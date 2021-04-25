2020-2021 Çarşambaspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çarşambaspor, Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çarşambaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Isparta 32 Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çarşambaspor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Çarşambaspor Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri
Metin Ateş(hakem), İsmail Emre(1. Yardımcı Hakem), Muhammed Yıldız(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Sevim(dördüncü Hakem)
Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 7. Ahmet Ürer, 9. Serhan Yılmaz, 23. Abdulkadir Yıldırım, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 97. Mertcan İhtiyar
Yedekler
18. Eren Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam
Teknik Sorumlu
Kenan Yelek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 61. Arif Birşen, 60. Bekir Karadeniz, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 32. Mustafa Diler, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır, 48. Kerem Pala
Yedekler
25. Onur Tekin, 4. Kaan Dorak, 5. Batuhan Demirel, 55. Mustafa Eraslan, 91. Kemal Ünal, 92. Bilal Çebi, 18. Mustafa Acar
Teknik Sorumlu
Hakan Şimşek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor