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2020-2021 Düzce Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Düzce Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Düzce Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Düzce Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Düzce Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Düzce Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Düzce Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Resuloğlu(hakem), Arif Dilmeç(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Can Çetin(dördüncü Hakem)

DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
1. Furkan Kaçar, 81. Enver Ayyıldız, 40. Oğulcan Şahin, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 10. Yusuf Akyel, 5. Ebu Sıddık Çelik, 7. Metin Sevinç, 27. Mutlu Güler, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin

Yedekler
98. Orhan Erdoğan, 8. Bulut Kaya, 6. Osman Boz, 9. Malik Karaahmet, 20. Barış Bozdilki, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 61. Furkan Sakı

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
Yusuf Akyel,23.dk (f), Metin Sevinç,75.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Nevzat Bilen 10.dk, Kırmızı Kart Metin Sevinç 86.dk, Sarı Kart Enver Ayyıldız 66.dk, Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 86.dk, Sarı Kart Furkan Kaçar 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Onur Demir 32.dk, Enver Ayyıldız 86.dk, Mutlu Güler 59.dk, Ömer Faruk Sezgin 86.dk

Oyuna Girenler
Furkan Sakı 32.dk, Barış Bozdilki 86.dk, Bulut Kaya 59.dk, Malik Karaahmet 86.dk

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 33. Bilal Gücüyetmez, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan, 21. Hamit Kılıç, 24. Enis Gül, 99. Ömer Erel, 25. Burhanettin Sever, 7. Harun Koç

Yedekler
23. Muhammed Demir, 20. Celal Geyik, 10. Emre Özer, 4. Ahmet Altınay, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 11. Barış Turan

Teknik Sorumlu
Seyithan Özdaş

Goller
Ömer Erel,14.dk (f), Turgut Delen,80.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Bilal Gücüyetmez 25.dk, Sarı Kart Abdullah Bal 58.dk

Oyundan Çıkanlar
Enis Gül 46.dk, Hamit Kılıç 65.dk, Burhanettin Sever 65.dk, Harun Koç 80.dk, Ömer Erel 73.dk

Oyuna Girenler
Emre Özer 46.dk, Celal Geyik 65.dk, Necati Baş 65.dk, Barış Turan 80.dk, Abdulkadir Özdemir 73.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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