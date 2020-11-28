2020-2021 Cizre Spor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Cizre Spor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Cizre Spor ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Cizre Spor sahasında Osmaniyespor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Cizre Spor - Osmaniyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Cizre Spor - Osmaniyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Cizre Hamit Özalp Stadı - Şırnak



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Ecevit(hakem), Levent Yeşilyurt(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Nuriye Çınar Bal(dördüncü Hakem)

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 20. Soner Ergençay, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras, 7. Doğan Seçkin Şavkın



Yedekler

71. Mahmut Demirgan, 8. Süleyman Özdemir, 77. Serhat Bütün, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir



Teknik Sorumlu

Ender Traş

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

99. Berkan Tanrınıan, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz, 15. Kerim Bölük, 80. Onur Kızıltaş, 61. Soner Birinci, 7. Mustafa Öztürk, 76. Bekir Can Kara, 30. Yavuz Koç, 9. Halil İbrahim Cenik, 10. Tolga Şahin



Yedekler

45. Yağızcan Akyürek, 6. Bahattin Batuhan Epik, 5. Ali Emre Erhal, 55. Samet Efe Balçık, 25. Sırat Yeşilördek, 11. Sidar Ceylan, 29. Fatih Taşdelen



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

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