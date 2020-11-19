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2020-2021 Bodrumspor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Bodrumspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bodrumspor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Bodrumspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Bodrumspor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Bodrumspor sahasında Sivas Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bodrumspor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Bodrumspor - Sivas Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Can Cengiz(hakem), Barış Çardaklı(1. Yardımcı Hakem), Mücahit Değermenci(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)

{homeLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık

Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 22. Kayahan Karagöl, 24. Burak Çolak, 28. İsmail Tarım, 34. Hüseyin Erkan, 52. Fatih Bektaş, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam

Goller
Ozan Sol,28.dk (f), Muhammet Aran,65.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emirhan Subaş 35.dk, Sarı Kart Harun Kavaklıdere 79.dk, Sarı Kart Oğuzhan Türk 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Ozan Sol 77.dk, Medeni Bingöl 77.dk, Sergen Yatağan 88.dk, Cenk Şen 60.dk, Oğuzhan Türk 77.dk

Oyuna Girenler
Fatih Bektaş 77.dk, Kaan Mert Nasırcılar 77.dk, Apti Mert Çayir 88.dk, Burak Çolak 60.dk, Hüseyin Erkan 77.dk

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
99. Yunus Emre Kırdal, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 9. Uğur Mustafa Türk, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 22. Hüseyin Tokmak, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar

Yedekler
35. Necati Yılmaz, 8. Mustafa Aydın, 18. Furkan Sağman, 20. Oğuzhan Karataş, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk

Teknik Sorumlu


Goller
Uğur Mustafa Türk,41.dk (f), Furkan Sağman,90+3.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Tokmak 34.dk, Ali Say 77.dk, Şeyhmus Abdulkadir Aksu 86.dk, Şevki Çınar 77.dk, Muhammet Mustafa Gundak 46.dk

Oyuna Girenler
Cumhur Yılmaztürk 34.dk, Volkan Egri 77.dk, Murat Akgül 86.dk, Furkan Sağman 77.dk, Mustafa Aydın 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor119112882820
2Turgutluspor118031312241
3Van Spor11632159216
4Serik Belediyespor115421610196
5Sakaryaspor115421613193
6Kırklarelispor1044293166
7Etimesgut Belediyespor11443107163
8Karacabey Belediyespor114341512153
9Kırşehir Belediyespor1043398151
101922 Konyaspor11425158147
11Bodrumspor113351917122
12Tarsus İdman Yurdu103341616120
13Kastamonuspor11335121812-6
14Sivas Belediyespor102531515110
15Mamak FK1032581611-8
16Pendikspor10316141510-1
17Elazığspor11416141813-4
18Pazarspor8314121710-5
19Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
20Kardemir Karabükspor1101103331-30

Fikstür

18.11.2020Sakaryaspor3-1Başkent Akademi FK
18.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-3Serik Belediyespor
18.11.2020Van Spor2-1Elazığspor
18.11.20201922 Konyaspor1-2Turgutluspor
18.11.2020PazarsporP-PPendikspor
18.11.2020KırklarelisporP-PBayburt Özel İdare Spor
18.11.2020Kastamonuspor2-1Etimesgut Belediyespor
18.11.2020Karacabey Belediyespor2-2Kırşehir Belediyespor
18.11.2020Eyüpspor7-0Kardemir Karabükspor
18.11.2020Bodrumspor2-2Sivas Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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