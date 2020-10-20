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2020-2021 Ceyhan Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Ceyhan Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ceyhan Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Ceyhan Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Ceyhan Spor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Tekirdağspor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ceyhan Spor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Metin Ekren(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Zeynep Acar(dördüncü Hakem)

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
9. Lokman Atakol, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 10. Ercan Çapar, 12. Aziz Ceylan, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 44. Abdullah Keleş, 46. Ahmet Şahbaz, 70. Kemal Temel, 99. Muhammed Sak

Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 5. Cengiz Argüç Argın, 6. Selim Asal, 11. Furkan Yıldırım, 17. Alparslan Devlet Yüce, 25. Azat Mamuk, 83. Yunus Nas

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Goller
Aziz Ceylan,2.dk (f), Muhammed Sak,31.dk (f), Aziz Ceylan,60.dk (f), Furkan Yıldırım,83.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Şahbaz 50.dk, Sarı Kart Murat Çaydemir 17.dk, Sarı Kart Halil Aşut 65.dk, Sarı Kart Cengiz Argüç Argın 86.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 67.dk, Halil Aşut 67.dk, Ercan Çapar 83.dk, Okan Salmaz 57.dk, Aziz Ceylan 83.dk

Oyuna Girenler
Furkan Yıldırım 67.dk, Selim Asal 67.dk, Alparslan Devlet Yüce 83.dk, Cengiz Argüç Argın 57.dk, Yunus Nas 83.dk

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 42. Hüseyin Süre, 95. Doğukan Çınar, 8. Şamil Ünal, 7. Enes Şimşek, 9. Mehmet Çağlar Çavdar, 10. Fatih Çakır, 96. Semih Küçük, 93. Emrah Şenol

Yedekler
12. Cihan Bal, 39. Ramazan Üzer, 20. Ceyhun Kalıntaş, 19. Gökhan Artun, 5. Hüseyin Ertabak, 52. Mert Suha Kıraç, 17. Uğur Erdoğan

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Uğur Erdoğan 65.dk, Sarı Kart Gökhan Artun 48.dk

Oyundan Çıkanlar
Şamil Ünal 78.dk, Emrah Şenol 62.dk, Doğukan Çınar 67.dk, Enes Şimşek 62.dk, Mehmet Çağlar Çavdar 46.dk

Oyuna Girenler
Ramazan Üzer 78.dk, Uğur Erdoğan 62.dk, Mert Suha Kıraç 67.dk, Ceyhun Kalıntaş 62.dk, Gökhan Artun 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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