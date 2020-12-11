2020-2021 Çarşambaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Çarşambaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 13. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Altındağ Spor ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çarşambaspor - Altındağ Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Çarşambaspor Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çarşamba İlçe - Samsun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.12.2020 13:00



Çarşambaspor Altındağ Spor Maçının Hakemleri

Ramazan Doğanay(hakem), Metin Uçar(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Murat Durgutluoğlu(dördüncü Hakem)

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can



Yedekler

18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 35. Hasan Küçük, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 70.dk, Sarı Kart Aykut Topal 54.dk, Sarı Kart Murat Kürüm 18.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 25.dk



Oyundan Çıkanlar

Veysel Kılıç 68.dk, Kemal Sabri Bayraktar 93.dk, Selahattin Seyhun 68.dk



Oyuna Girenler

Mete Han Genç 68.dk, Metin Karakan 93.dk, Hasan Küçük 68.dk

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 77. Fatih Karslı, 89. Gökhan Şahin



Yedekler

97. Süleyman Çamlıca, 8. Hamit Kargın, 9. Ercan Güneri, 11. Furkan Güneş, 22. Ali Eren Demirkol, 25. Gürkan Alver, 78. Tunahan Akpınar



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Emre Toptan 18.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 21.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 37.dk



Oyundan Çıkanlar

Onur Erdem Günel 91.dk, Fatih Karslı 77.dk, Utku Doğan 63.dk



Oyuna Girenler

Ercan Güneri 91.dk, Gürkan Alver 77.dk, Furkan Güneş 63.dk

Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Çatalcaspor 12 8 3 1 21 11 27 10 2 İçel İdmanyurdu Spor 13 7 4 2 18 6 25 12 3 Somaspor 12 7 4 1 20 9 25 11 4 Karşıyaka 12 7 4 1 18 8 25 10 5 Çarşambaspor 12 6 4 2 16 7 22 9 6 Esenler Erokspor 12 6 3 3 17 11 21 6 7 Şile Yıldızspor 13 5 5 3 18 16 20 2 8 Isparta 32 Spor 12 5 4 3 21 13 19 8 9 Altındağspor 12 5 3 4 10 9 18 1 10 Batman Petrolspor 12 4 4 4 11 12 16 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 13 3 5 5 10 13 14 -3 12 Osmaniyespor FK 11 4 1 6 11 13 13 -2 13 Erbaaspor 12 3 1 8 7 15 10 -8 14 Gölcükspor 12 2 3 7 5 12 9 -7 15 Yalovaspor 12 1 3 8 12 25 6 -13 16 Cizrespor 12 1 3 8 7 27 6 -20 17 Arhavispor 12 1 2 9 6 21 5 -15

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