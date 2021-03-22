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2020-2021 Çatalcaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çatalcaspor, Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Çatalcaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çatalcaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  27. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Çatalcaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu?

Çatalcaspor, Şile Yıldızspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çatalcaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Çatalcaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Aykut Sergin(hakem), Ali Gün(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Uğurcan Şanlı(dördüncü Hakem)

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 19. Fatih Kara, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 11. Alihan Bel, 17. Zeki Berkay Birkent, 33. Kevin Çağtay Öcal, 84. Barış Bakır, 88. Mehmet Fatih Dündar

Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut

Goller
Yusuf Atasoy,78.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ali Zorlu 81.dk, Sarı Kart Kadir Mert Örentepe 28.dk, Sarı Kart Hünkar Cem Şahin 36.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Zorlu 84.dk, Muhammet Yılmaz 90+5.dk, Yusuf Atasoy 90+3.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Fatih Dündar 84.dk, Alihan Bel 90+5.dk, Barış Bakır 90+3.dk

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 96. Mehmet Avcı

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 4. Arda Can, 41. Emir Şen, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 7. Adem Aydın, 99. Ahmet Hasan İmer

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mehmet Avcı 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Emre Erhal 82.dk, Fikret Sevilgen 82.dk, Mehmet Avcı 72.dk

Oyuna Girenler
Ali Sabuncu 82.dk, Cömert Kandemir 82.dk, Adem Aydın 72.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor25168153225631
2Esenler Erokspor25155546205026
3İçel İdmanyurdu Spor26129536214515
4Çarşambaspor251010534224012
5Çatalcaspor2510962824394
6Şile Yıldızspor2610973330393
7Isparta 32 Spor2510783528377
8Karşıyaka2610610313236-1
9Osmaniyespor FK25105102927352
10Altındağspor25889232632-3
11Elazığ Karakoçan FK267109242931-5
12Batman Petrolspor266119182629-8
13Erbaaspor258413213028-9
14Gölcükspor267415162925-13
15Cizrespor255812224823-26
16Arhavispor255713193522-16
17Yalovaspor263815224117-19

Fikstür

17.03.2021Elazığ Belediyespor Erbaaspor
21.03.2021Gölcükspor3-1Isparta 32 Spor
21.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-0Erbaaspor
21.03.2021Somaspor4-1Karşıyaka
21.03.2021Çatalcaspor1-0Şile Yıldızspor
21.03.2021Çarşambaspor2-0Batman Petrolspor
21.03.2021Cizrespor3-2Altındağspor
21.03.2021Arhavispor1-1İçel İdmanyurdu Spor
21.03.2021Yalovaspor0-2Osmaniyespor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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