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2020-2021 Cizre Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Cizre Spor, Elazığ Karakoçan ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Cizre Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Cizre Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 4-4 sona erdi. Cizre Spor ve Elazığ Karakoçan karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında Cizre Spor sahasında Elazığ Karakoçan ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Cizre Spor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne oldu?

Cizre Spor, Elazığ Karakoçan Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Cizre Spor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Cizre Spor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri
Erdoğan Özkaya(hakem), Samet Özkul(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Barış Esa(dördüncü Hakem)

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 22. Kağan Kayalı, 70. Ahmet Demir, 53. Alperen Ayvaz, 37. Ahmet Güney, 33. Emrah Çalışlar, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 95. Burak Yılmaz

Yedekler
40. Batuhan Bulur, 35. Berk Cambaz, 14. Hasan Üstübücü, 77. Serhat Bütün, 8. Süleyman Özdemir, 27. Enver Erşahin, 99. Hüseyin Arabacıoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 3. Yunus Can Ergün, 4. Arif Boynuuzun, 26. Mustafa Gökay Eğer, 67. Ahmet Fatih Uzun, 71. Berkay Emre Sarısu, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak

Yedekler
13. Berkay Erdoğan, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya

Teknik Sorumlu
Ender Çınar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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