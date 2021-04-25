2020-2021 Çatalcaspor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çatalcaspor, Gölcükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Çatalcaspor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Gölcükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Gölcükspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çatalcaspor - Gölcükspor maçının skoru ne oldu?
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Çatalcaspor Gölcükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Çatalcaspor Gölcükspor Maçının Hakemleri
Burak Akdağ(hakem), Kadir Akıllı(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)
Çatalcaspor İlk 11
52. Onur Güney, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 22. Burak Yamaç, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 84. Barış Bakır, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
13. Özgün Ali Köklü, 2. Sabri Can Gülle, 7. Muhammet Yılmaz, 11. Alihan Bel, 33. Kevin Çağtay Öcal, 34. Kadir Mert Örentepe, 57. Armağan Beytullah Özer
Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gölcükspor İlk 11
95. Gürkan Arıkan, 17. Barış Şen, 55. Selçuk Çalışır, 2. Miran Avcı, 88. Fatih Adıgüzel, 59. Tunahan Köse, 41. Yunus Özdemir, 8. Furkan Özyapı, 72. Abdurrahman Üce, 71. Coşkun Güner, 70. Emirhan Atilla
Yedekler
16. Gökhan Yenigün, 12. Görkem Fidan, 29. Sefa Tunç, 11. Ferhat Aras, 77. Berkan Durdu, 60. Sezer Taşkolu, 24. Cihan Halil
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor