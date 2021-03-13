2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Altındağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Altındağ Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Elazığ Karakoçan - Altındağ Spor maçının skoru ne oldu? Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Elazığ Karakoçan Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Elazığ Karakoçan Altındağ Spor Maçının Hakemleri

Ömer Şivka(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Armağan Çıbık(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak



Yedekler

16. Duhan Çağlar Akdağ, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 26. Mustafa Gökay Eğer, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 37. Ömer Faruk Acı, 67. Ahmet Fatih Uzun



Teknik Sorumlu

Ender Çınar



Goller

Burak Kavlak,65.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Eksik 44.dk, Çift Sarı Kart Fatih Kızılay 74.dk, Sarı Kart Umutcan Topalcı 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Sak 85.dk, Ahmet Can Arık 73.dk, Batuhan Kaya 46.dk, Umutcan Topalcı 46.dk



Oyuna Girenler

Ömer Faruk Acı 85.dk, Ahmet Fatih Uzun 73.dk, Burak Altıngök 46.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

41. İlksen Kuttekin, 4. Kaan Uykur, 25. Gürkan Alver, 29. Bayram Can Alyurt, 22. Ali Eren Demirkol, 66. Emre Can Dönmez, 6. Furkan Ünsal, 26. Emre Toptan, 7. Alperen Doğan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 77. Fatih Karslı



Yedekler

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 14. Yaşar Miralp Arslantürk, 70. Bartu Gökçen, 99. Gökhan Aydaş, 78. Tunahan Akpınar, 53. Tunahan Keskin, 20. Batuhan Arda Özdemir



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar



Goller

Berk Yiğit Karadağ,16.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Emre Toptan 85.dk, Fatih Karslı 74.dk, Furkan Ünsal 85.dk, Berk Yiğit Karadağ 56.dk



Oyuna Girenler

Bartu Gökçen 85.dk, Tunahan Akpınar 74.dk, Tunahan Keskin 85.dk, Gökhan Aydaş 56.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 24 15 8 1 49 21 53 28 2 Esenler Erokspor 24 14 5 5 44 20 47 24 3 İçel İdmanyurdu Spor 24 12 7 5 35 20 43 15 4 Şile Yıldızspor 24 10 8 6 31 27 38 4 5 Isparta 32 Spor 23 10 7 6 34 23 37 11 6 Çarşambaspor 23 9 10 4 31 20 37 11 7 Çatalcaspor 23 9 8 6 27 24 35 3 8 Karşıyaka 24 9 6 9 28 27 33 1 9 Altındağspor 23 8 7 8 20 22 31 -2 10 Osmaniyespor FK 23 9 5 9 26 24 32 2 11 Batman Petrolspor 24 6 10 8 17 23 28 -6 12 Elazığ Karakoçan FK 24 5 10 9 20 28 25 -8 13 Erbaaspor 23 7 4 12 20 29 25 -9 14 Gölcükspor 24 6 4 14 13 27 22 -14 15 Arhavispor 23 5 5 13 17 33 20 -16 16 Cizrespor 23 4 7 12 17 44 19 -27 17 Yalovaspor 24 3 7 14 21 38 16 -17

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