2020-2021 Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Mke Ankaragücü ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Çaykur Rizespor Mke Ankaragücü 5 3 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdulkadir Bitigen(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Yakup Özhan(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 21. Mılan Skoda, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 4. Erdi Dikmen, 2. Mıchal Pazdan, 70. Stylıanos Kıtsıou, 42. Idrız Voca, 22. Torgeır Borven, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl, 18. Şahverdi Çetin, 11. Saba Lobjanıdze

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 35. Danıel Lukasık, 21. Berke Gürbüz, 88. Endrı Çekıçı, 7. Luka Adzıc, 77. Emre Güral

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 10 10 2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 4 4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 7 3 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 7 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 9 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 6 1 10 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 11 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 5 3 12 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 14 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 15 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1 16 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 17 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 18 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5 20 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları