2020-2021 Cizre Spor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Cizre Spor, Osmaniyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Cizre Spor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Cizre Spor ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Cizre Spor sahasında Osmaniyespor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Cizre Spor - Osmaniyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
Cizre Spor - Osmaniyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Ecevit(hakem), Levent Yeşilyurt(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Nuriye Çınar Bal(dördüncü Hakem)
Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 20. Soner Ergençay, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras, 7. Doğan Seçkin Şavkın
Yedekler
71. Mahmut Demirgan, 8. Süleyman Özdemir, 77. Serhat Bütün, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir
Teknik Sorumlu
Ender Traş
Osmaniyespor İlk 11
99. Berkan Tanrınıan, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz, 15. Kerim Bölük, 80. Onur Kızıltaş, 61. Soner Birinci, 7. Mustafa Öztürk, 76. Bekir Can Kara, 30. Yavuz Koç, 9. Halil İbrahim Cenik, 10. Tolga Şahin
Yedekler
45. Yağızcan Akyürek, 6. Bahattin Batuhan Epik, 5. Ali Emre Erhal, 55. Samet Efe Balçık, 25. Sırat Yeşilördek, 11. Sidar Ceylan, 29. Fatih Taşdelen
Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|24
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|22
|13
|3
|Çatalcaspor
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|21
|8
|4
|Karşıyaka
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|21
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|19
|3
|6
|Çarşambaspor
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|18
|8
|7
|Esenler Erokspor
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|16
|5
|8
|Isparta 32 Spor
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|15
|5
|9
|Batman Petrolspor
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|13
|-2
|11
|Altındağspor
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|11
|-2
|12
|Erbaaspor
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|10
|-6
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|10
|-3
|15
|Arhavispor
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|4
|-12
|16
|Cizrespor
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|3
|-17
|17
|Yalovaspor
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|2
|-12
Fikstür
|15.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Arhavispor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|28.11.2020
|Cizrespor
|0-2
|Osmaniyespor FK
|28.11.2020
|Somaspor
|1-1
|Batman Petrolspor
|28.11.2020
|Çarşambaspor
|1-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|28.11.2020
|Çatalcaspor
|0-0
|Altındağspor
|28.11.2020
|Gölcükspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|28.11.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Erbaaspor