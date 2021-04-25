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2020-2021 Çatalcaspor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çatalcaspor, Gölcükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Çatalcaspor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çatalcaspor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Gölcükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Gölcükspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Çatalcaspor - Gölcükspor maçının skoru ne oldu?

Çatalcaspor, Gölcükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çatalcaspor Gölcükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Çatalcaspor Gölcükspor Maçının Hakemleri
Burak Akdağ(hakem), Kadir Akıllı(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
52. Onur Güney, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 22. Burak Yamaç, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 84. Barış Bakır, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
13. Özgün Ali Köklü, 2. Sabri Can Gülle, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 34. Kadir Mert Örentepe, 57. Armağan Beytullah Özer

Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
95. Gürkan Arıkan, 17. Barış Şen, 55. Selçuk Çalışır, 2. Miran Avcı, 88. Fatih Adıgüzel, 59. Tunahan Köse, 41. Yunus Özdemir, 8. Furkan Özyapı, 72. Abdurrahman Üce, 71. Coşkun Güner, 70. Emirhan Atilla

Yedekler
16. Gökhan Yenigün, 12. Görkem Fidan, 29. Sefa Tunç, 11. Ferhat Aras, 77. Berkan Durdu, 60. Sezer Taşkolu, 24. Cihan Halil

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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