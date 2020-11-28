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2020-2021 Cizre Spor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Cizre Spor, Osmaniyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Cizre Spor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Cizre Spor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Cizre Spor ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Cizre Spor sahasında Osmaniyespor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Cizre Spor - Osmaniyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Cizre Spor - Osmaniyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Ecevit(hakem), Levent Yeşilyurt(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Nuriye Çınar Bal(dördüncü Hakem)

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 20. Soner Ergençay, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras, 7. Doğan Seçkin Şavkın

Yedekler
71. Mahmut Demirgan, 8. Süleyman Özdemir, 77. Serhat Bütün, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir

Teknik Sorumlu
Ender Traş

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
99. Berkan Tanrınıan, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz, 15. Kerim Bölük, 80. Onur Kızıltaş, 61. Soner Birinci, 7. Mustafa Öztürk, 76. Bekir Can Kara, 30. Yavuz Koç, 9. Halil İbrahim Cenik, 10. Tolga Şahin

Yedekler
45. Yağızcan Akyürek, 6. Bahattin Batuhan Epik, 5. Ali Emre Erhal, 55. Samet Efe Balçık, 25. Sırat Yeşilördek, 11. Sidar Ceylan, 29. Fatih Taşdelen

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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