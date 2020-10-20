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2020-2021 Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Batman Petrol Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Elazığ Karakoçan - Batman Petrol Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ölmez(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 10. Barış Çiçek, 12. Mehmet Eksik, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 99. Burak Kavlak

Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 19. Emirhan Çakır, 23. Furkan Camcı, 61. Kaan Güdü, 65. Ayhan Tuş, 93. Semih Ekmen

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

Goller
Semih Ekmen,78.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Semih Ekmen 79.dk, Sarı Kart Burak Özbakır 90.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 90+4.dk, Sarı Kart Duhan Çağlar Akdağ 90+3.dk, Sarı Kart Burak Kavlak 37.dk, Sarı Kart Fatih Kızılay 87.dk, Sarı Kart Ayhan Tuş 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Barış Kazer 76.dk, Barış Çiçek 70.dk, İsmail Sevindi 54.dk, Batuhan Kaya 46.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk

Oyuna Girenler
Emirhan Çakır 76.dk, Semih Ekmen 70.dk, Ayhan Tuş 54.dk, Kaan Güdü 46.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 46.dk

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 7. Hüseyin Çiray, 4. Kadir Bilimlier, 6. Okan Toprak, 5. Evren Kilarci, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 11. Merdan Konuş, 23. Mesut Saray, 20. Berkant Şahin Kök, 72. Veysel Karadağ, 70. Rıfat Can Aslan

Teknik Sorumlu
Özgür Vurur

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Abdulsamet Kırım 32.dk, Sarı Kart Berkant Şahin Kök 34.dk, Sarı Kart İbrahim Yakup İnal 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Çiray 73.dk, Emre Aydın 63.dk, Burak Özsoy 83.dk

Oyuna Girenler
Aydın Aslan 73.dk, Berkant Şahin Kök 63.dk, Mesut Saray 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


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