2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile 03.10.2020 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Çaykur Rizespor 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ümit Öztürk(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Yakup Özhan(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 6. Kaan Kanak, 9. Rashad Muhammed, 11. Arvydas Novıkovas, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 19. İbrahim Akdağ, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 77. Mehmet Murat Uçar

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 3. İbrahim Sıssoko, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 12. Mahamadou Ba, 20. Mitchell Glenn Donald, 23. Gökhan Kardeş, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 53. Mucahit Albayrak, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hasan Hatipoğlu 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Rashad Muhammed 68.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 75.dk, Petrus Boumal Mayega 68.dk

Oyuna Girenler

Ömer Hasan Şişmanoğlu 68.dk, İbrahim Sıssoko 75.dk, Mitchell Glenn Donald 68.dk

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 35. Alberk Koç

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 79.dk, Sarı Kart Loic Alex Teliere Hubert Remy 50.dk, Sarı Kart Godfred Donsah 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Erdoğan 46.dk, Yasin Pehlivan 60.dk, Konrad Hubert Mıchalak 60.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 90+3.dk

Oyuna Girenler

Godfred Donsah 46.dk, Abdullah Durak 60.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 60.dk, Mılan Skoda 90+3.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 7 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 8 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 9 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 5 1 10 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 11 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 12 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 14 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 15 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 16 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 17 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 2 -3 18 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 19 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 1 -5 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları