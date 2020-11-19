2020-2021 Bodrumspor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Bodrumspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Bodrumspor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Bodrumspor sahasında Sivas Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bodrumspor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Can Cengiz(hakem), Barış Çardaklı(1. Yardımcı Hakem), Mücahit Değermenci(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)

{homeLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

16. Gökdeniz Yılmaz, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık



Yedekler

1. Yakup Mert Çakır, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 22. Kayahan Karagöl, 24. Burak Çolak, 28. İsmail Tarım, 34. Hüseyin Erkan, 52. Fatih Bektaş, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Goller

Ozan Sol,28.dk (f), Muhammet Aran,65.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emirhan Subaş 35.dk, Sarı Kart Harun Kavaklıdere 79.dk, Sarı Kart Oğuzhan Türk 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Ozan Sol 77.dk, Medeni Bingöl 77.dk, Sergen Yatağan 88.dk, Cenk Şen 60.dk, Oğuzhan Türk 77.dk



Oyuna Girenler

Fatih Bektaş 77.dk, Kaan Mert Nasırcılar 77.dk, Apti Mert Çayir 88.dk, Burak Çolak 60.dk, Hüseyin Erkan 77.dk

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

99. Yunus Emre Kırdal, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 9. Uğur Mustafa Türk, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 22. Hüseyin Tokmak, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar



Yedekler

35. Necati Yılmaz, 8. Mustafa Aydın, 18. Furkan Sağman, 20. Oğuzhan Karataş, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk



Teknik Sorumlu





Goller

Uğur Mustafa Türk,41.dk (f), Furkan Sağman,90+3.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Tokmak 34.dk, Ali Say 77.dk, Şeyhmus Abdulkadir Aksu 86.dk, Şevki Çınar 77.dk, Muhammet Mustafa Gundak 46.dk



Oyuna Girenler

Cumhur Yılmaztürk 34.dk, Volkan Egri 77.dk, Murat Akgül 86.dk, Furkan Sağman 77.dk, Mustafa Aydın 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

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