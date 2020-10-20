2020-2021 Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Batman Petrol Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Batman Petrol Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Elazığ Karakoçan - Batman Petrol Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Ölmez(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 10. Barış Çiçek, 12. Mehmet Eksik, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 99. Burak Kavlak



Yedekler

1. Ömer Kavurkacı, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 19. Emirhan Çakır, 23. Furkan Camcı, 61. Kaan Güdü, 65. Ayhan Tuş, 93. Semih Ekmen



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Goller

Semih Ekmen,78.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Semih Ekmen 79.dk, Sarı Kart Burak Özbakır 90.dk, Sarı Kart Kaan Güdü 90+4.dk, Sarı Kart Duhan Çağlar Akdağ 90+3.dk, Sarı Kart Burak Kavlak 37.dk, Sarı Kart Fatih Kızılay 87.dk, Sarı Kart Ayhan Tuş 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Barış Kazer 76.dk, Barış Çiçek 70.dk, İsmail Sevindi 54.dk, Batuhan Kaya 46.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk



Oyuna Girenler

Emirhan Çakır 76.dk, Semih Ekmen 70.dk, Ayhan Tuş 54.dk, Kaan Güdü 46.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 46.dk

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 8. Burak Özsoy, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 7. Hüseyin Çiray, 4. Kadir Bilimlier, 6. Okan Toprak, 5. Evren Kilarci, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 11. Merdan Konuş, 23. Mesut Saray, 20. Berkant Şahin Kök, 72. Veysel Karadağ, 70. Rıfat Can Aslan



Teknik Sorumlu

Özgür Vurur



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Abdulsamet Kırım 32.dk, Sarı Kart Berkant Şahin Kök 34.dk, Sarı Kart İbrahim Yakup İnal 49.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Çiray 73.dk, Emre Aydın 63.dk, Burak Özsoy 83.dk



Oyuna Girenler

Aydın Aslan 73.dk, Berkant Şahin Kök 63.dk, Mesut Saray 83.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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