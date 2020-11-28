2020-2021 Çatalcaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çatalcaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Altındağ Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çatalcaspor - Altındağ Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Çatalcaspor - Altındağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Çalkam(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 7. Muhammet Yılmaz, 9. Burhanettin Çakırefe, 14. Deniz Yanılmaz, 88. Mehmet Fatih Dündar



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 29. Bayram Can Alyurt, 26. Emre Toptan, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel



Yedekler

97. Süleyman Çamlıca, 25. Gürkan Alver, 78. Tunahan Akpınar, 9. Ercan Güneri, 77. Fatih Karslı, 11. Furkan Güneş, 8. Hamit Kargın



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

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