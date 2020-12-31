2020-2021 Elazığ Karakoçan, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Cizre Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Elazığ Karakoçan - Cizre Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Elazığ Karakoçan Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00
Elazığ Karakoçan Cizre Spor Maçının Hakemleri
Sabit Selvi(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Alperen Patan(dördüncü Hakem)
Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 8. Batın Özdemir, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 22. Burak Altıngök
Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 3. Yunus Can Ergün, 9. Barış Kazer, 99. Burak Kavlak, 23. Furkan Camcı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 71. Berkay Emre Sarısu
Teknik Sorumlu
Önder Çınar
Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 88. Samed Kartal, 72. Celal Aras, 30. Emre İşçiler, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün
Yedekler
40. Batuhan Bulur, 8. Süleyman Özdemir, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 62. Ulaş Sarı, 11. Yusuf Kerçin
Teknik Sorumlu
Ender Traş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|15
|9
|5
|1
|29
|14
|32
|15
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|15
|9
|4
|2
|23
|7
|31
|16
|3
|Esenler Erokspor
|15
|9
|3
|3
|27
|11
|30
|16
|4
|Karşıyaka
|15
|8
|5
|2
|21
|11
|29
|10
|5
|Çarşambaspor
|15
|7
|6
|2
|19
|9
|27
|10
|6
|Çatalcaspor
|15
|8
|3
|4
|21
|16
|27
|5
|7
|Isparta 32 Spor
|15
|7
|5
|3
|27
|15
|26
|12
|8
|Şile Yıldızspor
|16
|6
|5
|5
|20
|20
|23
|0
|9
|Altındağspor
|15
|6
|4
|5
|13
|13
|22
|0
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|15
|4
|6
|5
|11
|13
|18
|-2
|11
|Batman Petrolspor
|15
|4
|4
|7
|11
|18
|16
|-7
|12
|Gölcükspor
|15
|4
|3
|8
|8
|14
|15
|-6
|13
|Osmaniyespor FK
|15
|5
|2
|8
|16
|18
|17
|-2
|14
|Erbaaspor
|15
|3
|2
|10
|11
|22
|11
|-11
|15
|Cizrespor
|15
|2
|4
|9
|9
|35
|10
|-26
|16
|Yalovaspor
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|9
|-14
|17
|Arhavispor
|15
|2
|2
|11
|10
|26
|8
|-16
Fikstür
|20.12.2020
|Elazığ Belediyespor
|Cizrespor
|20.12.2020
|Erokspor
|Arhavispor
|29.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Arhavispor
|30.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-1
|Çarşambaspor
|30.12.2020
|Şile Yıldızspor
|1-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|30.12.2020
|Altındağspor
|2-0
|Batman Petrolspor
|30.12.2020
|Erbaaspor
|2-2
|Somaspor
|30.12.2020
|Gölcükspor
|1-0
|Çatalcaspor
|30.12.2020
|Osmaniyespor FK
|3-1
|Karşıyaka
|31.12.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|0-0
|Cizrespor