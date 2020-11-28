2020-2021 Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Isparta 32 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Isparta 32 Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Elazığ Karakoçan - Isparta 32 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan - Isparta 32 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Tolga Tugay İnan(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak



Yedekler

13. Berkay Erdoğan, 6. İsmail Sevindi, 8. Batın Özdemir, 14. Alper Süren, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı



Teknik Sorumlu

Önder Çınar

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

23. Murat Can Yıldız, 61. Arif Birşen, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 14. Kaan Oruç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 9. Emir Kaan Gültekin, 18. Mustafa Acar, 20. Nurettin Çakır, 99. Volkan Serim



Yedekler

34. Emre Yüksektepe, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 5. Batuhan Demirel, 30. Oğuzhan Palaz, 60. Bekir Karadeniz, 22. Mehmet Durgut



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

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