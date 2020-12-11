2020-2021 Çarşambaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Çarşambaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Çarşambaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 13. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Altındağ Spor ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çarşambaspor - Altındağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Çarşambaspor Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.12.2020 13:00
Çarşambaspor Altındağ Spor Maçının Hakemleri
Ramazan Doğanay(hakem), Metin Uçar(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Murat Durgutluoğlu(dördüncü Hakem)
Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can
Yedekler
18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 35. Hasan Küçük, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş
Teknik Sorumlu
Kenan Yelek
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 70.dk, Sarı Kart Aykut Topal 54.dk, Sarı Kart Murat Kürüm 18.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 25.dk
Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 68.dk, Kemal Sabri Bayraktar 93.dk, Selahattin Seyhun 68.dk
Oyuna Girenler
Mete Han Genç 68.dk, Metin Karakan 93.dk, Hasan Küçük 68.dk
Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 77. Fatih Karslı, 89. Gökhan Şahin
Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 8. Hamit Kargın, 9. Ercan Güneri, 11. Furkan Güneş, 22. Ali Eren Demirkol, 25. Gürkan Alver, 78. Tunahan Akpınar
Teknik Sorumlu
Metin Akpunar
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Emre Toptan 18.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 21.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 37.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Erdem Günel 91.dk, Fatih Karslı 77.dk, Utku Doğan 63.dk
Oyuna Girenler
Ercan Güneri 91.dk, Gürkan Alver 77.dk, Furkan Güneş 63.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Çatalcaspor
|12
|8
|3
|1
|21
|11
|27
|10
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|13
|7
|4
|2
|18
|6
|25
|12
|3
|Somaspor
|12
|7
|4
|1
|20
|9
|25
|11
|4
|Karşıyaka
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|10
|5
|Çarşambaspor
|12
|6
|4
|2
|16
|7
|22
|9
|6
|Esenler Erokspor
|12
|6
|3
|3
|17
|11
|21
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|13
|5
|5
|3
|18
|16
|20
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|12
|5
|4
|3
|21
|13
|19
|8
|9
|Altındağspor
|12
|5
|3
|4
|10
|9
|18
|1
|10
|Batman Petrolspor
|12
|4
|4
|4
|11
|12
|16
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|13
|3
|5
|5
|10
|13
|14
|-3
|12
|Osmaniyespor FK
|11
|4
|1
|6
|11
|13
|13
|-2
|13
|Erbaaspor
|12
|3
|1
|8
|7
|15
|10
|-8
|14
|Gölcükspor
|12
|2
|3
|7
|5
|12
|9
|-7
|15
|Yalovaspor
|12
|1
|3
|8
|12
|25
|6
|-13
|16
|Cizrespor
|12
|1
|3
|8
|7
|27
|6
|-20
|17
|Arhavispor
|12
|1
|2
|9
|6
|21
|5
|-15
Fikstür
|29.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Gölcükspor
|10.12.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|0-0
|Gölcükspor
|10.12.2020
|Çarşambaspor
|0-0
|Altındağspor
|10.12.2020
|Yalovaspor
|3-3
|Esenler Erokspor
|10.12.2020
|Somaspor
|3-3
|Şile Yıldızspor
|10.12.2020
|Karşıyaka
|3-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|10.12.2020
|Çatalcaspor
|3-2
|Erbaaspor
|10.12.2020
|Cizrespor
|1-5
|Isparta 32 Spor
|10.12.2020
|Arhavispor
|0-2
|Osmaniyespor FK