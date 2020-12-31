2020-2021 Elazığ Karakoçan, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Cizre Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Elazığ Karakoçan - Cizre Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.12.2020 13:00



Elazığ Karakoçan Cizre Spor Maçının Hakemleri

Sabit Selvi(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Alperen Patan(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 8. Batın Özdemir, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 22. Burak Altıngök



Yedekler

1. Ömer Kavurkacı, 3. Yunus Can Ergün, 9. Barış Kazer, 99. Burak Kavlak, 23. Furkan Camcı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 71. Berkay Emre Sarısu



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 88. Samed Kartal, 72. Celal Aras, 30. Emre İşçiler, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün



Yedekler

40. Batuhan Bulur, 8. Süleyman Özdemir, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 62. Ulaş Sarı, 11. Yusuf Kerçin



Teknik Sorumlu

Ender Traş



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 15 9 5 1 29 14 32 15 2 İçel İdmanyurdu Spor 15 9 4 2 23 7 31 16 3 Esenler Erokspor 15 9 3 3 27 11 30 16 4 Karşıyaka 15 8 5 2 21 11 29 10 5 Çarşambaspor 15 7 6 2 19 9 27 10 6 Çatalcaspor 15 8 3 4 21 16 27 5 7 Isparta 32 Spor 15 7 5 3 27 15 26 12 8 Şile Yıldızspor 16 6 5 5 20 20 23 0 9 Altındağspor 15 6 4 5 13 13 22 0 10 Elazığ Karakoçan FK 15 4 6 5 11 13 18 -2 11 Batman Petrolspor 15 4 4 7 11 18 16 -7 12 Gölcükspor 15 4 3 8 8 14 15 -6 13 Osmaniyespor FK 15 5 2 8 16 18 17 -2 14 Erbaaspor 15 3 2 10 11 22 11 -11 15 Cizrespor 15 2 4 9 9 35 10 -26 16 Yalovaspor 15 2 3 10 13 27 9 -14 17 Arhavispor 15 2 2 11 10 26 8 -16

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