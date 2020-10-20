2020-2021 Çatalcaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Çatalcaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Çatalcaspor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Çarşambaspor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çatalcaspor - Çarşambaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sait Tuzcu(hakem), Fatih Pazı(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Burak Akyel(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz, 22. Burak Yamaç, 97. Mustafa Çoşkun



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

Önder Akdağ,12.dk (f), Bora Yelken,53.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Bora Yelken 86.dk, Sarı Kart Mustafa Çoşkun 85.dk, Sarı Kart Özgün Ali Köklü 90.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Akyüz 41.dk, Sarı Kart Yusuf Atasoy 24.dk



Oyundan Çıkanlar

Burhanettin Çakırefe 84.dk, Önder Akdağ 90.dk, Mehmet Mert Özkaptan 90.dk, Yusuf Atasoy 46.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Yılmaz 84.dk, Alihan Bel 90.dk, Anıl Kılıç 90.dk, Mustafa Çoşkun 46.dk

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 5. Oğuzhan Yıldırım, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can



Yedekler

12. Kadir Kahvecioğlu, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 97. Mertcan İhtiyar



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

Metin Karakan,90.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 90.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 66.dk



Oyundan Çıkanlar

Veysel Kılıç 61.dk, Murat Kürüm 61.dk, Abdulsamet Can 77.dk, Kemal Sabri Bayraktar 90.dk



Oyuna Girenler

Selahattin Seyhun 61.dk, Muhammet Can Öztürk 61.dk, Mete Han Genç 77.dk, Metin Karakan 90.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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