2020-2021 Bursaspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Bursaspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Bursaspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 31.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sarper Barış Saka(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 36. Burak Altıparmak, 67. Kerem Şen, 77. Tuğbey Akgün
Yedekler
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 61. Batuhan Kör, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 7. Melih Okutan, 13. Oğuzhan Berber, 50. Ali Keten, 21. Araz Abdullayev, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 48. Mertan Caner Öztürk, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 11. Hamza Gür, 4. Fethi Özer, 18. Muhammet Arslantaş, 90. Ange Aboa Belıbı, 23. Muhammed Gümüşkaya
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|2
|İstanbulspor
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|16
|9
|3
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|4
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|8
|Giresunspor
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|11
|0
|9
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|10
|Bursaspor
|8
|3
|1
|4
|16
|15
|10
|1
|11
|Balıkesirspor
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|-4
|12
|Akhisarspor
|7
|2
|3
|2
|6
|5
|9
|1
|13
|Ümraniyespor
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|8
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|3
|-6
|18
|Eskişehirspor
|7
|0
|3
|4
|2
|13
|3
|-11
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Menemenspor
|P-P
|Osmanlıspor FK
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|31.10.2020
|Altınordu
|P-P
|Bandırmaspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|Samsunspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|Akhisarspor