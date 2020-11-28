2020-2021 Çatalcaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çatalcaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çatalcaspor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Altındağ Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çatalcaspor - Altındağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Çatalcaspor - Altındağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Ömer Akman(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Çalkam(dördüncü Hakem)
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 7. Muhammet Yılmaz, 9. Burhanettin Çakırefe, 14. Deniz Yanılmaz, 88. Mehmet Fatih Dündar
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 29. Bayram Can Alyurt, 26. Emre Toptan, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel
Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 25. Gürkan Alver, 78. Tunahan Akpınar, 9. Ercan Güneri, 77. Fatih Karslı, 11. Furkan Güneş, 8. Hamit Kargın
Teknik Sorumlu
Metin Akpunar
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|24
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|22
|13
|3
|Çatalcaspor
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|21
|8
|4
|Karşıyaka
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|21
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|19
|3
|6
|Çarşambaspor
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|18
|8
|7
|Esenler Erokspor
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|16
|5
|8
|Isparta 32 Spor
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|15
|5
|9
|Batman Petrolspor
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|13
|-2
|11
|Altındağspor
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|11
|-2
|12
|Erbaaspor
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|10
|-6
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|10
|-3
|15
|Arhavispor
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|4
|-12
|16
|Cizrespor
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|3
|-17
|17
|Yalovaspor
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|2
|-12
Fikstür
|15.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Arhavispor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|28.11.2020
|Cizrespor
|0-2
|Osmaniyespor FK
|28.11.2020
|Somaspor
|1-1
|Batman Petrolspor
|28.11.2020
|Çarşambaspor
|1-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|28.11.2020
|Çatalcaspor
|0-0
|Altındağspor
|28.11.2020
|Gölcükspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|28.11.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Erbaaspor