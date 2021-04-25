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2020-2021 Çarşambaspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çarşambaspor, Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Çarşambaspor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çarşambaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Isparta 32 Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Çarşambaspor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu?

Çarşambaspor, Isparta 32 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çarşambaspor Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Çarşambaspor Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri
Metin Ateş(hakem), İsmail Emre(1. Yardımcı Hakem), Muhammed Yıldız(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Sevim(dördüncü Hakem)

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 7. Ahmet Ürer, 9. Serhan Yılmaz, 23. Abdulkadir Yıldırım, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 97. Mertcan İhtiyar

Yedekler
18. Eren Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam

Teknik Sorumlu
Kenan Yelek

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 61. Arif Birşen, 60. Bekir Karadeniz, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 32. Mustafa Diler, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır, 48. Kerem Pala

Yedekler
25. Onur Tekin, 4. Kaan Dorak, 5. Batuhan Demirel, 55. Mustafa Eraslan, 91. Kemal Ünal, 92. Bilal Çebi, 18. Mustafa Acar

Teknik Sorumlu
Hakan Şimşek

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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