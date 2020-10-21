2020-2021 Bodrumspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Bodrumspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Bodrumspor ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Bodrumspor sahasında Kırklarelispor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bodrumspor - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Serhad Ürkmez(hakem), Gökhan Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Birkan Çanakcıoğlu(2. Yardımcı Hakem), Sabit Selvi(dördüncü Hakem)

{homeLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 91. Batuhan Berkay Fındık, 7. Harun Kavaklıdere, 4. Erkan Değişmez, 9. Mikail Başar, 10. Sergen Yatağan, 17. Medeni Bingöl, 14. Emirhan Subaş, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 52. Fatih Bektaş



Yedekler

16. Gökdeniz Yılmaz, 8. Oğuzhan Türk, 5. Emre Can Coşkun, 19. Emre Işık, 22. Kayahan Karagöl, 23. Ozan Sol, 28. İsmail Tarım, 34. Hüseyin Erkan, 20. Orhan Aktaş



Teknik Sorumlu

Tarık Daşgün



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 6. Emre Keleşoğlu, 3. Serkan Sözmen, 20. Yunus Emre Yalçın, 98. Berkan Burak Turan, 53. Ersel Aslıyüksek, 7. Kubilay Akyüz, 17. Atakan Arslan



Yedekler

23. Kubilay Anteplioğlu, 39. Emre Balkı, 8. İsmail Ayaz, 22. Görkem Fidan, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 77. Emir Burak Okumuş, 28. Hamza Özdemir



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 6 5 0 1 6 3 15 3 2 Serik Belediyespor 6 4 2 0 11 2 14 9 3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 6 4 Van Spor 6 3 2 1 4 3 11 1 5 Kırklarelispor 6 2 4 0 7 1 10 6 6 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 7 Karacabey Belediyespor 6 3 1 2 7 4 10 3 8 Sakaryaspor 6 2 3 1 5 4 9 1 9 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 10 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0 11 Pendikspor 6 2 1 3 10 8 7 2 12 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 13 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 6 2 0 4 9 15 6 -6 16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0 17 Bodrumspor 6 1 1 4 7 9 4 -2 18 1922 Konyaspor 6 1 1 4 3 5 4 -2 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 6 0 0 6 2 18 0 -16

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