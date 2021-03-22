2020-2021 Çarşambaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çarşambaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Çarşambaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu? Çarşambaspor, Batman Petrol Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çarşambaspor Batman Petrol Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çarşamba İlçe - Samsun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Çarşambaspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri

Ugurcan Gökler(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Cem Eray Eşmekaya(dördüncü Hakem)

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

18. Eren Yılmaz, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 7. Ahmet Ürer, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 37. Erhan Tatlıdil, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 77. Muhammet Mustafa Doğan



Yedekler

12. Kadir Kahvecioğlu, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam, 97. Mertcan İhtiyar



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

Serhan Yılmaz,43.dk (f), Kemal Sabri Bayraktar,49.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Veysel Kılıç 39.dk, Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 78.dk, Sarı Kart Tugay Eruzun 83.dk, Sarı Kart Mete Han Genç 7.dk



Oyundan Çıkanlar

Veysel Kılıç 61.dk, Serhan Yılmaz 83.dk, Kemal Sabri Bayraktar 83.dk, Ahmet Ürer 90+1.dk



Oyuna Girenler

Tugay Eruzun 61.dk, Rıdvan Sağlam 83.dk, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu 83.dk, Mertcan İhtiyar 90+1.dk

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 8. Burak Özsoy, 10. Emre Aydın, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 80. Umut Aslan, 99. Nezir Özer



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 17. Serhat Özyılmaz, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 70. Rıfat Can Aslan, 77. Furkan Parsak



Teknik Sorumlu

Bülent Demirkanlı



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Çiray 10.dk



Oyundan Çıkanlar

Umut Aslan 80.dk, Hüseyin Çiray 80.dk, Emre Aydın 65.dk, Burak Özsoy 65.dk



Oyuna Girenler

Furkan Parsak 80.dk, Rıfat Can Aslan 80.dk, Serhat Özyılmaz 65.dk, Aydın Aslan 65.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 25 16 8 1 53 22 56 31 2 Esenler Erokspor 25 15 5 5 46 20 50 26 3 İçel İdmanyurdu Spor 26 12 9 5 36 21 45 15 4 Çarşambaspor 25 10 10 5 34 22 40 12 5 Çatalcaspor 25 10 9 6 28 24 39 4 6 Şile Yıldızspor 26 10 9 7 33 30 39 3 7 Isparta 32 Spor 25 10 7 8 35 28 37 7 8 Karşıyaka 26 10 6 10 31 32 36 -1 9 Osmaniyespor FK 25 10 5 10 29 27 35 2 10 Altındağspor 25 8 8 9 23 26 32 -3 11 Elazığ Karakoçan FK 26 7 10 9 24 29 31 -5 12 Batman Petrolspor 26 6 11 9 18 26 29 -8 13 Erbaaspor 25 8 4 13 21 30 28 -9 14 Gölcükspor 26 7 4 15 16 29 25 -13 15 Cizrespor 25 5 8 12 22 48 23 -26 16 Arhavispor 25 5 7 13 19 35 22 -16 17 Yalovaspor 26 3 8 15 22 41 17 -19

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