2020-2021 Bursaspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursaspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Bursaspor sahasında Adanaspor ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bursaspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Bursaspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Tokat(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen

Yedekler

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Recep Aydın,89.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Onur Atasayar 38.dk

Oyundan Çıkanlar

Emirhan Aydoğan 46.dk, Burak Kapacak 83.dk, Kerem Şen 71.dk, Ali Akman 90+2.dk

Oyuna Girenler

Ozan İsmail Koç 46.dk, Recep Aydın 83.dk, Berat Altındiş 71.dk, Ramazan Keskin 90+2.dk

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 19. Adolphe Belem, 20. Tevfik Altındağ, 21. Atalay Babacan, 22. Celil Yüksel, 27. Furkan Şeker, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 99. Ismaeel Rayan

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 8. Ahmet Bahçıvan, 11. Eren Keleş, 23. Evren Korkmaz, 24. Ergin Keleş, 42. Berkan Fırat, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 94. İbrahim Aksu

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hakan Çinemre 88.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 45.dk, Sarı Kart Ognjen Ozegovıc 3.dk

Oyundan Çıkanlar

Furkan Şeker 46.dk, Atalay Babacan 46.dk, Ismaeel Rayan 61.dk, Ognjen Ozegovıc 76.dk, Adolphe Belem 89.dk

Oyuna Girenler

Hıfsullah İsmail Erdoğan 46.dk, Berkan Fırat 46.dk, Eren Keleş 61.dk, Ergin Keleş 76.dk, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs 89.dk

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 3 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 4 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 5 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 6 Ankara Keçiörengücü 9 4 3 2 11 9 15 2 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Akhisarspor 9 3 4 2 9 7 13 2 10 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 11 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 15 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 16 Bandırmaspor 9 1 2 6 6 14 5 -8 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür