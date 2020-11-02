2020-2021 Çatalcaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Çatalcaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Çatalcaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çatalcaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Karşıyaka ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çatalcaspor - Karşıyaka maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Eren Gökmen(hakem), Haydar Avcı(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Berat Tuğ(dördüncü Hakem)
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 7. Muhammet Yılmaz, 97. Mustafa Çoşkun
Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 6. İsa Türk, 3. Anıl Kılıç, 11. Alihan Bel, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 99. İlyas Kahraman, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|7
|5
|2
|0
|14
|6
|17
|8
|2
|Somaspor
|7
|5
|2
|0
|12
|4
|17
|8
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|6
|4
|2
|0
|9
|1
|14
|8
|4
|Çatalcaspor
|6
|4
|1
|1
|12
|7
|13
|5
|5
|Batman Petrolspor
|7
|4
|1
|2
|8
|5
|13
|3
|6
|Çarşambaspor
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|11
|8
|7
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|8
|Şile Yıldızspor
|7
|2
|4
|1
|9
|8
|10
|1
|9
|Esenler Erokspor
|7
|3
|1
|3
|8
|7
|10
|1
|10
|Gölcükspor
|7
|2
|2
|3
|4
|5
|8
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|8
|-2
|12
|Erbaaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|8
|4
|-5
|13
|Altındağspor
|6
|1
|1
|4
|2
|8
|4
|-6
|14
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|15
|Yalovaspor
|7
|0
|2
|5
|5
|15
|2
|-10
|16
|Cizrespor
|6
|0
|2
|4
|3
|14
|2
|-11
|17
|Osmaniyespor FK
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|3
|-4
Fikstür
|25.10.2020
|Erokspor
|Osmaniyespor FK
|25.10.2020
|Elazığ Belediyespor
|Şile Yıldızspor
|31.10.2020
|Esenler Erokspor
|2-1
|Osmaniyespor FK
|01.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|2-4
|Şile Yıldızspor
|01.11.2020
|Yalovaspor
|0-3
|İçel İdmanyurdu Spor
|01.11.2020
|Isparta 32 Spor
|2-0
|Erbaaspor
|01.11.2020
|Çatalcaspor
|1-1
|Karşıyaka
|01.11.2020
|Cizrespor
|0-0
|Batman Petrolspor
|01.11.2020
|Arhavispor
|0-2
|Somaspor
|01.11.2020
|Gölcükspor
|1-0
|Altındağspor