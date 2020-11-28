2020-2021 Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Isparta 32 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Isparta 32 Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Elazığ Karakoçan - Isparta 32 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Elazığ Karakoçan - Isparta 32 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Tugay İnan(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)
Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak
Yedekler
13. Berkay Erdoğan, 6. İsmail Sevindi, 8. Batın Özdemir, 14. Alper Süren, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı
Teknik Sorumlu
Önder Çınar
Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 61. Arif Birşen, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 14. Kaan Oruç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 9. Emir Kaan Gültekin, 18. Mustafa Acar, 20. Nurettin Çakır, 99. Volkan Serim
Yedekler
34. Emre Yüksektepe, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 5. Batuhan Demirel, 30. Oğuzhan Palaz, 60. Bekir Karadeniz, 22. Mehmet Durgut
Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|24
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|22
|13
|3
|Çatalcaspor
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|21
|8
|4
|Karşıyaka
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|21
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|19
|3
|6
|Çarşambaspor
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|18
|8
|7
|Esenler Erokspor
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|16
|5
|8
|Isparta 32 Spor
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|15
|5
|9
|Batman Petrolspor
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|13
|-2
|11
|Altındağspor
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|11
|-2
|12
|Erbaaspor
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|10
|-6
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|10
|-3
|15
|Arhavispor
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|4
|-12
|16
|Cizrespor
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|3
|-17
|17
|Yalovaspor
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|2
|-12
Fikstür
|15.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Arhavispor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|28.11.2020
|Cizrespor
|0-2
|Osmaniyespor FK
|28.11.2020
|Somaspor
|1-1
|Batman Petrolspor
|28.11.2020
|Çarşambaspor
|1-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|28.11.2020
|Çatalcaspor
|0-0
|Altındağspor
|28.11.2020
|Gölcükspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|28.11.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Erbaaspor