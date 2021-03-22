2020-2021 Çatalcaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çatalcaspor, Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Çatalcaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çatalcaspor ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Çatalcaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çatalcaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu?
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Çatalcaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Çatalcaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Aykut Sergin(hakem), Ali Gün(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Uğurcan Şanlı(dördüncü Hakem)
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 19. Fatih Kara, 34. Kadir Mert Örentepe, 53. Yasin Hatipoğlu, 61. Ziya Şakar, 68. Hünkar Cem Şahin, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 2. Sabri Can Gülle, 11. Alihan Bel, 17. Zeki Berkay Birkent, 33. Kevin Çağtay Öcal, 84. Barış Bakır, 88. Mehmet Fatih Dündar
Teknik Sorumlu
Kadir Akbulut
Goller
Yusuf Atasoy,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ali Zorlu 81.dk, Sarı Kart Kadir Mert Örentepe 28.dk, Sarı Kart Hünkar Cem Şahin 36.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Zorlu 84.dk, Muhammet Yılmaz 90+5.dk, Yusuf Atasoy 90+3.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Fatih Dündar 84.dk, Alihan Bel 90+5.dk, Barış Bakır 90+3.dk
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 96. Mehmet Avcı
Yedekler
98. Ömer Özleyen, 4. Arda Can, 41. Emir Şen, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 7. Adem Aydın, 99. Ahmet Hasan İmer
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mehmet Avcı 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Emre Erhal 82.dk, Fikret Sevilgen 82.dk, Mehmet Avcı 72.dk
Oyuna Girenler
Ali Sabuncu 82.dk, Cömert Kandemir 82.dk, Adem Aydın 72.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|25
|16
|8
|1
|53
|22
|56
|31
|2
|Esenler Erokspor
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|50
|26
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|26
|12
|9
|5
|36
|21
|45
|15
|4
|Çarşambaspor
|25
|10
|10
|5
|34
|22
|40
|12
|5
|Çatalcaspor
|25
|10
|9
|6
|28
|24
|39
|4
|6
|Şile Yıldızspor
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|39
|3
|7
|Isparta 32 Spor
|25
|10
|7
|8
|35
|28
|37
|7
|8
|Karşıyaka
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|36
|-1
|9
|Osmaniyespor FK
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|35
|2
|10
|Altındağspor
|25
|8
|8
|9
|23
|26
|32
|-3
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|26
|7
|10
|9
|24
|29
|31
|-5
|12
|Batman Petrolspor
|26
|6
|11
|9
|18
|26
|29
|-8
|13
|Erbaaspor
|25
|8
|4
|13
|21
|30
|28
|-9
|14
|Gölcükspor
|26
|7
|4
|15
|16
|29
|25
|-13
|15
|Cizrespor
|25
|5
|8
|12
|22
|48
|23
|-26
|16
|Arhavispor
|25
|5
|7
|13
|19
|35
|22
|-16
|17
|Yalovaspor
|26
|3
|8
|15
|22
|41
|17
|-19
Fikstür
|17.03.2021
|Elazığ Belediyespor
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Gölcükspor
|3-1
|Isparta 32 Spor
|21.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Somaspor
|4-1
|Karşıyaka
|21.03.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Şile Yıldızspor
|21.03.2021
|Çarşambaspor
|2-0
|Batman Petrolspor
|21.03.2021
|Cizrespor
|3-2
|Altındağspor
|21.03.2021
|Arhavispor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|21.03.2021
|Yalovaspor
|0-2
|Osmaniyespor FK