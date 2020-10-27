2020-2021 Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 6. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 26.10.2020 20:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
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Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Çaykur Rizespor
|0
|2
Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.10.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 26. Barış Yardımcı, 8. Robın Yalçın, 88. Caner Osmanpaşa, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 14. Samba Camara, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 19. Kubilay Eren Şahin, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Robın Yalçın 42.dk, Sarı Kart Arouna Kone 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Ziya Erdal 46.dk, Barış Yardımcı 88.dk, Isaac Cofıe 46.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 68.dk, Max Alaın Gradel 76.dk
Oyuna Girenler
Uğur Çiftçi 46.dk, Claudemır Domıngues De Souza 88.dk, Yasin Öztekin 46.dk, Arouna Kone 68.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 76.dk
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 66. Doğan Erdoğan, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 21. Mılan Skoda, 54. Mithat Pala
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
Fabrıcıo Santos De Jesus,4.dk (f), Loic Alex Teliere Hubert Remy,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İsmail Köybaşı 85.dk, Sarı Kart Mykola Morozıuk 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Fernando Henrıque Boldrın 83.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 68.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 83.dk, Godfred Donsah 78.dk
Oyuna Girenler
Doğan Erdoğan 83.dk, Konrad Hubert Mıchalak 68.dk, İsmail Köybaşı 83.dk, Dusan Jovancıc 78.dk
Süper Lig 6. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|16
|13
|2
|Fenerbahçe
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|14
|5
|3
|Galatasaray
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3
|4
|Fatih Karagümrük
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|8
|2
|5
|Çaykur Rizespor
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|8
|1
|6
|Kasımpaşa
|6
|2
|2
|2
|4
|3
|8
|1
|7
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|8
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|8
|-3
|9
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|7
|3
|10
|BB Erzurumspor
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|7
|1
|11
|Başakşehir FK
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|7
|0
|12
|Beşiktaş
|5
|2
|1
|2
|8
|9
|7
|-1
|13
|Gaziantep FK
|6
|1
|4
|1
|8
|9
|7
|-1
|14
|Sivasspor
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|7
|-1
|15
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|16
|Konyaspor
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|6
|2
|17
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|18
|Trabzonspor
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|5
|-4
|19
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|5
|-5
|20
|Gençlerbirliği
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları
|23.10.2020
|Kasımpaşa
|0-0
|Göztepe
|24.10.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Galatasaray
|24.10.2020
|MKE Ankaragücü
|P-P
|Hatayspor
|24.10.2020
|Gaziantep FK
|1-0
|Konyaspor
|24.10.2020
|Başakşehir FK
|5-1
|Antalyaspor
|25.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|Gençlerbirliği
|25.10.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|25.10.2020
|Fenerbahçe
|3-1
|Trabzonspor
|26.10.2020
|Sivasspor
|0-2
|Çaykur Rizespor
|26.10.2020
|Denizlispor
|2-3
|Beşiktaş