2020-2021 Çatalcaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çatalcaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Çatalcaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu? Çatalcaspor, Şile Yıldızspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çatalcaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Çatalcaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri

Aykut Sergin(hakem), Ali Gün(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Uğurcan Şanlı(dördüncü Hakem)

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 19. Fatih Kara, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 11. Alihan Bel, 17. Zeki Berkay Birkent, 33. Kevin Çağtay Öcal, 84. Barış Bakır, 88. Mehmet Fatih Dündar



Teknik Sorumlu

Kadir Akbulut



Goller

Yusuf Atasoy,78.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ali Zorlu 81.dk, Sarı Kart Kadir Mert Örentepe 28.dk, Sarı Kart Hünkar Cem Şahin 36.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Zorlu 84.dk, Muhammet Yılmaz 90+5.dk, Yusuf Atasoy 90+3.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Fatih Dündar 84.dk, Alihan Bel 90+5.dk, Barış Bakır 90+3.dk

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 96. Mehmet Avcı



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 4. Arda Can, 41. Emir Şen, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 7. Adem Aydın, 99. Ahmet Hasan İmer



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mehmet Avcı 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Emre Erhal 82.dk, Fikret Sevilgen 82.dk, Mehmet Avcı 72.dk



Oyuna Girenler

Ali Sabuncu 82.dk, Cömert Kandemir 82.dk, Adem Aydın 72.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 25 16 8 1 53 22 56 31 2 Esenler Erokspor 25 15 5 5 46 20 50 26 3 İçel İdmanyurdu Spor 26 12 9 5 36 21 45 15 4 Çarşambaspor 25 10 10 5 34 22 40 12 5 Çatalcaspor 25 10 9 6 28 24 39 4 6 Şile Yıldızspor 26 10 9 7 33 30 39 3 7 Isparta 32 Spor 25 10 7 8 35 28 37 7 8 Karşıyaka 26 10 6 10 31 32 36 -1 9 Osmaniyespor FK 25 10 5 10 29 27 35 2 10 Altındağspor 25 8 8 9 23 26 32 -3 11 Elazığ Karakoçan FK 26 7 10 9 24 29 31 -5 12 Batman Petrolspor 26 6 11 9 18 26 29 -8 13 Erbaaspor 25 8 4 13 21 30 28 -9 14 Gölcükspor 26 7 4 15 16 29 25 -13 15 Cizrespor 25 5 8 12 22 48 23 -26 16 Arhavispor 25 5 7 13 19 35 22 -16 17 Yalovaspor 26 3 8 15 22 41 17 -19

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