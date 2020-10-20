2020-2021 Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Batman Petrol Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Elazığ Karakoçan - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ölmez(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)
Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 10. Barış Çiçek, 12. Mehmet Eksik, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 99. Burak Kavlak
Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 19. Emirhan Çakır, 23. Furkan Camcı, 61. Kaan Güdü, 65. Ayhan Tuş, 93. Semih Ekmen
Teknik Sorumlu
Önder Çınar
Goller
Semih Ekmen,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Semih Ekmen 79.dk, Sarı Kart Burak Özbakır 90.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 90+4.dk, Sarı Kart Duhan Çağlar Akdağ 90+3.dk, Sarı Kart Burak Kavlak 37.dk, Sarı Kart Fatih Kızılay 87.dk, Sarı Kart Ayhan Tuş 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Barış Kazer 76.dk, Barış Çiçek 70.dk, İsmail Sevindi 54.dk, Batuhan Kaya 46.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk
Oyuna Girenler
Emirhan Çakır 76.dk, Semih Ekmen 70.dk, Ayhan Tuş 54.dk, Kaan Güdü 46.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 46.dk
Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 7. Hüseyin Çiray, 4. Kadir Bilimlier, 6. Okan Toprak, 5. Evren Kilarci, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem
Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 11. Merdan Konuş, 23. Mesut Saray, 20. Berkant Şahin Kök, 72. Veysel Karadağ, 70. Rıfat Can Aslan
Teknik Sorumlu
Özgür Vurur
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Abdulsamet Kırım 32.dk, Sarı Kart Berkant Şahin Kök 34.dk, Sarı Kart İbrahim Yakup İnal 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Çiray 73.dk, Emre Aydın 63.dk, Burak Özsoy 83.dk
Oyuna Girenler
Aydın Aslan 73.dk, Berkant Şahin Kök 63.dk, Mesut Saray 83.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|5
|4
|1
|0
|8
|4
|13
|4
|2
|Somaspor
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|11
|3
|3
|Çatalcaspor
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|9
|6
|4
|Batman Petrolspor
|5
|3
|0
|2
|7
|5
|9
|2
|5
|İçel İdmanyurdu Spor
|4
|2
|2
|0
|5
|1
|8
|4
|6
|Çarşambaspor
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|8
|3
|7
|Elazığ Karakoçan FK
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|8
|Şile Yıldızspor
|5
|1
|3
|1
|5
|6
|6
|-1
|9
|Isparta 32 Spor
|5
|1
|2
|2
|7
|6
|5
|1
|10
|Arhavispor
|4
|1
|1
|2
|5
|5
|4
|0
|11
|Esenler Erokspor
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|4
|-1
|12
|Gölcükspor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|13
|Erbaaspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|14
|Altındağspor
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|4
|-4
|15
|Osmaniyespor FK
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|-2
|16
|Yalovaspor
|5
|0
|2
|3
|5
|11
|2
|-6
|17
|Cizrespor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
Fikstür
|17.10.2020
|Cizrespor
|2-2
|Somaspor
|17.10.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Batman Petrolspor
|17.10.2020
|Erokspor
|Şile Yıldızspor
|17.10.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Karşıyaka
|17.10.2020
|Gölcükspor
|0-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|17.10.2020
|Esenler Erokspor
|3-1
|Şile Yıldızspor
|17.10.2020
|Elazığ Belediyespor
|Batman Petrolspor
|17.10.2020
|Çatalcaspor
|2-1
|Çarşambaspor
|18.10.2020
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Altındağspor
|18.10.2020
|Erbaaspor
|2-0
|Osmaniyespor FK