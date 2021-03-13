2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Altındağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Altındağ Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Elazığ Karakoçan - Altındağ Spor maçının skoru ne oldu?
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Elazığ Karakoçan Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Elazığ Karakoçan Altındağ Spor Maçının Hakemleri
Ömer Şivka(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Armağan Çıbık(dördüncü Hakem)
Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak
Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 26. Mustafa Gökay Eğer, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 37. Ömer Faruk Acı, 67. Ahmet Fatih Uzun
Teknik Sorumlu
Ender Çınar
Goller
Burak Kavlak,65.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Eksik 44.dk, Çift Sarı Kart Fatih Kızılay 74.dk, Sarı Kart Umutcan Topalcı 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 85.dk, Ahmet Can Arık 73.dk, Batuhan Kaya 46.dk, Umutcan Topalcı 46.dk
Oyuna Girenler
Ömer Faruk Acı 85.dk, Ahmet Fatih Uzun 73.dk, Burak Altıngök 46.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk
Altındağ Spor İlk 11
41. İlksen Kuttekin, 4. Kaan Uykur, 25. Gürkan Alver, 29. Bayram Can Alyurt, 22. Ali Eren Demirkol, 66. Emre Can Dönmez, 6. Furkan Ünsal, 26. Emre Toptan, 7. Alperen Doğan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 77. Fatih Karslı
Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 14. Yaşar Miralp Arslantürk, 70. Bartu Gökçen, 99. Gökhan Aydaş, 78. Tunahan Akpınar, 53. Tunahan Keskin, 20. Batuhan Arda Özdemir
Teknik Sorumlu
Metin Akpunar
Goller
Berk Yiğit Karadağ,16.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Emre Toptan 85.dk, Fatih Karslı 74.dk, Furkan Ünsal 85.dk, Berk Yiğit Karadağ 56.dk
Oyuna Girenler
Bartu Gökçen 85.dk, Tunahan Akpınar 74.dk, Tunahan Keskin 85.dk, Gökhan Aydaş 56.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|53
|28
|2
|Esenler Erokspor
|24
|14
|5
|5
|44
|20
|47
|24
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|43
|15
|4
|Şile Yıldızspor
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|38
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|11
|6
|Çarşambaspor
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|37
|11
|7
|Çatalcaspor
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|35
|3
|8
|Karşıyaka
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|33
|1
|9
|Altındağspor
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|31
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|32
|2
|11
|Batman Petrolspor
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|28
|-6
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|25
|-8
|13
|Erbaaspor
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|25
|-9
|14
|Gölcükspor
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|22
|-14
|15
|Arhavispor
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|20
|-16
|16
|Cizrespor
|23
|4
|7
|12
|17
|44
|19
|-27
|17
|Yalovaspor
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|16
|-17
Fikstür
|07.03.0021
|Elazığ Belediyespor
|Altındağspor
|07.03.2021
|Erokspor
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Gölcükspor
|1-2
|Osmaniyespor FK
|11.03.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|11.03.2021
|Çarşambaspor
|3-3
|Somaspor
|11.03.2021
|Cizrespor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11.03.2021
|Arhavispor
|2-1
|Karşıyaka
|11.03.2021
|Yalovaspor
|1-2
|Şile Yıldızspor
|11.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Altındağspor