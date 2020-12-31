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2020-2021 Elazığ Karakoçan, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  16. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Cizre Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Elazığ Karakoçan - Cizre Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Elazığ Karakoçan Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00

Elazığ Karakoçan Cizre Spor Maçının Hakemleri
Sabit Selvi(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Alperen Patan(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 8. Batın Özdemir, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 22. Burak Altıngök

Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 3. Yunus Can Ergün, 9. Barış Kazer, 99. Burak Kavlak, 23. Furkan Camcı, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 71. Berkay Emre Sarısu

Teknik Sorumlu
Önder Çınar
 

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 88. Samed Kartal, 72. Celal Aras, 30. Emre İşçiler, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün

Yedekler
40. Batuhan Bulur, 8. Süleyman Özdemir, 19. İsmail Arda Yamaç, 27. Enver Erşahin, 35. Berk Cambaz, 62. Ulaş Sarı, 11. Yusuf Kerçin

Teknik Sorumlu
Ender Traş
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor1595129143215
2İçel İdmanyurdu Spor159422373116
3Esenler Erokspor1593327113016
4Karşıyaka1585221112910
5Çarşambaspor157621992710
6Çatalcaspor158342116275
7Isparta 32 Spor1575327152612
8Şile Yıldızspor166552020230
9Altındağspor156451313220
10Elazığ Karakoçan FK15465111318-2
11Batman Petrolspor15447111816-7
12Gölcükspor1543881415-6
13Osmaniyespor FK15528161817-2
14Erbaaspor153210112211-11
15Cizrespor1524993510-26
16Yalovaspor15231013279-14
17Arhavispor15221110268-16

Fikstür

20.12.2020Elazığ Belediyespor Cizrespor
20.12.2020Erokspor Arhavispor
29.12.2020Esenler Erokspor1-0Arhavispor
30.12.2020Isparta 32 Spor1-1Çarşambaspor
30.12.2020Şile Yıldızspor1-2İçel İdmanyurdu Spor
30.12.2020Altındağspor2-0Batman Petrolspor
30.12.2020Erbaaspor2-2Somaspor
30.12.2020Gölcükspor1-0Çatalcaspor
30.12.2020Osmaniyespor FK3-1Karşıyaka
31.12.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Cizrespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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