2020-2021 Cizre Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Cizre Spor, Elazığ Karakoçan ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Cizre Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 4-4 sona erdi. Cizre Spor ve Elazığ Karakoçan karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Cizre Spor sahasında Elazığ Karakoçan ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Cizre Spor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne oldu?
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Cizre Spor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Cizre Spor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri
Erdoğan Özkaya(hakem), Samet Özkul(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Barış Esa(dördüncü Hakem)
Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 22. Kağan Kayalı, 70. Ahmet Demir, 53. Alperen Ayvaz, 37. Ahmet Güney, 33. Emrah Çalışlar, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 95. Burak Yılmaz
Yedekler
40. Batuhan Bulur, 35. Berk Cambaz, 14. Hasan Üstübücü, 77. Serhat Bütün, 8. Süleyman Özdemir, 27. Enver Erşahin, 99. Hüseyin Arabacıoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 3. Yunus Can Ergün, 4. Arif Boynuuzun, 26. Mustafa Gökay Eğer, 67. Ahmet Fatih Uzun, 71. Berkay Emre Sarısu, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak
Yedekler
13. Berkay Erdoğan, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya
Teknik Sorumlu
Ender Çınar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor