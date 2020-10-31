2020-2021 Çorum 2 - 3 Ankara Demirspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Çorum, Ankara Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Çorum, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Çorum ve Ankara Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Çorum sahasında Ankara Demirspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çorum - Ankara Demirspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Çorum Şehir Stadyumu - Çorum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Avcı(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Reşat Onur Coşkunses(dördüncü Hakem)
Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 52. Eren Tokat, 33. Nafican Yardımcı, 54. Tarık Mayhoş, 6. Kerem Çağatay, 8. Onur Kolay, 10. Umut Kaya, 27. Mikail Albayrak, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 41. Talha Özler, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 15. Muhammet Fettahoğlu, 26. Mete Yıldız, 21. Muhammed Çoban, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 77. Kürşat Altunkaya, 18. Mert Aktaş
Teknik Sorumlu
Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 9. Süleyman Güneş, 10. Ahmet Sivri, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 23. Okan Eken, 29. Taner Koç, 55. Rahmi Can Karadaş, 60. Turan Yılmaz
Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 17. Ayberk Altan, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 88. Burak Özdemir
Teknik Sorumlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|7
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|8
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|9
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|10
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor