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2020-2021 Bursaspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bursaspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Bursaspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Bursaspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 31.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Bursaspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Sarper Barış Saka(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 36. Burak Altıparmak, 67. Kerem Şen, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 61. Batuhan Kör, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 7. Melih Okutan, 13. Oğuzhan Berber, 50. Ali Keten, 21. Araz Abdullayev, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 48. Mertan Caner Öztürk, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 11. Hamza Gür, 4. Fethi Özer, 18. Muhammet Arslantaş, 90. Ange Aboa Belıbı, 23. Muhammed Gümüşkaya

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor7520167179
2İstanbulspor7511156169
3Adana Demirspor7421146148
4Samsunspor7421117144
5Ankara Keçiörengücü741286132
6Altınordu74121110131
7Adanaspor8332139124
8Giresunspor73221111110
9Altay6312104106
10Bursaspor83141615101
11Balıkesirspor831481210-4
12Akhisarspor72326591
13Ümraniyespor82249158-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor71246115-5
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor80356123-6
18Eskişehirspor70342133-11

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür

30.10.2020TuzlasporP-PAltay
30.10.2020Balıkesirspor0-3Adanaspor
31.10.2020MenemensporP-POsmanlıspor FK
31.10.2020Giresunspor0-1Ümraniyespor
31.10.2020Bursaspor4-2Boluspor
31.10.2020AltınorduP-PBandırmaspor
01.11.2020Adana Demirspor Samsunspor
01.11.2020Ankara Keçiörengücü İstanbulspor
01.11.2020Eskişehirspor Akhisarspor
Berna Akkaya
Editör


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