2020-2021 Eğitim Yılı yeni okul servis ücretleri ne kadar? bu yılda, her yıl olduğu gibi binlerce veli okulların açılmasına kısa bir süre kala servis ücretlerini araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl servis ücreti, 25 km'yi aşan her bir kilometre için 5,10 TL üzerinden hesaplanmıştı. Bu yıl ise koronavirüs salgını nedeni ile kademeli eğitime geçildiği için okul servisi ücretlerinde de değişiklik olması bekleniyor. Peki 2020-2021 Eğitim Yılı yeni okul servis ücretleri ne kadar? Öğrenci servis ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmış ve zammın ardından en kısa mesafe 243 TL'ye yükselmişti.

Yeni tip korona virüs salgını nedeni ile İstanbul'da okul servislerinin bir çoğu öğrenci sayısı az olduğu için çalışmıyor. Son yapılan UKOME toplantısında servisçilere verilen yüzde 11,50 oranındaki zammı yetersiz bulan servis şoförleri giderlerini karşılayamadıklarını belirtiyor. Veliler ise servislerinin çalışmaması nedeniyle çocuklarını kendi imkanları ile okula getirip götürüyor.

UKOME tarafından yapılan toplantıda öğrenci ve personel servislerine yönelik İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yüzde 33,15 zam talebinde bulundu. UKOME kararıyla alt komisyonun teklif ettiği yüzde 11,50 oranındaki zam teklifi kabul edildi. Zammın ardından İstanbul’da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu. Yüz yüze eğitimde kademeli sisteme geçilmesi, öğrenci sayısında düşüş yaşanması nedeniyle yeni zammı yeterli bulmayan pek çok servis şoförü çalışmıyor.

2020-2021 YILI SERVİS ÜCRETİ

Yeni dönem için servis ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belirlenmedi. 2020-2021 öğrenci servis fiyatları belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz...

İZMİR'DE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya,

0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya,

0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya,

0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya,

0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya,

0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya,

0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya,

0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.

ANKARA'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR OLDU?

Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, geçen yıl 2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 275 liraya, 2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya, 2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya, 3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiğini bildirdi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücrette üst limitin 85 lira olacağı bilgisini veren Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 67,50 lira olacağını kaydetti.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Okul Servis Ücret Tarifesi

0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 243 lira

1-3 kilometrelerdeki ücret 266 lira

3-5 kilometrelerdeki ücret 289 lira

5-7 kilometrelerdeki ücret 300 lira

7-9 kilometrelerdeki ücret 317 lira

9-11 kilometrelerdeki ücret 367 lira

11-13 kilometrelerdeki ücret 422 lira

13-15 kilometrelerdeki ücret 444 lira

15-17 kilometrelerdeki ücret 478 lira

17-19 kilometrelerdeki ücret 506 lira

19-21 kilometrelerdeki ücret 539 lira

21-23 kilometrelerdeki ücret 561 lira

23-25 kilometrelerdeki ücret 583 lira

25 kilometreyi aşan her kilometre için 5,10 lira

Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti.