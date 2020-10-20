2020-2021 Ceyhan Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Ceyhan Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Ceyhan Spor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Tekirdağspor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ceyhan Spor - Tekirdağspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Ceyhan İlçe Stadı - Adana



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Metin Ekren(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Zeynep Acar(dördüncü Hakem)

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

9. Lokman Atakol, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 10. Ercan Çapar, 12. Aziz Ceylan, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 44. Abdullah Keleş, 46. Ahmet Şahbaz, 70. Kemal Temel, 99. Muhammed Sak



Yedekler

35. Yunus Emre Karahan, 5. Cengiz Argüç Argın, 6. Selim Asal, 11. Furkan Yıldırım, 17. Alparslan Devlet Yüce, 25. Azat Mamuk, 83. Yunus Nas



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

Aziz Ceylan,2.dk (f), Muhammed Sak,31.dk (f), Aziz Ceylan,60.dk (f), Furkan Yıldırım,83.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Şahbaz 50.dk, Sarı Kart Murat Çaydemir 17.dk, Sarı Kart Halil Aşut 65.dk, Sarı Kart Cengiz Argüç Argın 86.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Sak 67.dk, Halil Aşut 67.dk, Ercan Çapar 83.dk, Okan Salmaz 57.dk, Aziz Ceylan 83.dk



Oyuna Girenler

Furkan Yıldırım 67.dk, Selim Asal 67.dk, Alparslan Devlet Yüce 83.dk, Cengiz Argüç Argın 57.dk, Yunus Nas 83.dk

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 42. Hüseyin Süre, 95. Doğukan Çınar, 8. Şamil Ünal, 7. Enes Şimşek, 9. Mehmet Çağlar Çavdar, 10. Fatih Çakır, 96. Semih Küçük, 93. Emrah Şenol



Yedekler

12. Cihan Bal, 39. Ramazan Üzer, 20. Ceyhun Kalıntaş, 19. Gökhan Artun, 5. Hüseyin Ertabak, 52. Mert Suha Kıraç, 17. Uğur Erdoğan



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Uğur Erdoğan 65.dk, Sarı Kart Gökhan Artun 48.dk



Oyundan Çıkanlar

Şamil Ünal 78.dk, Emrah Şenol 62.dk, Doğukan Çınar 67.dk, Enes Şimşek 62.dk, Mehmet Çağlar Çavdar 46.dk



Oyuna Girenler

Ramazan Üzer 78.dk, Uğur Erdoğan 62.dk, Mert Suha Kıraç 67.dk, Ceyhun Kalıntaş 62.dk, Gökhan Artun 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

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