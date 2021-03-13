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2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Cizre Spor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  25. hafta maçında Cizre Spor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Cizre Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne oldu?

Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Cizre Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Cizre Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri
Gürel Uzuner(hakem), Salih Burak Demirel(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Keçeci(dördüncü Hakem)

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 14. Hasan Üstübücü, 77. Serhat Bütün, 95. Burak Yılmaz

Yedekler
1. Murat Günal, 8. Süleyman Özdemir, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 35. Berk Cambaz, 37. Ahmet Güney, 70. Ahmet Demir, 99. Hüseyin Arabacıoğlu

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
Furkan Özdemir,45.dk (f), Burak Koçer,90+5.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Güney 90+2.dk, Sarı Kart Burak Koçer 32.dk, Sarı Kart Burak Yılmaz 51.dk, Sarı Kart Ahmet Demir 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Özgür Kedikli 46.dk, Hasan Üstübücü 46.dk, Burak Yılmaz 72.dk, Serhat Bütün 46.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Arabacıoğlu 46.dk, Oğulcan Enes Demiroğlu 46.dk, Ahmet Güney 72.dk, Ahmet Demir 46.dk

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 26. İsmail Oykun, 8. Emrullah Yıldırım, 13. Ömer Önder, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 19. Uğur Ayhan, 70. Furkan Güneş, 39. Fatih Şerifoğlu

Yedekler
99. Samet Diler, 28. Özer Ozan Pekdemir, 9. Hakkı Tosun, 34. Emre Tekin Pınar, 22. Ekrem Aydemir, 4. Burak Bilgen, 97. Ahmet Mert Bayındır

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki

Goller
Furkan Güneş,29.dk (f), Furkan Güneş,39.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Burak Bilgen 54.dk

Oyundan Çıkanlar
Yılmaz Can Taşkıran 46.dk, Fatih Şerifoğlu 85.dk, Uğur Ayhan 90.dk, Emrullah Yıldırım 56.dk, Furkan Güneş 85.dk

Oyuna Girenler
Özer Ozan Pekdemir 46.dk, Hakkı Tosun 85.dk, Burak Bilgen 90.dk, Ahmet Mert Bayındır 56.dk, Ekrem Aydemir 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor24158149215328
2Esenler Erokspor24145544204724
3İçel İdmanyurdu Spor24127535204315
4Şile Yıldızspor2410863127384
5Isparta 32 Spor23107634233711
6Çarşambaspor23910431203711
7Çatalcaspor239862724353
8Karşıyaka249692827331
9Altındağspor23878202231-2
10Osmaniyespor FK239592624322
11Batman Petrolspor246108172328-6
12Elazığ Karakoçan FK245109202825-8
13Erbaaspor237412202925-9
14Gölcükspor246414132722-14
15Arhavispor235513173320-16
16Cizrespor234712174419-27
17Yalovaspor243714213816-17

Fikstür

07.03.0021Elazığ Belediyespor Altındağspor
07.03.2021Erokspor Erbaaspor
11.03.2021Gölcükspor1-2Osmaniyespor FK
11.03.2021Esenler Erokspor3-1Erbaaspor
11.03.2021Çatalcaspor0-0Batman Petrolspor
11.03.2021Çarşambaspor3-3Somaspor
11.03.2021Cizrespor2-2İçel İdmanyurdu Spor
11.03.2021Arhavispor2-1Karşıyaka
11.03.2021Yalovaspor1-2Şile Yıldızspor
11.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Altındağspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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