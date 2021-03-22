2020-2021 Çarşambaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çarşambaspor, Batman Petrol Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çarşambaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çarşambaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Çarşambaspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri
Ugurcan Gökler(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Cem Eray Eşmekaya(dördüncü Hakem)
Çarşambaspor İlk 11
18. Eren Yılmaz, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 7. Ahmet Ürer, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 37. Erhan Tatlıdil, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 77. Muhammet Mustafa Doğan
Yedekler
12. Kadir Kahvecioğlu, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam, 97. Mertcan İhtiyar
Teknik Sorumlu
Kenan Yelek
Goller
Serhan Yılmaz,43.dk (f), Kemal Sabri Bayraktar,49.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Veysel Kılıç 39.dk, Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 78.dk, Sarı Kart Tugay Eruzun 83.dk, Sarı Kart Mete Han Genç 7.dk
Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 61.dk, Serhan Yılmaz 83.dk, Kemal Sabri Bayraktar 83.dk, Ahmet Ürer 90+1.dk
Oyuna Girenler
Tugay Eruzun 61.dk, Rıdvan Sağlam 83.dk, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu 83.dk, Mertcan İhtiyar 90+1.dk
Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 8. Burak Özsoy, 10. Emre Aydın, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 80. Umut Aslan, 99. Nezir Özer
Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 17. Serhat Özyılmaz, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 70. Rıfat Can Aslan, 77. Furkan Parsak
Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Çiray 10.dk
Oyundan Çıkanlar
Umut Aslan 80.dk, Hüseyin Çiray 80.dk, Emre Aydın 65.dk, Burak Özsoy 65.dk
Oyuna Girenler
Furkan Parsak 80.dk, Rıfat Can Aslan 80.dk, Serhat Özyılmaz 65.dk, Aydın Aslan 65.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|25
|16
|8
|1
|53
|22
|56
|31
|2
|Esenler Erokspor
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|50
|26
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|26
|12
|9
|5
|36
|21
|45
|15
|4
|Çarşambaspor
|25
|10
|10
|5
|34
|22
|40
|12
|5
|Çatalcaspor
|25
|10
|9
|6
|28
|24
|39
|4
|6
|Şile Yıldızspor
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|39
|3
|7
|Isparta 32 Spor
|25
|10
|7
|8
|35
|28
|37
|7
|8
|Karşıyaka
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|36
|-1
|9
|Osmaniyespor FK
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|35
|2
|10
|Altındağspor
|25
|8
|8
|9
|23
|26
|32
|-3
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|26
|7
|10
|9
|24
|29
|31
|-5
|12
|Batman Petrolspor
|26
|6
|11
|9
|18
|26
|29
|-8
|13
|Erbaaspor
|25
|8
|4
|13
|21
|30
|28
|-9
|14
|Gölcükspor
|26
|7
|4
|15
|16
|29
|25
|-13
|15
|Cizrespor
|25
|5
|8
|12
|22
|48
|23
|-26
|16
|Arhavispor
|25
|5
|7
|13
|19
|35
|22
|-16
|17
|Yalovaspor
|26
|3
|8
|15
|22
|41
|17
|-19
Fikstür
|17.03.2021
|Elazığ Belediyespor
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Gölcükspor
|3-1
|Isparta 32 Spor
|21.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Somaspor
|4-1
|Karşıyaka
|21.03.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Şile Yıldızspor
|21.03.2021
|Çarşambaspor
|2-0
|Batman Petrolspor
|21.03.2021
|Cizrespor
|3-2
|Altındağspor
|21.03.2021
|Arhavispor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|21.03.2021
|Yalovaspor
|0-2
|Osmaniyespor FK