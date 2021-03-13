2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Cizre Spor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Cizre Spor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Cizre Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne oldu? Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Cizre Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Cizre Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri

Gürel Uzuner(hakem), Salih Burak Demirel(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Keçeci(dördüncü Hakem)

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 14. Hasan Üstübücü, 77. Serhat Bütün, 95. Burak Yılmaz



Yedekler

1. Murat Günal, 8. Süleyman Özdemir, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 35. Berk Cambaz, 37. Ahmet Güney, 70. Ahmet Demir, 99. Hüseyin Arabacıoğlu



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

Furkan Özdemir,45.dk (f), Burak Koçer,90+5.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Güney 90+2.dk, Sarı Kart Burak Koçer 32.dk, Sarı Kart Burak Yılmaz 51.dk, Sarı Kart Ahmet Demir 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Özgür Kedikli 46.dk, Hasan Üstübücü 46.dk, Burak Yılmaz 72.dk, Serhat Bütün 46.dk



Oyuna Girenler

Hüseyin Arabacıoğlu 46.dk, Oğulcan Enes Demiroğlu 46.dk, Ahmet Güney 72.dk, Ahmet Demir 46.dk

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 26. İsmail Oykun, 8. Emrullah Yıldırım, 13. Ömer Önder, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 19. Uğur Ayhan, 70. Furkan Güneş, 39. Fatih Şerifoğlu



Yedekler

99. Samet Diler, 28. Özer Ozan Pekdemir, 9. Hakkı Tosun, 34. Emre Tekin Pınar, 22. Ekrem Aydemir, 4. Burak Bilgen, 97. Ahmet Mert Bayındır



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

Furkan Güneş,29.dk (f), Furkan Güneş,39.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Burak Bilgen 54.dk



Oyundan Çıkanlar

Yılmaz Can Taşkıran 46.dk, Fatih Şerifoğlu 85.dk, Uğur Ayhan 90.dk, Emrullah Yıldırım 56.dk, Furkan Güneş 85.dk



Oyuna Girenler

Özer Ozan Pekdemir 46.dk, Hakkı Tosun 85.dk, Burak Bilgen 90.dk, Ahmet Mert Bayındır 56.dk, Ekrem Aydemir 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 24 15 8 1 49 21 53 28 2 Esenler Erokspor 24 14 5 5 44 20 47 24 3 İçel İdmanyurdu Spor 24 12 7 5 35 20 43 15 4 Şile Yıldızspor 24 10 8 6 31 27 38 4 5 Isparta 32 Spor 23 10 7 6 34 23 37 11 6 Çarşambaspor 23 9 10 4 31 20 37 11 7 Çatalcaspor 23 9 8 6 27 24 35 3 8 Karşıyaka 24 9 6 9 28 27 33 1 9 Altındağspor 23 8 7 8 20 22 31 -2 10 Osmaniyespor FK 23 9 5 9 26 24 32 2 11 Batman Petrolspor 24 6 10 8 17 23 28 -6 12 Elazığ Karakoçan FK 24 5 10 9 20 28 25 -8 13 Erbaaspor 23 7 4 12 20 29 25 -9 14 Gölcükspor 24 6 4 14 13 27 22 -14 15 Arhavispor 23 5 5 13 17 33 20 -16 16 Cizrespor 23 4 7 12 17 44 19 -27 17 Yalovaspor 24 3 7 14 21 38 16 -17

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