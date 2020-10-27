2020-2021 Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 26.10.2020 20:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Çaykur Rizespor 0 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 26. Barış Yardımcı, 8. Robın Yalçın, 88. Caner Osmanpaşa, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 14. Samba Camara, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 19. Kubilay Eren Şahin, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Robın Yalçın 42.dk, Sarı Kart Arouna Kone 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

Ziya Erdal 46.dk, Barış Yardımcı 88.dk, Isaac Cofıe 46.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 68.dk, Max Alaın Gradel 76.dk

Oyuna Girenler

Uğur Çiftçi 46.dk, Claudemır Domıngues De Souza 88.dk, Yasin Öztekin 46.dk, Arouna Kone 68.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 76.dk

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 66. Doğan Erdoğan, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 21. Mılan Skoda, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Fabrıcıo Santos De Jesus,4.dk (f), Loic Alex Teliere Hubert Remy,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İsmail Köybaşı 85.dk, Sarı Kart Mykola Morozıuk 38.dk

Oyundan Çıkanlar

Fernando Henrıque Boldrın 83.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 68.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 83.dk, Godfred Donsah 78.dk

Oyuna Girenler

Doğan Erdoğan 83.dk, Konrad Hubert Mıchalak 68.dk, İsmail Köybaşı 83.dk, Dusan Jovancıc 78.dk

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 10 3 4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 2 5 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 8 1 6 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 1 7 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 8 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3 9 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 10 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 7 1 11 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 7 -1 13 Gaziantep FK 6 1 4 1 8 9 7 -1 14 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 7 -1 15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 18 Trabzonspor 6 1 2 3 6 10 5 -4 19 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 4 -3 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları