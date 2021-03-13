2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Cizre Spor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Cizre Spor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Cizre Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne oldu?
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Cizre Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Cizre Spor İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri
Gürel Uzuner(hakem), Salih Burak Demirel(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Keçeci(dördüncü Hakem)
Cizre Spor İlk 11
59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 14. Hasan Üstübücü, 77. Serhat Bütün, 95. Burak Yılmaz
Yedekler
1. Murat Günal, 8. Süleyman Özdemir, 12. Oğulcan Enes Demiroğlu, 35. Berk Cambaz, 37. Ahmet Güney, 70. Ahmet Demir, 99. Hüseyin Arabacıoğlu
Teknik Sorumlu
İbrahim Baş
Goller
Furkan Özdemir,45.dk (f), Burak Koçer,90+5.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Ahmet Güney 90+2.dk, Sarı Kart Burak Koçer 32.dk, Sarı Kart Burak Yılmaz 51.dk, Sarı Kart Ahmet Demir 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Özgür Kedikli 46.dk, Hasan Üstübücü 46.dk, Burak Yılmaz 72.dk, Serhat Bütün 46.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Arabacıoğlu 46.dk, Oğulcan Enes Demiroğlu 46.dk, Ahmet Güney 72.dk, Ahmet Demir 46.dk
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 26. İsmail Oykun, 8. Emrullah Yıldırım, 13. Ömer Önder, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 19. Uğur Ayhan, 70. Furkan Güneş, 39. Fatih Şerifoğlu
Yedekler
99. Samet Diler, 28. Özer Ozan Pekdemir, 9. Hakkı Tosun, 34. Emre Tekin Pınar, 22. Ekrem Aydemir, 4. Burak Bilgen, 97. Ahmet Mert Bayındır
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Goller
Furkan Güneş,29.dk (f), Furkan Güneş,39.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Burak Bilgen 54.dk
Oyundan Çıkanlar
Yılmaz Can Taşkıran 46.dk, Fatih Şerifoğlu 85.dk, Uğur Ayhan 90.dk, Emrullah Yıldırım 56.dk, Furkan Güneş 85.dk
Oyuna Girenler
Özer Ozan Pekdemir 46.dk, Hakkı Tosun 85.dk, Burak Bilgen 90.dk, Ahmet Mert Bayındır 56.dk, Ekrem Aydemir 85.dk
Puan Durumu
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|1
|Somaspor
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|21
|53
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|2
|Esenler Erokspor
|24
|14
|5
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|44
|20
|47
|24
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|43
|15
|4
|Şile Yıldızspor
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|38
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|11
|6
|Çarşambaspor
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|37
|11
|7
|Çatalcaspor
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|35
|3
|8
|Karşıyaka
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|33
|1
|9
|Altındağspor
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|31
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|32
|2
|11
|Batman Petrolspor
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|28
|-6
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|25
|-8
|13
|Erbaaspor
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|25
|-9
|14
|Gölcükspor
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|22
|-14
|15
|Arhavispor
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|20
|-16
|16
|Cizrespor
|23
|4
|7
|12
|17
|44
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|-27
|17
|Yalovaspor
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|16
|-17
Fikstür
|07.03.0021
|Elazığ Belediyespor
|Altındağspor
|07.03.2021
|Erokspor
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Gölcükspor
|1-2
|Osmaniyespor FK
|11.03.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|11.03.2021
|Çarşambaspor
|3-3
|Somaspor
|11.03.2021
|Cizrespor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11.03.2021
|Arhavispor
|2-1
|Karşıyaka
|11.03.2021
|Yalovaspor
|1-2
|Şile Yıldızspor
|11.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Altındağspor