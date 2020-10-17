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2020-2021 Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Mke Ankaragücü ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR MKE ANKARAGÜCÜ
Çaykur Rizespor Mke Ankaragücü
5 3

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdulkadir Bitigen(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Yakup Özhan(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 21. Mılan Skoda, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 4. Erdi Dikmen, 2. Mıchal Pazdan, 70. Stylıanos Kıtsıou, 42. Idrız Voca, 22. Torgeır Borven, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl, 18. Şahverdi Çetin, 11. Saba Lobjanıdze

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 35. Danıel Lukasık, 21. Berke Gürbüz, 88. Endrı Çekıçı, 7. Luka Adzıc, 77. Emre Güral

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fenerbahçe42204282
3Fatih Karagümrük42118474
4Galatasaray42115273
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Hatayspor4211367-3
8Göztepe41308464
9Kasımpaşa42023261
10Kayserispor4202356-2
11Konyaspor31204153
12Trabzonspor41215550
13Çaykur Rizespor5122785-1
14Sivasspor3111234-1
15Gençlerbirliği3111124-1
16Beşiktaş4112574-2
17Yeni Malatyaspor4112374-4
18Gaziantep FK4031683-2
19Denizlispor4022162-5
20MKE Ankaragücü4013481-4
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor Sivasspor
17.10.2020Konyaspor Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor4-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği Denizlispor
19.10.2020Galatasaray Alanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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