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2020-2021 Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Isparta 32 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Isparta 32 Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Elazığ Karakoçan - Isparta 32 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Elazığ Karakoçan - Isparta 32 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Tugay İnan(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak

Yedekler
13. Berkay Erdoğan, 6. İsmail Sevindi, 8. Batın Özdemir, 14. Alper Süren, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 61. Arif Birşen, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 14. Kaan Oruç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 9. Emir Kaan Gültekin, 18. Mustafa Acar, 20. Nurettin Çakır, 99. Volkan Serim

Yedekler
34. Emre Yüksektepe, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 5. Batuhan Demirel, 30. Oğuzhan Palaz, 60. Bekir Karadeniz, 22. Mehmet Durgut

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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