2020-2021 Cizre Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Cizre Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 4-4 sona erdi. Cizre Spor ve Elazığ Karakoçan karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Cizre Spor sahasında Elazığ Karakoçan ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Cizre Spor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne oldu? Cizre Spor, Elazığ Karakoçan Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Cizre Spor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Cizre Spor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri

Erdoğan Özkaya(hakem), Samet Özkul(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Barış Esa(dördüncü Hakem)

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 22. Kağan Kayalı, 70. Ahmet Demir, 53. Alperen Ayvaz, 37. Ahmet Güney, 33. Emrah Çalışlar, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 95. Burak Yılmaz



Yedekler

40. Batuhan Bulur, 35. Berk Cambaz, 14. Hasan Üstübücü, 77. Serhat Bütün, 8. Süleyman Özdemir, 27. Enver Erşahin, 99. Hüseyin Arabacıoğlu



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 3. Yunus Can Ergün, 4. Arif Boynuuzun, 26. Mustafa Gökay Eğer, 67. Ahmet Fatih Uzun, 71. Berkay Emre Sarısu, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak



Yedekler

13. Berkay Erdoğan, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya



Teknik Sorumlu

Ender Çınar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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