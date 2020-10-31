31 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!Sağlık Bakanı Koca, depremde son bilançoyu açıkladı2020-2021 Bursaspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüste son aşamaTBMM Başkanı Şentop'tan deprem bölgesine ziyaretİzmir'den güzel haber: 1 kişi daha enkazdan kurtarıldıAdana'da kaza: Sipariş yetiştirmek isterken canından oluyordu2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Van Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Sakaryaspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Çorum 2 - 3 Ankara Demirspor / Maç Özeti

2020-2021 Çorum 2 - 3 Ankara Demirspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Çorum, Ankara Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çorum 2 - 3 Ankara Demirspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Çorum, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Çorum ve Ankara Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  8. hafta maçında Çorum sahasında Ankara Demirspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çorum - Ankara Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Çorum Şehir Stadyumu - Çorum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Avcı(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Reşat Onur Coşkunses(dördüncü Hakem)

ÇORUMÇorum

Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 52. Eren Tokat, 33. Nafican Yardımcı, 54. Tarık Mayhoş, 6. Kerem Çağatay, 8. Onur Kolay, 10. Umut Kaya, 27. Mikail Albayrak, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş

Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 41. Talha Özler, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 15. Muhammet Fettahoğlu, 26. Mete Yıldız, 21. Muhammed Çoban, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 77. Kürşat Altunkaya, 18. Mert Aktaş

Teknik Sorumlu
 

ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 9. Süleyman Güneş, 10. Ahmet Sivri, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 23. Okan Eken, 29. Taner Koç, 55. Rahmi Can Karadaş, 60. Turan Yılmaz

Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 17. Ayberk Altan, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 88. Burak Özdemir

Teknik Sorumlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK87102642222
224Erzincanspor7520134179
3Uşak Spor85121610166
4Sancaktepe FK74211641412
5Ankara Demirspor7412168138
6Hekimoğlu Trabzon7331114127
7Sarıyer633082126
8Amed Sportif840471212-5
9Kocaelispor632166110
10Çorum FK721411137-2
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Zonguldak Kömürspor7133366-3
14Afjet Afyonspor6132596-4
15Gümüşhanespor71248145-6
16Hacettepe Spor81256135-7
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor70164261-22

Fikstür

31.10.2020Zonguldak Kömürspor0-024Erzincanspor
31.10.2020Uşak Spor2-1Şanlıurfaspor
31.10.2020Sarıyer2-0Amed Sportif
31.10.2020Manisa FK2-0Sancaktepe FK
31.10.2020Hacettepe Spor0-3Hekimoğlu Trabzon
31.10.2020GümüşhanesporP-PKahramanmaraşspor
31.10.2020Afjet Afyonspor Niğde Anadolu FK
31.10.2020Kocaelispor Ergene Velimeşe
31.10.2020Çorum FK2-3Ankara Demirspor
Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT