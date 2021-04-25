2020-2021 Çarşambaspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çarşambaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Isparta 32 Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Çarşambaspor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu? Çarşambaspor, Isparta 32 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çarşambaspor Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çarşamba İlçe - Samsun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Çarşambaspor Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri

Metin Ateş(hakem), İsmail Emre(1. Yardımcı Hakem), Muhammed Yıldız(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Sevim(dördüncü Hakem)

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 7. Ahmet Ürer, 9. Serhan Yılmaz, 23. Abdulkadir Yıldırım, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 97. Mertcan İhtiyar



Yedekler

18. Eren Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

23. Murat Can Yıldız, 61. Arif Birşen, 60. Bekir Karadeniz, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 32. Mustafa Diler, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır, 48. Kerem Pala



Yedekler

25. Onur Tekin, 4. Kaan Dorak, 5. Batuhan Demirel, 55. Mustafa Eraslan, 91. Kemal Ünal, 92. Bilal Çebi, 18. Mustafa Acar



Teknik Sorumlu

Hakan Şimşek



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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