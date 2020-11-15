2020-2021 Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Bodrumspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bodrumspor - Karacabey Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
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Bodrumspor - Karacabey Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Türkmen(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Göker Erel(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)
Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 27. Cengiz Demir, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık
Yedekler
13. Melih Enes Uygun, 14. Emirhan Subaş, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 22. Kayahan Karagöl, 24. Burak Çolak, 28. İsmail Tarım, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 21. Erman Herman Vardar
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Goller
Orhan Aktaş,5.dk (f), Ozan Sol,45+5.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Erkan Değişmez 28.dk, Sarı Kart Gökdeniz Yılmaz 71.dk, Sarı Kart Orhan Aktaş 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Erkan Değişmez 83.dk, Medeni Bingöl 46.dk, Sergen Yatağan 79.dk, Cenk Şen 46.dk, Cengiz Demir 14.dk
Oyuna Girenler
Erman Herman Vardar 83.dk, Kaan Mert Nasırcılar 46.dk, Hüseyin Erkan 79.dk, Emirhan Subaş 46.dk, Kayahan Karagöl 14.dk
Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 12. İlyas Yılmazer, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci
Yedekler
96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 24. Alper Karaman, 25. Taşkın Kartal, 26. Hüseyin Arslan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 75. Murat Karadeniz, 99. Ömer Çetinbaş
Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz
Goller
Yusuf Türk,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Alper Karaman 90+5.dk, Sarı Kart Abdullah Dıjlan Aydın 45+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 46.dk, Hasan Güleryüz 74.dk, Gökhan Cingirt 61.dk, Berk Ali Nızam 90.dk, Abdullah Dıjlan Aydın 74.dk
Oyuna Girenler
Berk Ali Nızam 46.dk, Ömer Faruk Gümüş 74.dk, Ömer Çetinbaş 61.dk, Temel Taşkın 90.dk, Alper Karaman 74.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|10
|8
|1
|1
|21
|8
|25
|13
|2
|Turgutluspor
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
|3
|2
|13
|8
|18
|5
|4
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
|13
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor