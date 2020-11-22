2020-2021 Bursaspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursaspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Bursaspor sahasında Adanaspor ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Tokat(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen
Yedekler
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Recep Aydın,89.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Onur Atasayar 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Emirhan Aydoğan 46.dk, Burak Kapacak 83.dk, Kerem Şen 71.dk, Ali Akman 90+2.dk
Oyuna Girenler
Ozan İsmail Koç 46.dk, Recep Aydın 83.dk, Berat Altındiş 71.dk, Ramazan Keskin 90+2.dk
Adanaspor İlk 11
1. Burak Çapkınoğlu, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 19. Adolphe Belem, 20. Tevfik Altındağ, 21. Atalay Babacan, 22. Celil Yüksel, 27. Furkan Şeker, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 99. Ismaeel Rayan
Yedekler
48. Yaşar Memişoğullarından, 8. Ahmet Bahçıvan, 11. Eren Keleş, 23. Evren Korkmaz, 24. Ergin Keleş, 42. Berkan Fırat, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 94. İbrahim Aksu
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hakan Çinemre 88.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 45.dk, Sarı Kart Ognjen Ozegovıc 3.dk
Oyundan Çıkanlar
Furkan Şeker 46.dk, Atalay Babacan 46.dk, Ismaeel Rayan 61.dk, Ognjen Ozegovıc 76.dk, Adolphe Belem 89.dk
Oyuna Girenler
Hıfsullah İsmail Erdoğan 46.dk, Berkan Fırat 46.dk, Eren Keleş 61.dk, Ergin Keleş 76.dk, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs 89.dk
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|3
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|4
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|5
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|6
|Ankara Keçiörengücü
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|15
|2
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Akhisarspor
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|13
|2
|10
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|11
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|15
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|16
|Bandırmaspor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Akhisarspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-1
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Samsunspor
|17.11.2020
|Altınordu
|2-0
|Bandırmaspor
|01.12.2020
|Menemenspor
|Osmanlıspor FK