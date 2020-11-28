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2020-2021 Çatalcaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çatalcaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çatalcaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çatalcaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Altındağ Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çatalcaspor - Altındağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Çatalcaspor - Altındağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Çalkam(dördüncü Hakem)

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 7. Muhammet Yılmaz, 9. Burhanettin Çakırefe, 14. Deniz Yanılmaz, 88. Mehmet Fatih Dündar

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 29. Bayram Can Alyurt, 26. Emre Toptan, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel

Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 25. Gürkan Alver, 78. Tunahan Akpınar, 9. Ercan Güneri, 77. Fatih Karslı, 11. Furkan Güneş, 8. Hamit Kargın

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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