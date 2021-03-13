Ankara Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çorum'da 2 çocuğu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Hiç düşünemedimBugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Arhavi Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Altındağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  25. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Altındağ Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Elazığ Karakoçan - Altındağ Spor maçının skoru ne oldu?

Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Elazığ Karakoçan Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Elazığ Karakoçan Altındağ Spor Maçının Hakemleri
Ömer Şivka(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Armağan Çıbık(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak

Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 26. Mustafa Gökay Eğer, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 37. Ömer Faruk Acı, 67. Ahmet Fatih Uzun

Teknik Sorumlu
Ender Çınar

Goller
Burak Kavlak,65.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Eksik 44.dk, Çift Sarı Kart Fatih Kızılay 74.dk, Sarı Kart Umutcan Topalcı 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 85.dk, Ahmet Can Arık 73.dk, Batuhan Kaya 46.dk, Umutcan Topalcı 46.dk

Oyuna Girenler
Ömer Faruk Acı 85.dk, Ahmet Fatih Uzun 73.dk, Burak Altıngök 46.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
41. İlksen Kuttekin, 4. Kaan Uykur, 25. Gürkan Alver, 29. Bayram Can Alyurt, 22. Ali Eren Demirkol, 66. Emre Can Dönmez, 6. Furkan Ünsal, 26. Emre Toptan, 7. Alperen Doğan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 77. Fatih Karslı

Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 14. Yaşar Miralp Arslantürk, 70. Bartu Gökçen, 99. Gökhan Aydaş, 78. Tunahan Akpınar, 53. Tunahan Keskin, 20. Batuhan Arda Özdemir

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

Goller
Berk Yiğit Karadağ,16.dk (f)

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
Emre Toptan 85.dk, Fatih Karslı 74.dk, Furkan Ünsal 85.dk, Berk Yiğit Karadağ 56.dk

Oyuna Girenler
Bartu Gökçen 85.dk, Tunahan Akpınar 74.dk, Tunahan Keskin 85.dk, Gökhan Aydaş 56.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor24158149215328
2Esenler Erokspor24145544204724
3İçel İdmanyurdu Spor24127535204315
4Şile Yıldızspor2410863127384
5Isparta 32 Spor23107634233711
6Çarşambaspor23910431203711
7Çatalcaspor239862724353
8Karşıyaka249692827331
9Altındağspor23878202231-2
10Osmaniyespor FK239592624322
11Batman Petrolspor246108172328-6
12Elazığ Karakoçan FK245109202825-8
13Erbaaspor237412202925-9
14Gölcükspor246414132722-14
15Arhavispor235513173320-16
16Cizrespor234712174419-27
17Yalovaspor243714213816-17

Fikstür

07.03.0021Elazığ Belediyespor Altındağspor
07.03.2021Erokspor Erbaaspor
11.03.2021Gölcükspor1-2Osmaniyespor FK
11.03.2021Esenler Erokspor3-1Erbaaspor
11.03.2021Çatalcaspor0-0Batman Petrolspor
11.03.2021Çarşambaspor3-3Somaspor
11.03.2021Cizrespor2-2İçel İdmanyurdu Spor
11.03.2021Arhavispor2-1Karşıyaka
11.03.2021Yalovaspor1-2Şile Yıldızspor
11.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Altındağspor
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT