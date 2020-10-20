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2020-2021 Çatalcaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Çatalcaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çatalcaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Çatalcaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Çatalcaspor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Çarşambaspor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çatalcaspor - Çarşambaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Sait Tuzcu(hakem), Fatih Pazı(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Burak Akyel(dördüncü Hakem)

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz, 22. Burak Yamaç, 97. Mustafa Çoşkun

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
Önder Akdağ,12.dk (f), Bora Yelken,53.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Bora Yelken 86.dk, Sarı Kart Mustafa Çoşkun 85.dk, Sarı Kart Özgün Ali Köklü 90.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Akyüz 41.dk, Sarı Kart Yusuf Atasoy 24.dk

Oyundan Çıkanlar
Burhanettin Çakırefe 84.dk, Önder Akdağ 90.dk, Mehmet Mert Özkaptan 90.dk, Yusuf Atasoy 46.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Yılmaz 84.dk, Alihan Bel 90.dk, Anıl Kılıç 90.dk, Mustafa Çoşkun 46.dk

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 5. Oğuzhan Yıldırım, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can

Yedekler
12. Kadir Kahvecioğlu, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 97. Mertcan İhtiyar

Teknik Sorumlu
Kenan Yelek

Goller
Metin Karakan,90.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 90.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 66.dk

Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 61.dk, Murat Kürüm 61.dk, Abdulsamet Can 77.dk, Kemal Sabri Bayraktar 90.dk

Oyuna Girenler
Selahattin Seyhun 61.dk, Muhammet Can Öztürk 61.dk, Mete Han Genç 77.dk, Metin Karakan 90.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


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