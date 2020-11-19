2020-2021 Bodrumspor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Bodrumspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Bodrumspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Bodrumspor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Bodrumspor sahasında Sivas Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bodrumspor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
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Bodrumspor - Sivas Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Can Cengiz(hakem), Barış Çardaklı(1. Yardımcı Hakem), Mücahit Değermenci(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)
Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık
Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 22. Kayahan Karagöl, 24. Burak Çolak, 28. İsmail Tarım, 34. Hüseyin Erkan, 52. Fatih Bektaş, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Goller
Ozan Sol,28.dk (f), Muhammet Aran,65.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emirhan Subaş 35.dk, Sarı Kart Harun Kavaklıdere 79.dk, Sarı Kart Oğuzhan Türk 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Ozan Sol 77.dk, Medeni Bingöl 77.dk, Sergen Yatağan 88.dk, Cenk Şen 60.dk, Oğuzhan Türk 77.dk
Oyuna Girenler
Fatih Bektaş 77.dk, Kaan Mert Nasırcılar 77.dk, Apti Mert Çayir 88.dk, Burak Çolak 60.dk, Hüseyin Erkan 77.dk
Sivas Belediye Spor İlk 11
99. Yunus Emre Kırdal, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 9. Uğur Mustafa Türk, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 22. Hüseyin Tokmak, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar
Yedekler
35. Necati Yılmaz, 8. Mustafa Aydın, 18. Furkan Sağman, 20. Oğuzhan Karataş, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk
Teknik Sorumlu
Goller
Uğur Mustafa Türk,41.dk (f), Furkan Sağman,90+3.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Tokmak 34.dk, Ali Say 77.dk, Şeyhmus Abdulkadir Aksu 86.dk, Şevki Çınar 77.dk, Muhammet Mustafa Gundak 46.dk
Oyuna Girenler
Cumhur Yılmaztürk 34.dk, Volkan Egri 77.dk, Murat Akgül 86.dk, Furkan Sağman 77.dk, Mustafa Aydın 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor