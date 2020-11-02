2020-2021 Çatalcaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Çatalcaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çatalcaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Karşıyaka ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çatalcaspor - Karşıyaka maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Eren Gökmen(hakem), Haydar Avcı(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Berat Tuğ(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 8. Ali Zorlu, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 7. Muhammet Yılmaz, 97. Mustafa Çoşkun



Yedekler

52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 6. İsa Türk, 3. Anıl Kılıç, 11. Alihan Bel, 88. Mehmet Fatih Dündar, 99. Yusuf Atasoy



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 99. İlyas Kahraman, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 2 Somaspor 7 5 2 0 12 4 17 8 3 İçel İdmanyurdu Spor 6 4 2 0 9 1 14 8 4 Çatalcaspor 6 4 1 1 12 7 13 5 5 Batman Petrolspor 7 4 1 2 8 5 13 3 6 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 7 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Şile Yıldızspor 7 2 4 1 9 8 10 1 9 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 10 Gölcükspor 7 2 2 3 4 5 8 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 7 2 2 3 8 10 8 -2 12 Erbaaspor 6 1 1 4 3 8 4 -5 13 Altındağspor 6 1 1 4 2 8 4 -6 14 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 15 Yalovaspor 7 0 2 5 5 15 2 -10 16 Cizrespor 6 0 2 4 3 14 2 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

Fikstür