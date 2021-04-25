2020-2021 Çatalcaspor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çatalcaspor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Gölcükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Gölcükspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Çatalcaspor - Gölcükspor maçının skoru ne oldu? Çatalcaspor, Gölcükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çatalcaspor Gölcükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Çatalcaspor Gölcükspor Maçının Hakemleri

Burak Akdağ(hakem), Kadir Akıllı(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

52. Onur Güney, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 22. Burak Yamaç, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 84. Barış Bakır, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

13. Özgün Ali Köklü, 2. Sabri Can Gülle, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 34. Kadir Mert Örentepe, 57. Armağan Beytullah Özer



Teknik Sorumlu

Kadir Akbulut



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

95. Gürkan Arıkan, 17. Barış Şen, 55. Selçuk Çalışır, 2. Miran Avcı, 88. Fatih Adıgüzel, 59. Tunahan Köse, 41. Yunus Özdemir, 8. Furkan Özyapı, 72. Abdurrahman Üce, 71. Coşkun Güner, 70. Emirhan Atilla



Yedekler

16. Gökhan Yenigün, 12. Görkem Fidan, 29. Sefa Tunç, 11. Ferhat Aras, 77. Berkan Durdu, 60. Sezer Taşkolu, 24. Cihan Halil



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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