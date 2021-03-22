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2020-2021 Çarşambaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çarşambaspor, Batman Petrol Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Çarşambaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çarşambaspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  27. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Batman Petrol Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Çarşambaspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu?

Çarşambaspor, Batman Petrol Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çarşambaspor Batman Petrol Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Çarşambaspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri
Ugurcan Gökler(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Cem Eray Eşmekaya(dördüncü Hakem)

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
18. Eren Yılmaz, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 7. Ahmet Ürer, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 37. Erhan Tatlıdil, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 77. Muhammet Mustafa Doğan

Yedekler
12. Kadir Kahvecioğlu, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam, 97. Mertcan İhtiyar

Teknik Sorumlu
Kenan Yelek

Goller
Serhan Yılmaz,43.dk (f), Kemal Sabri Bayraktar,49.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Veysel Kılıç 39.dk, Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 78.dk, Sarı Kart Tugay Eruzun 83.dk, Sarı Kart Mete Han Genç 7.dk

Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 61.dk, Serhan Yılmaz 83.dk, Kemal Sabri Bayraktar 83.dk, Ahmet Ürer 90+1.dk

Oyuna Girenler
Tugay Eruzun 61.dk, Rıdvan Sağlam 83.dk, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu 83.dk, Mertcan İhtiyar 90+1.dk

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 8. Burak Özsoy, 10. Emre Aydın, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 80. Umut Aslan, 99. Nezir Özer

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 17. Serhat Özyılmaz, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 70. Rıfat Can Aslan, 77. Furkan Parsak

Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Çiray 10.dk

Oyundan Çıkanlar
Umut Aslan 80.dk, Hüseyin Çiray 80.dk, Emre Aydın 65.dk, Burak Özsoy 65.dk

Oyuna Girenler
Furkan Parsak 80.dk, Rıfat Can Aslan 80.dk, Serhat Özyılmaz 65.dk, Aydın Aslan 65.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor25168153225631
2Esenler Erokspor25155546205026
3İçel İdmanyurdu Spor26129536214515
4Çarşambaspor251010534224012
5Çatalcaspor2510962824394
6Şile Yıldızspor2610973330393
7Isparta 32 Spor2510783528377
8Karşıyaka2610610313236-1
9Osmaniyespor FK25105102927352
10Altındağspor25889232632-3
11Elazığ Karakoçan FK267109242931-5
12Batman Petrolspor266119182629-8
13Erbaaspor258413213028-9
14Gölcükspor267415162925-13
15Cizrespor255812224823-26
16Arhavispor255713193522-16
17Yalovaspor263815224117-19

Fikstür

17.03.2021Elazığ Belediyespor Erbaaspor
21.03.2021Gölcükspor3-1Isparta 32 Spor
21.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-0Erbaaspor
21.03.2021Somaspor4-1Karşıyaka
21.03.2021Çatalcaspor1-0Şile Yıldızspor
21.03.2021Çarşambaspor2-0Batman Petrolspor
21.03.2021Cizrespor3-2Altındağspor
21.03.2021Arhavispor1-1İçel İdmanyurdu Spor
21.03.2021Yalovaspor0-2Osmaniyespor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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