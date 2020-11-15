2020-2021 Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Bodrumspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bodrumspor - Karacabey Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bodrumspor - Karacabey Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Türkmen(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Göker Erel(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)

{homeLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 27. Cengiz Demir, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık



Yedekler

13. Melih Enes Uygun, 14. Emirhan Subaş, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 22. Kayahan Karagöl, 24. Burak Çolak, 28. İsmail Tarım, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 21. Erman Herman Vardar



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Goller

Orhan Aktaş,5.dk (f), Ozan Sol,45+5.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Erkan Değişmez 28.dk, Sarı Kart Gökdeniz Yılmaz 71.dk, Sarı Kart Orhan Aktaş 68.dk



Oyundan Çıkanlar

Erkan Değişmez 83.dk, Medeni Bingöl 46.dk, Sergen Yatağan 79.dk, Cenk Şen 46.dk, Cengiz Demir 14.dk



Oyuna Girenler

Erman Herman Vardar 83.dk, Kaan Mert Nasırcılar 46.dk, Hüseyin Erkan 79.dk, Emirhan Subaş 46.dk, Kayahan Karagöl 14.dk

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 12. İlyas Yılmazer, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci



Yedekler

96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 24. Alper Karaman, 25. Taşkın Kartal, 26. Hüseyin Arslan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 75. Murat Karadeniz, 99. Ömer Çetinbaş



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Goller

Yusuf Türk,78.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Alper Karaman 90+5.dk, Sarı Kart Abdullah Dıjlan Aydın 45+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Sefa Durmuş 46.dk, Hasan Güleryüz 74.dk, Gökhan Cingirt 61.dk, Berk Ali Nızam 90.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 74.dk



Oyuna Girenler

Berk Ali Nızam 46.dk, Ömer Faruk Gümüş 74.dk, Ömer Çetinbaş 61.dk, Temel Taşkın 90.dk, Alper Karaman 74.dk

Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

Fikstür

