömer Çetinbaş 61.dk, Temel Taşkın 90.dk, Alper Karaman 74.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FKPazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


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