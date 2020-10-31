2020-2021 Bodrumspor, Pazarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Bodrumspor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Bodrumspor ve Pazarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Bodrumspor sahasında Pazarspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bodrumspor - Pazarspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı - Muğla



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Abdurrahman Haymana(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Emre Demirel(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Güngör(dördüncü Hakem)

{homeLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 23. Ozan Sol, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 48. Celal Dumanlı, 25. Muhammet Aran, 34. Hüseyin Erkan, 91. Batuhan Berkay Fındık



Yedekler

13. Melih Enes Uygun, 5. Emre Can Coşkun, 18. Osman Yıldırım, 20. Orhan Aktaş, 22. Kayahan Karagöl, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 19. Emre Işık, 41. Emrecan Yıldızhan, 21. Erman Herman Vardar, 88. Apti Mert Çayir



Teknik Sorumlu

Tarık Daşgün



Pazarspor

Pazarspor İlk 11

27. Mustafa Güngör, 61. Taha Gür, 53. Aykut Civelek, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 39. Emre Akgün, 10. Şahinali Terzi, 5. Mete Karahan, 11. Savaş Çakır, 21. Onur Civelek, 7. Hüseyin Eray Karataş, 66. Kadir Kaan Yurdakul



Yedekler

1. Çağrı Can Tanrıbilir, 55. Ömercan Öndaş, 15. Furkan Yıldırım, 9. Can Muhammet Vural, 23. İbrahim Topaloğlu, 99. Eren Karadağ, 77. Muhammet Çelik



Teknik Sorumlu

Cafer Aydın

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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