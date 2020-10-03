2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti, maç sonucu2020-2021 Giresunspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucuSağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Yerli aşı insan üzerinde denenecekBeyaz futbol sunucusu Onur Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Donald Trump'ın sağlık durumu nasıl? Donald Trump koronavirüsü yendi mi?3 Ekim koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Donald Trump'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama!Eyülsultan'da korkunç kaza! Hafriyat kamyonu dehşet saçtıMardin'de mutfak tüpü bomba gibi patladı! 1 kişi yaralı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile 03.10.2020 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR ÇAYKUR RİZESPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Çaykur Rizespor
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ümit Öztürk(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Yakup Özhan(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 6. Kaan Kanak, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 19. İbrahim Akdağ, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 77. Mehmet Murat Uçar

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 3. İbrahim Sıssoko, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 12. Mahamadou Ba, 20. Mitchell Glenn Donald, 23. Gökhan Kardeş, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Hasan Hatipoğlu 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Rashad Muhammed 68.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 75.dk, Petrus Boumal Mayega 68.dk

Oyuna Girenler

Ömer Hasan Şişmanoğlu 68.dk, İbrahim Sıssoko 75.dk, Mitchell Glenn Donald 68.dk

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 35. Alberk Koç

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 79.dk, Sarı Kart Loic Alex Teliere Hubert Remy 50.dk, Sarı Kart Godfred Donsah 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Erdoğan 46.dk, Yasin Pehlivan 60.dk, Konrad Hubert Mıchalak 60.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 90+3.dk

Oyuna Girenler

Godfred Donsah 46.dk, Abdullah Durak 60.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 60.dk, Mılan Skoda 90+3.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Galatasaray32105174
4Hatayspor32103073
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Göztepe41308464
8Kayserispor4202356-2
9Fenerbahçe31202151
10Trabzonspor41215550
11Konyaspor21104143
12Beşiktaş3111564-1
13Sivasspor3111234-1
14Yeni Malatyaspor4112374-4
15Kasımpaşa31022230
16Gaziantep FK4031683-2
17Çaykur Rizespor4022252-3
18MKE Ankaragücü3012131-2
19Gençlerbirliği2011021-2
20Denizlispor3012161-5
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.0020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.0020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.0020Fenerbahçe1-0Fatih Karagümrük
03.10.0020BB Erzurumspor0-0Çaykur Rizespor
03.10.0020Başakşehir FK0-0Göztepe
03.10.0020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.0020Beşiktaş Gençlerbirliği
04.10.0020Denizlispor Konyaspor
04.10.0020Alanyaspor Hatayspor
04.10.0020Kasımpaşa Galatasaray


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT