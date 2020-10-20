2020-2021 Düzce Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Düzce Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Düzce Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Düzce Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzce Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Düzce 18 Temmuz - Düzce



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Resuloğlu(hakem), Arif Dilmeç(1. Yardımcı Hakem), Fırat Olgun(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Can Çetin(dördüncü Hakem)

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

1. Furkan Kaçar, 81. Enver Ayyıldız, 40. Oğulcan Şahin, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 10. Yusuf Akyel, 5. Ebu Sıddık Çelik, 7. Metin Sevinç, 27. Mutlu Güler, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin



Yedekler

98. Orhan Erdoğan, 8. Bulut Kaya, 6. Osman Boz, 9. Malik Karaahmet, 20. Barış Bozdilki, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 61. Furkan Sakı



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

Yusuf Akyel,23.dk (f), Metin Sevinç,75.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Nevzat Bilen 10.dk, Kırmızı Kart Metin Sevinç 86.dk, Sarı Kart Enver Ayyıldız 66.dk, Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 86.dk, Sarı Kart Furkan Kaçar 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Onur Demir 32.dk, Enver Ayyıldız 86.dk, Mutlu Güler 59.dk, Ömer Faruk Sezgin 86.dk



Oyuna Girenler

Furkan Sakı 32.dk, Barış Bozdilki 86.dk, Bulut Kaya 59.dk, Malik Karaahmet 86.dk

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 33. Bilal Gücüyetmez, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan, 21. Hamit Kılıç, 24. Enis Gül, 99. Ömer Erel, 25. Burhanettin Sever, 7. Harun Koç



Yedekler

23. Muhammed Demir, 20. Celal Geyik, 10. Emre Özer, 4. Ahmet Altınay, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 11. Barış Turan



Teknik Sorumlu

Seyithan Özdaş



Goller

Ömer Erel,14.dk (f), Turgut Delen,80.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Bilal Gücüyetmez 25.dk, Sarı Kart Abdullah Bal 58.dk



Oyundan Çıkanlar

Enis Gül 46.dk, Hamit Kılıç 65.dk, Burhanettin Sever 65.dk, Harun Koç 80.dk, Ömer Erel 73.dk



Oyuna Girenler

Emre Özer 46.dk, Celal Geyik 65.dk, Necati Baş 65.dk, Barış Turan 80.dk, Abdulkadir Özdemir 73.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

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