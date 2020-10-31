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2020-2021 Bodrumspor, Pazarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Bodrumspor, Pazarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bodrumspor, Pazarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Bodrumspor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Bodrumspor ve Pazarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Bodrumspor sahasında Pazarspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bodrumspor - Pazarspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Abdurrahman Haymana(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Emre Demirel(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Güngör(dördüncü Hakem)

{homeLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 23. Ozan Sol, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 48. Celal Dumanlı, 25. Muhammet Aran, 34. Hüseyin Erkan, 91. Batuhan Berkay Fındık

Yedekler
13. Melih Enes Uygun, 5. Emre Can Coşkun, 18. Osman Yıldırım, 20. Orhan Aktaş, 22. Kayahan Karagöl, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 19. Emre Işık, 41. Emrecan Yıldızhan, 21. Erman Herman Vardar, 88. Apti Mert Çayir

Teknik Sorumlu
Tarık Daşgün
 

PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 61. Taha Gür, 53. Aykut Civelek, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 39. Emre Akgün, 10. Şahinali Terzi, 5. Mete Karahan, 11. Savaş Çakır, 21. Onur Civelek, 7. Hüseyin Eray Karataş, 66. Kadir Kaan Yurdakul

Yedekler
1. Çağrı Can Tanrıbilir, 55. Ömercan Öndaş, 15. Furkan Yıldırım, 9. Can Muhammet Vural, 23. İbrahim Topaloğlu, 99. Eren Karadağ, 77. Muhammet Çelik

Teknik Sorumlu
Cafer Aydın

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor8611168198
2Turgutluspor860288180
3Serik Belediyespor8431125157
4Kırşehir Belediyespor842275142
5Sakaryaspor8341106134
6Tarsus İdman Yurdu83321411123
7Etimesgut Belediyespor833274123
8Van Spor833255120
9Karacabey Belediyespor832388110
10Mamak FK832371011-3
11Kırklarelispor824273104
121922 Konyaspor831485103
13Pendikspor8314119102
14Elazığspor8314111410-3
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor723213994
17Bayburt Özel İdare Spor7304689-2
18Kastamonuspor81348156-7
19Bodrumspor81259125-3
20Kardemir Karabükspor80173201-17

Fikstür

31.10.2020Kardemir Karabükspor0-0Etimesgut Belediyespor
31.10.2020Karacabey Belediyespor0-3Sakaryaspor
31.10.2020Elazığspor2-3Eyüpspor
31.10.2020Bodrumspor1-2Pazarspor
31.10.2020Bayburt Özel İdare Spor0-21922 Konyaspor
31.10.2020Sivas Belediyespor4-0Turgutluspor
31.10.2020Pendikspor1-0Tarsus İdman Yurdu
31.10.2020Serik Belediyespor1-1Kastamonuspor
31.10.2020Mamak FK1-0Kırklarelispor
31.10.2020Kırşehir Belediyespor1-0Van Spor
01.11.2020Başkent Akademi FK Kırklarelispor
Tayfun Altuntaş
Editör


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